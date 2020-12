Pirlo: “Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia”

“Nel secondo tempo ci abbiamo messo il cuore, ma senza essere veloci chiudendo gli spazi agli avversari non basta e nel primo tempo non l’abbiamo fatto”. Così Andrea Pirlo al termine del derby vinto in rimonta contro il Torino per 2-1, il suo primo da allenatore della Juventus all’ombra della Mole: “Per me è una novità ma la sensazione, alla luce del risultato finale, non cambia. Cuadrado? E’ un grande giocatore, abituato da dieci anni a giocare queste partite.

OMNISPORT | 05-12-2020 20:49