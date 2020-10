Pirro spiega la crisi di Dovizioso

Il tester Ducati Michele Pirro in un’intervista a Gpone.com ha parlato delle difficoltà di Andrea Dovizioso in questa stagione. “Andrea è un pilota molto razionale e i risultati conseguiti nelle ultime stagioni li ha costruiti perché in sella avvertiva determinate sensazioni. Nel momento in cui aveva tutto sotto controllo era lì a combattere con Marc”.

“Quest’anno, con le nuove gomme, ha perso quella fiducia che aveva costruito negli anni e di conseguenza ha inizito a faticare, perché non riusciva più a tirar fuori il 100% dalla moto. Deve affidarsi di più all’istinto. Meno affamato? Non credo proprio”.

OMNISPORT | 15-10-2020 12:38