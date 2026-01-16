Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pisa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Atalanta di Serie A 2025-26, 21a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

PisaAtalanta apre la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani venerdì 16 gennaio 2026 alle 20.45. È un incrocio tra corsa salvezza e ambizioni europee: i toscani sono 19° con 13 punti (1 vittoria, 10 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol fatti, 30 subiti), i bergamaschi sono 7° a quota 31 (8 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 25 gol segnati, 19 incassati). Per il Pisa pesa l’incredibile sterilità casalinga, per l’Atalanta c’è continuità da confermare.


Probabili formazioni di Pisa-Atalanta

Si va verso due 3-4-2-1 speculari. Il Pisa, senza lo squalificato Caracciolo e con diversi acciaccati, dovrebbe confermare Scuffet tra i pali e affidarsi al trio di centrali con Calabresi e Bonfanti a protezione di Canestrelli. Sulle fasce chance per Touré e Angori, in mezzo Marin e Aebischer a dare equilibrio. Sulla trequarti, Tramoni e Moreo potrebbero giocare a supporto di Meister, soluzione fisica per attaccare la profondità. Nell’Atalanta conferma per Carnesecchi; dietro, con Djimsiti e Kolasinac ai box, spazio a Scalvini, Hien e Ahanor. A destra dovrebbe agire Zappacosta, a sinistra Bernasconi, in regia de Roon con Ederson. Sulla trequarti ballottaggi aperti: De Ketelaere è in pole, con Zalewski che potrebbe affiancarlo; davanti Scamacca favorito. Opzione cambi in corsa: Pasalic, Musah e Krstovic per dare alternative a gara in corso.

  • Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

V:Sport

  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

V:Sport

Gli indisponibili di Pisa-Atalanta

Capitolo infermeria: il Pisa resta corto dietro e sulle corsie, con alcune defezioni che potrebbero orientare scelte prudenti; pesa anche la squalifica di Caracciolo. L’Atalanta arriva con qualche stop nel reparto arretrato, ma la profondità consente a Gasperini di gestire rotazioni e minutaggi, mantenendo alto il livello competitivo sulle fasce e in trequarti.

  • Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (infortunio ai flessori), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Caracciolo (squalifica per somma di ammonizioni).
  • Atalanta – Infortunati: Godfrey (infortunio al ginocchio), Djimsiti (stiramento addominale), Kolasinac (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio), Bellanova (infortunio ai flessori), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Pisa pareggia tanto ma fatica a vincere, specie in casa. L’Atalanta arriva in fiducia: quattro successi nelle ultime cinque e porta spesso inviolata. Trend che pesa nella lettura pre-gara: ai toscani serviranno compattezza e ripartenze pulite, i bergamaschi proveranno a imporre ritmo e verticalità.

Pisa x ko x ko x
Atalanta ok ko ok ok ok

Nelle ultime 5 partite il Pisa ha totalizzato 3 punti, mentre l’Atalanta ne ha raccolti 12. Dettaglio risultati:

  • Pisa

Cagliari-Pisa 2-2; Pisa-Juventus 0-2; Genoa-Pisa 1-1; Pisa-Como 0-3; Udinese-Pisa 2-2

  • Atalanta

Genoa-Atalanta 0-1; Atalanta-Inter 0-1; Atalanta-Roma 1-0; Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0

L’arbitro di Pisa-Atalanta

PisaAtalanta sarà diretta da Marchetti. Nella stagione 2025-26 il fischietto Matteo Marchetti ha arbitrato 6 gare in Serie A: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni e 2 espulsioni, media 4.1 cartellini a partita. Al VAR Marini, AVAR La Penna.

