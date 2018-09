Pirro: "Lorenzo via? Fa male"

Il test driver della Ducati Michele Pirro in un'intervista a Speedweek racconta la sua giornata tipo da collaudatore: "Di solito vai in pista alle 8 o alle 9, fai una pausa di un'ora e mezza o due ore all'una. Poi vai per altre quattro ore in pista. Per fare un buon lavoro, è particolarmente importante avere una buona concentrazione ed essere sempre costanti… Devi essere costante, ma anche trovare un livello che ti permetta di valutare le cose come migliori o peggiori".

"Vado al limite e se necessario si rischia. Succede, ma nel complesso questo non è l’obiettivo di un test. Il tuo compito è quello di sviluppare una moto che può essere più veloce per 20 o 30 giri. Penso che se la moto funziona, allora è un progresso per tutti i piloti. Importante per quest’anno è stato che Lorenzo, Dovizioso e Petrucci sono veloci sulla stessa moto… lavorare per Jorge e Dovi mi ha fatto crescere come pilota".

L'addio di Lorenzo lo ha amareggiato: "Mi sento davvero male come amico perché se ne sta andando. Perché penso che sia uno dei piloti più forti. Ma nella vita, le persone vanno e vengono. Mi fa male perché sembra contraddittorio vedere di cosa è capace".

