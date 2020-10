Juventus, Pirlo ha già stregato i tifosi con l'ultima sentenza

Ci sono i giovani Peeters e Portanova, c’è Dybala che pure non è al meglio ma nei convocati della Juventus per la gara di stasera a Crotone non c’è Khedira, nonostante l’emergenza assoluta per le tante assenze, specie a centrocampo (McKennie e Ramsey sono out). Il braccio di ferro col tedesco continua dopo che il mediano ha finora rifiutato tutte le offerte per andar via. Pirlo è totalmente allineato con la società e ha lasciato a casa il giocatore, prendendosi i rischi del caso ma trovando l’applauso dei tifosi. C’è anche Chiesa, attesissimo, ma Khedira manca.

I tifosi della Juve contenti per l’esclusione di Khedira

Dopo aver letto l’elenco dei convocati fioccano le reazioni dei tifosi bianconeri: “Vorrei dire che mi spiace per Khedira, ma sinceramente non ce la faccio. Sta accadendo esattamente ciò che si merita” e ancora: “Anche senza McKennie, Khedira in tribuna. Godo!”, oppure: “Nonostante gli allenamenti in gruppo Khedira out dai convocati. Giusto così” e infine: “Nonostante le tante assenze, Khedira non è stato convocato, pugno duro da parte di Pirlo e della società bianconera, che mette ormai definitivamente fuori rosa il tedesco”.

Pirlo elogiato per la sua decisione

La stragrande maggioranza dei fan bianconeri applaude la scelta di Pirlo: “Il professor Khedira è talmente intelligente tatticamente che preferisce dare spazio ai giovani. Grandissimo campione” o anche: “Il signor Khedira può mettere tutte le foto che vuole e può scrivere tutti i #FinoAllaFine che vuole. Tanto nella Juventus non gioca e non giocherà più. Mettiti l’anima in pace Sami, la stagione te la fai in tribuna” oppure: “Se la Juve volesse approfittare delle emergenze sanitarie, le basterebbe contattare una ASL qualunque inviando la cartella clinica di Khedira che, non solo rinviano la partita, ma organizzano pure il Telethon”.

SPORTEVAI | 17-10-2020 13:31