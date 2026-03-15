Pisa-Cagliari, moviola: La Penna torna un mese dopo caso Bastoni, due rossi e stavolta la simulazione la vede

La prova dell’arbitro Federico La Penna di Roma all’Arena Garibaldi nel match della 29esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tornava da un mese di stop dopo il caso Bastoni La Penna in serie A ma ha mostrato molto polso e tanta sicurezza, sia pur incappando in qualche errore. Se in Inter-Juve non aveva visto la simulazione del difensore interista su Kalulu, stavolta sì ed è costata il rosso ad Obert. Vediamo cosa è successo all’Arena Garibaldi.

Pisa-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Sulemana atterra Calabresi al limite dell’area, per La Penna è rigore ma c’è un chek del Var per verificare il punto di contatto che sembrava fuori dai 16 metri. C’è il via libera e dal dischetto Moreo realizza il gol del vantaggio del Pisa. Al 18′ Ze Roberto chiede invano un penalty. Al 19′ Tramoni cade in area dopo un contatto con Jerry Mina ma per l’arbitro non c’è niente.

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Il rosso per Durosinmi

Al 36′ per un duro fallo su Jerry Mina La Penna estrae il rosso diretto per Durosinmi, un gesto di reazione del giocatore del Pisa caduto nella trappola dell’avversario. Da questo momento ogni tocco di palla del difensore sardo viene accompagnato da bordate di fischi. Primo giallo al 47′, è per Ze Pedro per gioco scorretto su MoreoDopo 6’ di recupero si va al riposo.

Regolare al 52’ il raddoppio di Caracciolo (su assist involontario di Folorunsho). