Pisa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa–Atalanta apre la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani venerdì 16 gennaio 2026 alle 20.45. È un incrocio tra corsa salvezza e ambizioni europee: i toscani sono 19° con 13 punti (1 vittoria, 10 pareggi, 9 sconfitte; 15 gol fatti, 30 subiti), i bergamaschi sono 7° a quota 31 (8 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 25 gol segnati, 19 incassati). Per il Pisa pesa l’incredibile sterilità casalinga, per l’Atalanta c’è continuità da confermare.
Probabili formazioni di Pisa-Atalanta
Si va verso due 3-4-2-1 speculari. Il Pisa, senza lo squalificato Caracciolo e con diversi acciaccati, dovrebbe confermare Scuffet tra i pali e affidarsi al trio di centrali con Calabresi e Bonfanti a protezione di Canestrelli. Sulle fasce chance per Touré e Angori, in mezzo Marin e Aebischer a dare equilibrio. Sulla trequarti, Tramoni e Moreo potrebbero giocare a supporto di Meister, soluzione fisica per attaccare la profondità. Nell’Atalanta conferma per Carnesecchi; dietro, con Djimsiti e Kolasinac ai box, spazio a Scalvini, Hien e Ahanor. A destra dovrebbe agire Zappacosta, a sinistra Bernasconi, in regia de Roon con Ederson. Sulla trequarti ballottaggi aperti: De Ketelaere è in pole, con Zalewski che potrebbe affiancarlo; davanti Scamacca favorito. Opzione cambi in corsa: Pasalic, Musah e Krstovic per dare alternative a gara in corso.
- Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.
Gli indisponibili di Pisa-Atalanta
Capitolo infermeria: il Pisa resta corto dietro e sulle corsie, con alcune defezioni che potrebbero orientare scelte prudenti; pesa anche la squalifica di Caracciolo. L’Atalanta arriva con qualche stop nel reparto arretrato, ma la profondità consente a Gasperini di gestire rotazioni e minutaggi, mantenendo alto il livello competitivo sulle fasce e in trequarti.
- Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (infortunio ai flessori), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Caracciolo (squalifica per somma di ammonizioni).
- Atalanta – Infortunati: Godfrey (infortunio al ginocchio), Djimsiti (stiramento addominale), Kolasinac (lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio), Bellanova (infortunio ai flessori), Bakker (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Pisa pareggia tanto ma fatica a vincere, specie in casa. L’Atalanta arriva in fiducia: quattro successi nelle ultime cinque e porta spesso inviolata. Trend che pesa nella lettura pre-gara: ai toscani serviranno compattezza e ripartenze pulite, i bergamaschi proveranno a imporre ritmo e verticalità.
|Pisa
|x
|ko
|x
|ko
|x
|Atalanta
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 partite il Pisa ha totalizzato 3 punti, mentre l’Atalanta ne ha raccolti 12. Dettaglio risultati:
- Pisa
Cagliari-Pisa 2-2; Pisa-Juventus 0-2; Genoa-Pisa 1-1; Pisa-Como 0-3; Udinese-Pisa 2-2
- Atalanta
Genoa-Atalanta 0-1; Atalanta-Inter 0-1; Atalanta-Roma 1-0; Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0
L’arbitro di Pisa-Atalanta
Pisa–Atalanta sarà diretta da Marchetti. Nella stagione 2025-26 il fischietto Matteo Marchetti ha arbitrato 6 gare in Serie A: 2 rigori concessi, 23 ammonizioni e 2 espulsioni, media 4.1 cartellini a partita. Al VAR Marini, AVAR La Penna.