  • Arbitro: MARCHETTI
  • Assistenti: MELI – LUCIANI
  • IV: MARINELLI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: LA PENNA

Statistiche interessanti

La gara mette di fronte un Pisa in cerca di svolta e un’Atalanta in ascesa. I nerazzurri arrivano da una striscia positiva con diversi clean sheet, mentre i toscani non vincono da nove turni e in casa hanno segnato appena un gol: un dato che fotografa la difficoltà offensiva all’Arena Garibaldi. I precedenti dicono Atalanta in vantaggio nell’ultimo periodo, ma storicamente a Pisa i bergamaschi non hanno sempre avuto vita facile. Curiosità di calendario: i nerazzurri tornano al venerdì dopo oltre un anno, mentre i nerazzurri toscani sono tra le squadre più presenti in questo slot. Da seguire le condizioni della retroguardia ospite, falcidiata dagli stop, e la verve di Tramoni e De Ketelaere, in crescita nelle ultime uscite. Occhio anche alle palle inattive: i toscani cercano spesso la giocata da fermo per sbloccare partite bloccate, i bergamaschi hanno qualità nei cross e nelle seconde palle.

  • Nei primi incroci di Serie A il Pisa partì forte, ma nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta non ha mai vinto: due pareggi (anche all’andata) e quattro ko.
  • In casa del Pisa il bilancio storico dice equilibrio all’inizio e due successi ospiti negli ultimi due precedenti.
  • L’Atalanta non batte una neopromossa dal 25 gennaio 2025 (2-1 al Como): poi tre pari e due sconfitte.
  • Con questa gara il Pisa diventa la squadra più presente al venerdì in stagione (tre partite: 1V, 1N, 1P); l’Atalanta non giocava di venerdì dal 6 dicembre 2024.
  • Il Pisa è a secco di vittorie da nove turni (4N, 5P) e ha incassato gol in tutte le ultime nove gare di Serie A.
  • Un solo gol del Pisa in 10 partite casalinghe: dato record negativo dal 1929/30 per la Serie A a girone unico.
  • L’Atalanta ha vinto le ultime tre di campionato tutte senza subire reti: non ha mai centrato quattro successi con clean sheet di fila in A.
  • Due trasferte di fila senza gol al passivo per l’Atalanta, dopo un solo clean sheet nelle precedenti otto.
  • Tramoni ha segnato 2 gol nelle ultime 4: cerca il bis consecutivo che gli manca in A e in casa dal marzo 2025.
  • De Ketelaere è tornato incisivo: un gol e un assist nelle ultime due di Serie A contro le neopromosse è però fermo a due reti in 20 sfide.

Le statistiche stagionali di Pisa e Atalanta

Numeri alla mano, l’Atalanta comanda per gioco e produzione: possesso 55.6% contro il 40.2% del Pisa, 200 tiri totali a 150 e 86 conclusioni nello specchio contro 50. I nerazzurri subiscono meno (19 gol incassati) rispetto ai toscani (30) e hanno più clean sheet (7 a 4). Il Pisa resta però pericoloso sulle ripartenze e sulle palle inattive, mentre l’Atalanta è efficace nelle catene laterali e nella pressione alta.

Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Nzola (3), poi Meister e Tramoni (2). Assist: Léris guida a quota 2. Più ammonito: Caracciolo (5); rossi: Touré e Nzola (1). Clean sheet portieri: Semper 4. Nell’Atalanta guida Scamacca (5) su Krstovic (4) e De Ketelaere (3). Assist: De Ketelaere e Zalewski (2). Più ammonito: de Roon (4). Clean sheet: Carnesecchi 7.

Pisa Atalanta
Partite giocate 20 20
Numero di partite vinte 1 8
Numero di partite pareggiate 10 7
Numero di partite perse 9 5
Gol totali segnati 15 25
Gol totali subiti 30 19
Percentuale possesso palla 40.2 55.6
Tiri totali 150 200
Tiri nello specchio della porta 50 86
Clean sheet 4 7
Numero totale di cartellini gialli 41 26
Numero totale di cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Pisa-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?

Pisa-Atalanta si gioca venerdì 16 gennaio 2026 con calcio d’inizio alle 20.45.

Dove si gioca Pisa-Atalanta?

La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.

Chi è l’arbitro di Pisa-Atalanta?

L’arbitro è Matteo Marchetti, con assistenti Meli e Luciani; IV uomo Marinelli; VAR Marini; AVAR La Penna.

Pisa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Pisa - Atalanta
SERIE B:
Sampdoria - Virtus Entella

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio