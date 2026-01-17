Pisa-Atalanta, moviola: dubbi sul gol di Krstovic, negato rigore al 95’ ai toscani

La prova dell’arbitro Marchetti all’Arena Garibaldi nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Ostia ne ha ammoniti due

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Pisa-Atalanta, è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 18 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in Milan-Genoa. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Pisa e Atalanta

Erano sette le gare già arbitrale da Marchetti del Pisa. Il bilancio era di cinque vittorie (una ai calci di rigore), un pareggio e una sconfitta. Tre, con due vittorie e un pari, gli incroci con la Dea.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Luciani con Marinelli IV uomo, Marini al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pasalic e Scalvini.

Pisa-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 40′, è per Pasalic che entra duro in tackle su Moreo. Al 50′ scontro tra Scamacca e Canestrelli ed è la maglia dell’attaccante bergamasco ad avere la peggio venendo completamente lacerata. Scamacca costretto a cambiarla ma al 56′ è Palladino a cambiare Scamacca, apparso opaco: al suo posto Raspadori al debutto con la Dea.

Al 66′ giallo per Scalvini che frana su Tramoni. All’81’ ammonito Coppola che trattiene vistosamente Krstovic al limite dell’area. Poco dopo segna Krstovic (entrato da appena 13’) in mischia: proteste per una trattenuta reciproca con Calabresi ma per arbitro e Var è tutto regolare. Valido all’87’ il gol del pari di Durosinmi. Episodio chiave al 95′: c’è un tocco di mano di Ahanor in area di rigore. Il mani c’è ma viene fischiato fallo a Durosismi per una spinta ai danni del difensore: niente rigore e gara che finisce 1-1.