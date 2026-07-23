Pirlo CT dell’Italia? Matteo Ricci in esclusiva: “È la figura giusta. A breve la decisione sul mio futuro”

Sono giorni decisamente caldi, e non solo dal punto di vista climatico, per il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana Paolo Maldini che, insieme all’advisor Leonardo, è al lavoro per scegliere il nuovo commissario tecnico.
Tante le piste battute, da quella che porta al ritorno di Roberto Mancini fino alla sorpresa Andrea Pirlo, passando per il sogno Pep Guardiola. Proprio con quest’ultimo ci sono stati contatti nello scorso weekend per capire se ci sono i margini per ingaggiarlo.
- “Pirlo si fa volere bene dalla squadra”
- “Nonostante le vittore è una persona di rara umiltà”
- “Pirlo CT dell’Italia? Lo vedrei bene”
- “A breve la decisione sul mio futuro”
“Pirlo si fa volere bene dalla squadra”
Ma la candidatura di Pirlo, compagno di Maldini dal 2001 al 2009 al Milan, continua ad essere una delle più accreditate. E della sua figura abbiamo parlato con un suo ex giocatore, al Fatih Karagümrük e alla Sampdoria, come il centrocampista Matteo Ricci.
“È una persona fantastica, si fa voler bene da tutto il gruppo. In due anni, non ho sentito una persona parlare male del mister. Privilegia l’aspetto tecnico, ma sa adattarsi alle situazioni che si creano durante l’anno, insieme a tutto il suo staff. Gli piace giocare palla a terra, costruire dal basso, gli piace giocare a calcio, in definitiva. Se guardiamo alla Spagna campione del Mondo, non conta l’altezza o la muscolatura, contano l’organizzazione e la tecnica”.
“Nonostante le vittore è una persona di rara umiltà”
Pirlo, attualmente in ritiro con lo United FC di Dubai, viene visto spesso come una persona schiva e molto riservata. Ma, all’interno dello spogliatoio, la percezione è decisamente diversa.
“Alla fine degli allenamenti si fermava spesso a battere qualche punizione, perché gli piace calciare in porta. Tra una battuta e l’altra, era un momento molto simpatico alla fine della seduta. Può sembrare schivo, ma è una persona di un’umiltà rara, nonostante abbia vinto tutto nella sua carriera. Ha sempre la battuta pronta. Poi è abituato a palcoscenici importanti e alle pressioni”.
“Pirlo CT dell’Italia? Lo vedrei bene”
Pressioni, appunto. Quelle, per chi guida la Selezione Azzurra, non mancano di certo. A maggior ragione dopo la terza consecutiva mancata qualificazione alla fase finale di un Mondiale. Ma per Ricci, Pirlo non avrebbe alcun tipo di problemi a gestirle.
“Lo vedrei bene in Nazionale. Se Maldini dovesse sceglierlo è perché conosce bene le sue intenzioni calcistiche. Ama il gioco di costruzione, proporre idee senza essere speculativi, che è proprio quello che serve adesso. Parte dal 4-3-3, ma si adatta al materiale umano che ha disposizione. È un allenatore moderno, anche se fino ad oggi non ha avuto quello che si meritava e ha fatto altre scelte professionali. A volte basta una chiamata per riaccendere la carriera, perché è un mister di altissimo livello. Ha anche il vantaggio di conoscere l’ambiente azzurro, pressioni che ha sempre vissuto e sono aspetti da non sottovalutare”.
“A breve la decisione sul mio futuro”
Infine, a Ricci, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Sampdoria, abbiamo chiesto quale sarà il suo futuro professionale. E la firma per un nuovo club appare dietro l’angolo.
“Si sta muovendo qualcosa di concreto, a breve prenderò una decisione. Mi sto allenando, ma voglio raggiungere prima possibile la mia prossima squadra in ritiro”, ha concluso a Virgilio Sport.