Pisa, altra tegola: si ferma un difensore

Il momento sfortunato del Pisa prosegue.

Alla vigilia della trasferta di Reggio Calabria, dove la squadra di D’Angelo cercherà la prima vittoria della stagione, i nerazzurri hanno infatti perso per infortunio Marco Varnier.

Il centrale difensivo ex Cittadella, come informa una nota del club toscano, ha subito un infortunio al ginocchio, che lo terrà lontano dai campi per un periodo medio lungo.

“Il Pisa Sporting Club – si legge – comunica che gli accertamenti clinici effettuati sul calciatore Marco Varnier hanno mostrato un trauma distrattivo di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tra 15/18 giorni verrà eseguito un controllo evolutivo, con ulteriore accertamento per definire la tempistica del ritorno in campo”.

OMNISPORT | 20-11-2020 17:22