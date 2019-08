Pisa-Benevento: le probabili formazioni

Pisa-Benevento di questa sera alle 21 apre il campionato di serie B 2019/2020. La matricola toscana incontra una delle pretendenti alla promozione in serie A: D'Angelo non avrà a disposizione gli squalificati Meroni e Siega, oltre agli infortunati Liotti, Moscartelli e Di Quinzio. In avanti nel probabile 3-5-2 la coppia Marconi-Masucci.

Per la squadra di Filippo Inzaghi possibile 4-4-2 con l'accoppiata offensiva Coda-Armenteros (o Sau). In difesa Letizia, Antei, Caldirola, Maggio. Viola e Tello a centrocampo, sulle fasce Improta e Insigne.

Pisa (3-5-2): Gori: Benedetti, De Vitis, Aya; Belli, Verna, Gucher, Minesso, Lisi; Marconi, Masucci. All. D’Angelo

Benevento (4-4-2): Montipò, Letizia, Antei, Caldirola, Maggio; Tello, Viola, Improta; Insigne, Coda, Armenteros. All. Inzaghi

SPORTAL.IT | 23-08-2019 10:34