- Arbitro: MARCHETTI
- Assistenti: MELI – LUCIANI
- IV: MARINELLI
- VAR: MARINI
- AVAR: LA PENNA
Statistiche interessanti
La gara mette di fronte un Pisa in cerca di svolta e un’Atalanta in ascesa. I nerazzurri arrivano da una striscia positiva con diversi clean sheet, mentre i toscani non vincono da nove turni e in casa hanno segnato appena un gol: un dato che fotografa la difficoltà offensiva all’Arena Garibaldi. I precedenti dicono Atalanta in vantaggio nell’ultimo periodo, ma storicamente a Pisa i bergamaschi non hanno sempre avuto vita facile. Curiosità di calendario: i nerazzurri tornano al venerdì dopo oltre un anno, mentre i nerazzurri toscani sono tra le squadre più presenti in questo slot. Da seguire le condizioni della retroguardia ospite, falcidiata dagli stop, e la verve di Tramoni e De Ketelaere, in crescita nelle ultime uscite. Occhio anche alle palle inattive: i toscani cercano spesso la giocata da fermo per sbloccare partite bloccate, i bergamaschi hanno qualità nei cross e nelle seconde palle.
- Nei primi incroci di Serie A il Pisa partì forte, ma nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta non ha mai vinto: due pareggi (anche all’andata) e quattro ko.
- In casa del Pisa il bilancio storico dice equilibrio all’inizio e due successi ospiti negli ultimi due precedenti.
- L’Atalanta non batte una neopromossa dal 25 gennaio 2025 (2-1 al Como): poi tre pari e due sconfitte.
- Con questa gara il Pisa diventa la squadra più presente al venerdì in stagione (tre partite: 1V, 1N, 1P); l’Atalanta non giocava di venerdì dal 6 dicembre 2024.
- Il Pisa è a secco di vittorie da nove turni (4N, 5P) e ha incassato gol in tutte le ultime nove gare di Serie A.
- Un solo gol del Pisa in 10 partite casalinghe: dato record negativo dal 1929/30 per la Serie A a girone unico.
- L’Atalanta ha vinto le ultime tre di campionato tutte senza subire reti: non ha mai centrato quattro successi con clean sheet di fila in A.
- Due trasferte di fila senza gol al passivo per l’Atalanta, dopo un solo clean sheet nelle precedenti otto.
- Tramoni ha segnato 2 gol nelle ultime 4: cerca il bis consecutivo che gli manca in A e in casa dal marzo 2025.
- De Ketelaere è tornato incisivo: un gol e un assist nelle ultime due di Serie A contro le neopromosse è però fermo a due reti in 20 sfide.
Le statistiche stagionali di Pisa e Atalanta
Numeri alla mano, l’Atalanta comanda per gioco e produzione: possesso 55.6% contro il 40.2% del Pisa, 200 tiri totali a 150 e 86 conclusioni nello specchio contro 50. I nerazzurri subiscono meno (19 gol incassati) rispetto ai toscani (30) e hanno più clean sheet (7 a 4). Il Pisa resta però pericoloso sulle ripartenze e sulle palle inattive, mentre l’Atalanta è efficace nelle catene laterali e nella pressione alta.
Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Nzola (3), poi Meister e Tramoni (2). Assist: Léris guida a quota 2. Più ammonito: Caracciolo (5); rossi: Touré e Nzola (1). Clean sheet portieri: Semper 4. Nell’Atalanta guida Scamacca (5) su Krstovic (4) e De Ketelaere (3). Assist: De Ketelaere e Zalewski (2). Più ammonito: de Roon (4). Clean sheet: Carnesecchi 7.
|Pisa
|Atalanta
|Partite giocate
|20
|20
|Numero di partite vinte
|1
|8
|Numero di partite pareggiate
|10
|7
|Numero di partite perse
|9
|5
|Gol totali segnati
|15
|25
|Gol totali subiti
|30
|19
|Percentuale possesso palla
|40.2
|55.6
|Tiri totali
|150
|200
|Tiri nello specchio della porta
|50
|86
|Clean sheet
|4
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|41
|26
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Pisa-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Pisa-Atalanta si gioca venerdì 16 gennaio 2026 con calcio d’inizio alle 20.45.
- Dove si gioca Pisa-Atalanta?
-
La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa-Atalanta?
-
L’arbitro è Matteo Marchetti, con assistenti Meli e Luciani; IV uomo Marinelli; VAR Marini; AVAR La Penna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.