“Pirlo vittima del karma”: in Ucraina il ct dell’Italia è un caso politico. Shevchenko lo aveva già “condannato”

Il portale di informazione Obozrevatel si lancia contro l’ex allenatore della Juventus e della Sampdoria: “Paga i suoi legami con la Russia”. L’ex attaccante del Milan fa una rivelazione

La scelta del commissario tecnico della nazionale italiana sta diventando un caso anche all’estero e per motivi politici. I rapporti di Andrea Pirlo con la Russia potrebbero portare il presidente Malagò a mettere un freno sulla sua candidatura e in Ucraina sono pronti a esultare nel caso si verificasse una situazione del genere. E sempre dall’Ucraina arrivano parole molto dure da parte dell’attaccante del Milan, Andriy Shevchenko.

Il caso Pirlo arriva in Ucraina

Non c’è solo in ballo la panchina dell’Italia. La scelta dell’allenatore che dovrà provare a guidare gli azzurri fuori dal periodo peggiore di sempre si sta trasformando in una vera e propria telenovela dai contenuti anche politici. I rapporti di Andrea Pirlo con la Russia stanno scatenando un vero e proprio polverone. E l’ex centrocampista che sembrava a un passo dall’annuncio ora potrebbe finire clamorosamente fuori dai giochi. Il dietrofront di Malagò fa felice anche l’Ucraina con il portale di informazione Obozrevatel che scrive: “Pirlo ha subito un karma inaspettato a causa dei suoi legami con la Russia”. Sui siti ucraini la notizia del passo indietro su Pirlo ha scatenato molti commenti e in tanti di questi si fa riferimento a questa situazione con la parola “scandalo“

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Le parole di Shevchenko su Pirlo e altri azzurri

I rapporti di Andrea Pirlo con la Russia e la sponsorizzazione con l’azienda di scommesse Fonbet non è di certo nuovo. Una storia di cui si era parlato anche a lungo qualche mese fa, ma che è scoppiata in maniera incredibile negli ultimi due giorni quando l’ex allenatore di Juve e Samp è stato di fatto scelto come commissario della nazionale italiana. Una scelta quella dell’ex centrocampista che non era piaciuta neanche al suo ex compagno Andriy Shevchenko che parlando di Pirlo (ma anche di Totti e Materazzi) ha dichiarato: “Ho parlato direttamente con molti di loro e ho espresso chiaramente la mia contrarietà e la posizione dell’Ucraina. Condanno ciò che hanno fatto. Le persone capisco ma hanno preso comunque questa decisione. Io ho espresso il mio disappunto e ora lo sanno. Dovranno conviverci, è una loro scelta. Per ora è tutto in pausa, mi hanno ferito”.