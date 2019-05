Pirlo, spavento per la figlia: investita, sta bene

Martedì di paura per Andrea Pirlo. La figlia del centrocampista campione del mondo 2006, Angela, è stata infatti investita da un’auto nel centro di Torino.

L’incidente è avvenuto in via Bonafous, all'angolo con via Maria Vittoria. La ragazza, 13 anni, è stata portata per accertamenti all'ospedale Regina Margherita, dove le è stata rilevata soltanto qualche contusione oltre al comprensibile, forte spavento.

Pirlo era stato protagonista nella serata di lunedì della “Partita del Cuore 2019”, giocata all’Allianz Stadium di Torino, tra la Nazionale Cantanti e un team di stelle denominato “Campioni per la ricerca” comprendente, tra gli altri, Cristiano Ronaldo, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Pirlo aveva segnato su rigore il gol del 2-2. La gara è stata poi vinta dalla Nazionale Cantanti per 3-2.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 22:55