Pisa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Bologna di Serie A 2025-26, 27a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani va in scena Pisa–Bologna, 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca lunedì 2 marzo 2026 alle 18.30 a Pisa. Per i nerazzurri è uno scontro salvezza: il Pisa è 19° con 15 punti (1 vittoria, 12 pareggi, 13 sconfitte; 20 gol fatti, 43 subiti). Dall’altra parte i rossoblù inseguono l’Europa: il Bologna è 9° a quota 36 (10 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 35 gol segnati, 32 incassati). Un incrocio ad alta tensione tra chi cerca ossigeno e chi vuole rilanciarsi, in diretta su DAZN.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Pisa-Bologna

Nel Pisa si va verso un 3-5-2 di contenimento e ripartenze: Semper tra i pali, linea a tre con Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov. A destra Touré potrebbe garantire gamba, in mezzo opzione Loyola e Aebischer con Marin per equilibrio, a sinistra Angori. Davanti, coppia fisico–attacco della profondità: Moreo–Stojilkovic. Nel Bologna 4-3-3 fluido: in difesa da destra João Mário, Vitík, Lucumí, Zortea; in mediana regia di Freuler con Sohm e Pobega mezzali; tridente in cui Orsolini e Rowe potrebbero stringere accanto a Castro. Tra gli indisponibili rientrano in parte i ballottaggi, ma non si segnalano squalifiche: restano out o in dubbio alcuni elementi chiave sulle fasce.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic.

V:Sport

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.

V:Sport

Gli indisponibili di Pisa-Bologna

Assenze che pesano soprattutto per il Pisa, costretto a rinunciare a elementi utili nelle rotazioni tra porta, difesa e mediana. Il Bologna tiene d’occhio le condizioni degli esterni: gestione prudente sulle corsie, con scelte che potrebbero essere congelate fino all’ultimo. Nessuno squalificato segnalato alla vigilia.

Pisa – Infortunati: Scuffet (infortunio muscolare), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Bologna – Infortunati: Lykogiannis (infortunio al bicipite femorale), Miranda (infortunio all’anca; in dubbio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Pisa in difficoltà, con una serie negativa che pesa sul morale e sulla classifica. Il Bologna, dopo un periodo buio, ha rialzato la testa con due successi consecutivi e un rendimento esterno produttivo. Equilibrio e dettagli sui duelli in fascia potrebbero indirizzare il match.

Pisa ko ko x ko ko Bologna ko ko ko ok ok

Pisa

Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0

Bologna

Genoa-Bologna 3-2; Bologna-Milan 0-3; Bologna-Parma 0-1; Torino-Bologna 1-2; Bologna-Udinese 1-0

L’arbitro di Pisa-Bologna

Dirige Ermanno Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Belsanti; IV uomo Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo. Nella Serie A 2025/26 Feliciani ha diretto 10 gare, fischiando 3 rigori, 27 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 2,7 cartellini a partita e 243 falli sanzionati complessivi, profilo tendenzialmente dialogante ma rigoroso nelle aree.

Informazioni interessanti sul match

La tradizione non sorride al Pisa: il bilancio storico con il Bologna è in salita e anche le sfide in Toscana hanno spesso sorriso ai rossoblù, con pochi gol complessivi. L’inerzia recente dice Bologna: porta spesso chiusa nelle ultime uscite del confronto e continuità realizzativa in trasferta. Il Pisa, fanalino di coda per vittorie stagionali, soffre in particolare la mezz’ora centrale, proprio dove i rossoblù hanno un bottino pesante. Occhio ai singoli: Iling‑Junior cerca un primato anagrafico particolare, mentre Bernardeschi è in striscia di partecipazioni-gol. Per i nerazzurri servirà massima attenzione nelle transizioni e letture pulite sulle corsie per spezzare inerzie e numeri sfavorevoli.

Il Pisa ha vinto una sola volta in sette gare di A contro il Bologna (1N, 5P): l’1-0 del 9 settembre 1990 firmato Piovanelli.

ha vinto una sola volta in sette gare di A contro il (1N, 5P): l’1-0 del 9 settembre 1990 firmato Piovanelli. Quattro clean sheet del Bologna nelle ultime cinque sfide tra A e B con il Pisa : un solo gol subito nel periodo e sette reti realizzate.

nelle ultime cinque sfide tra A e B con il : un solo gol subito nel periodo e sette reti realizzate. Al Anconetani il Pisa ha battuto il Bologna solo una volta nelle ultime otto tra A e B (3N, 4P); nelle tre più recenti in Toscana appena un gol complessivo.

il ha battuto il solo una volta nelle ultime otto tra A e B (3N, 4P); nelle tre più recenti in Toscana appena un gol complessivo. Stagione complicatissima per il Pisa : una sola vittoria in 26 giornate, dato ai minimi storici del club nel massimo campionato.

: una sola vittoria in 26 giornate, dato ai minimi storici del club nel massimo campionato. Il Bologna arriva da due successi di fila dopo quattro ko consecutivi: segnale di riscossa per la squadra rossoblù.

arriva da due successi di fila dopo quattro ko consecutivi: segnale di riscossa per la squadra rossoblù. Nessuna vittoria del Pisa nelle ultime 15 giornate (6N, 9P): è la peggior striscia del torneo nel periodo.

nelle ultime 15 giornate (6N, 9P): è la peggior striscia del torneo nel periodo. Bologna a segno da 11 trasferte consecutive (22 reti, media 2 a gara): a -1 dal record singolo stagionale del club (12 nel 1953/54).

a segno da 11 trasferte consecutive (22 reti, media 2 a gara): a -1 dal record singolo stagionale del club (12 nel 1953/54). Nella fascia 31’-60’ il Bologna è una macchina da gol (18), mentre il Pisa è la squadra che incassa di più (17) nello stesso slot.

è una macchina da gol (18), mentre il è la squadra che incassa di più (17) nello stesso slot. Iling‑Junior potrebbe diventare il secondo 2003 o più giovane a segnare in A con tre maglie diverse, dopo Soulé .

potrebbe diventare il secondo 2003 o più giovane a segnare in A con tre maglie diverse, dopo . Bernardeschi è reduce da due match di fila con partecipazione-gol: non accadeva da una striscia più lunga nel 2018.

Le statistiche stagionali di Pisa e Bologna

Il confronto numerico evidenzia il diverso profilo delle squadre: possesso e pulizia tecnica per il Bologna (possesso 54.5%, precisione passaggi 82.36%, 35 gol fatti), verticalità e ricerca della ripartenza per il Pisa (possesso 40.4%, 20 gol, 43 subiti). Rossoblù più efficaci al tiro (41.09% di tiri nello specchio contro 35.86%) e più clean sheet (7 a 5). I nerazzurri pagano l’incisività offensiva, ma hanno discreta pericolosità sulle palle inattive e nel gioco aereo.

Focus giocatori: nel Pisa il capocannoniere è Moreo (5) davanti a Nzola (3); top assist Léris (3). Più ammoniti: Caracciolo e Marin (6). Espulsi: Nzola e Touré (1). Clean sheet portieri: Semper 4, Scuffet 1. Nel Bologna guidano i gol Orsolini e Castro (7), assist al top Holm e Cambiaghi (4). Più ammonito: Miranda (6). Espulsi: Skorupski, Pobega, Cambiaghi, Heggem, Holm (1 ciascuno). Clean sheet portieri: Skorupski 4, Ravaglia 2.

Pisa Bologna Partite giocate 26 26 Vittorie 1 10 Pareggi 12 6 Sconfitte 13 10 Gol fatti 20 35 Gol subiti 43 32 Possesso palla (%) 40.4 54.5 Tiri totali 198 258 Tiri in porta 71 106 Precisione al tiro (%) 35.86 41.09 Clean sheet 5 7 Cartellini gialli 54 49 Cartellini rossi 2 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Bologna? Lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Pisa-Bologna? All’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, a Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Bologna? Ermanno Feliciani, con assistenti Baccini e Belsanti; IV Marinelli, VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo.