Pirlo CT dell’Italia? Matteo Ricci in esclusiva: “È la figura giusta. A breve la decisione sul mio futuro”

Ma la candidatura di Pirlo, compagno di Maldini dal 2001 al 2009 al Milan, continua ad essere una delle più accreditate. E della sua figura abbiamo parlato con un suo ex giocatore, al Fatih Karagümrük e alla Sampdoria, come il centrocampista Matteo Ricci.

Sono giorni decisamente caldi, e non solo dal punto di vista climatico, per il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana Paolo Maldini che, insieme all’advisor Leonardo, è al lavoro per scegliere il nuovo commissario tecnico.

“Alla fine degli allenamenti si fermava spesso a battere qualche punizione, perché gli piace calciare in porta. Tra una battuta e l’altra, era un momento molto simpatico alla fine della seduta. Può sembrare schivo, ma è una persona di un’umiltà rara, nonostante abbia vinto tutto nella sua carriera. Ha sempre la battuta pronta. Poi è abituato a palcoscenici importanti e alle pressioni”.

“Pirlo CT dell’Italia? Lo vedrei bene”

Pressioni, appunto. Quelle, per chi guida la Selezione Azzurra, non mancano di certo. A maggior ragione dopo la terza consecutiva mancata qualificazione alla fase finale di un Mondiale. Ma per Ricci, Pirlo non avrebbe alcun tipo di problemi a gestirle.

“Lo vedrei bene in Nazionale. Se Maldini dovesse sceglierlo è perché conosce bene le sue intenzioni calcistiche. Ama il gioco di costruzione, proporre idee senza essere speculativi, che è proprio quello che serve adesso. Parte dal 4-3-3, ma si adatta al materiale umano che ha disposizione. È un allenatore moderno, anche se fino ad oggi non ha avuto quello che si meritava e ha fatto altre scelte professionali. A volte basta una chiamata per riaccendere la carriera, perché è un mister di altissimo livello. Ha anche il vantaggio di conoscere l’ambiente azzurro, pressioni che ha sempre vissuto e sono aspetti da non sottovalutare”.

“A breve la decisione sul mio futuro”

Infine, a Ricci, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Sampdoria, abbiamo chiesto quale sarà il suo futuro professionale. E la firma per un nuovo club appare dietro l’angolo.

“Si sta muovendo qualcosa di concreto, a breve prenderò una decisione. Mi sto allenando, ma voglio raggiungere prima possibile la mia prossima squadra in ritiro”, ha concluso a Virgilio Sport.