Pisa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani va in scena Pisa–Bologna, 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca lunedì 2 marzo 2026 alle 18.30 a Pisa. Per i nerazzurri è uno scontro salvezza: il Pisa è 19° con 15 punti (1 vittoria, 12 pareggi, 13 sconfitte; 20 gol fatti, 43 subiti). Dall’altra parte i rossoblù inseguono l’Europa: il Bologna è 9° a quota 36 (10 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 35 gol segnati, 32 incassati). Un incrocio ad alta tensione tra chi cerca ossigeno e chi vuole rilanciarsi, in diretta su DAZN.
Probabili formazioni di Pisa-Bologna
Nel Pisa si va verso un 3-5-2 di contenimento e ripartenze: Semper tra i pali, linea a tre con Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov. A destra Touré potrebbe garantire gamba, in mezzo opzione Loyola e Aebischer con Marin per equilibrio, a sinistra Angori. Davanti, coppia fisico–attacco della profondità: Moreo–Stojilkovic. Nel Bologna 4-3-3 fluido: in difesa da destra João Mário, Vitík, Lucumí, Zortea; in mediana regia di Freuler con Sohm e Pobega mezzali; tridente in cui Orsolini e Rowe potrebbero stringere accanto a Castro. Tra gli indisponibili rientrano in parte i ballottaggi, ma non si segnalano squalifiche: restano out o in dubbio alcuni elementi chiave sulle fasce.
- Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic.
- Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.
Gli indisponibili di Pisa-Bologna
Assenze che pesano soprattutto per il Pisa, costretto a rinunciare a elementi utili nelle rotazioni tra porta, difesa e mediana. Il Bologna tiene d’occhio le condizioni degli esterni: gestione prudente sulle corsie, con scelte che potrebbero essere congelate fino all’ultimo. Nessuno squalificato segnalato alla vigilia.
- Pisa – Infortunati: Scuffet (infortunio muscolare), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Bologna – Infortunati: Lykogiannis (infortunio al bicipite femorale), Miranda (infortunio all’anca; in dubbio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Pisa in difficoltà, con una serie negativa che pesa sul morale e sulla classifica. Il Bologna, dopo un periodo buio, ha rialzato la testa con due successi consecutivi e un rendimento esterno produttivo. Equilibrio e dettagli sui duelli in fascia potrebbero indirizzare il match.
- Pisa
Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0
- Bologna
Genoa-Bologna 3-2; Bologna-Milan 0-3; Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2; Bologna-Udinese 1-0
L’arbitro di Pisa-Bologna
Dirige Ermanno Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Belsanti; IV uomo Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo. Nella Serie A 2025/26 Feliciani ha diretto 10 gare, fischiando 3 rigori, 27 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 2,7 cartellini a partita e 243 falli sanzionati complessivi, profilo tendenzialmente dialogante ma rigoroso nelle aree.
Informazioni interessanti sul match
La tradizione non sorride al Pisa: il bilancio storico con il Bologna è in salita e anche le sfide in Toscana hanno spesso sorriso ai rossoblù, con pochi gol complessivi. L’inerzia recente dice Bologna: porta spesso chiusa nelle ultime uscite del confronto e continuità realizzativa in trasferta. Il Pisa, fanalino di coda per vittorie stagionali, soffre in particolare la mezz’ora centrale, proprio dove i rossoblù hanno un bottino pesante. Occhio ai singoli: Iling‑Junior cerca un primato anagrafico particolare, mentre Bernardeschi è in striscia di partecipazioni-gol. Per i nerazzurri servirà massima attenzione nelle transizioni e letture pulite sulle corsie per spezzare inerzie e numeri sfavorevoli.
- Il Pisa ha vinto una sola volta in sette gare di A contro il Bologna (1N, 5P): l’1-0 del 9 settembre 1990 firmato Piovanelli.
- Quattro clean sheet del Bologna nelle ultime cinque sfide tra A e B con il Pisa: un solo gol subito nel periodo e sette reti realizzate.
- Al Anconetani il Pisa ha battuto il Bologna solo una volta nelle ultime otto tra A e B (3N, 4P); nelle tre più recenti in Toscana appena un gol complessivo.
- Stagione complicatissima per il Pisa: una sola vittoria in 26 giornate, dato ai minimi storici del club nel massimo campionato.
- Il Bologna arriva da due successi di fila dopo quattro ko consecutivi: segnale di riscossa per la squadra rossoblù.
- Nessuna vittoria del Pisa nelle ultime 15 giornate (6N, 9P): è la peggior striscia del torneo nel periodo.
- Bologna a segno da 11 trasferte consecutive (22 reti, media 2 a gara): a -1 dal record singolo stagionale del club (12 nel 1953/54).
- Nella fascia 31’-60’ il Bologna è una macchina da gol (18), mentre il Pisa è la squadra che incassa di più (17) nello stesso slot.
- Iling‑Junior potrebbe diventare il secondo 2003 o più giovane a segnare in A con tre maglie diverse, dopo Soulé.
- Bernardeschi è reduce da due match di fila con partecipazione-gol: non accadeva da una striscia più lunga nel 2018.
Le statistiche stagionali di Pisa e Bologna
Il confronto numerico evidenzia il diverso profilo delle squadre: possesso e pulizia tecnica per il Bologna (possesso 54.5%, precisione passaggi 82.36%, 35 gol fatti), verticalità e ricerca della ripartenza per il Pisa (possesso 40.4%, 20 gol, 43 subiti). Rossoblù più efficaci al tiro (41.09% di tiri nello specchio contro 35.86%) e più clean sheet (7 a 5). I nerazzurri pagano l’incisività offensiva, ma hanno discreta pericolosità sulle palle inattive e nel gioco aereo.
Focus giocatori: nel Pisa il capocannoniere è Moreo (5) davanti a Nzola (3); top assist Léris (3). Più ammoniti: Caracciolo e Marin (6). Espulsi: Nzola e Touré (1). Clean sheet portieri: Semper 4, Scuffet 1. Nel Bologna guidano i gol Orsolini e Castro (7), assist al top Holm e Cambiaghi (4). Più ammonito: Miranda (6). Espulsi: Skorupski, Pobega, Cambiaghi, Heggem, Holm (1 ciascuno). Clean sheet portieri: Skorupski 4, Ravaglia 2.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Pisa-Bologna?
-
Lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Pisa-Bologna?
-
All’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, a Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa-Bologna?
-
Ermanno Feliciani, con assistenti Baccini e Belsanti; IV Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo.
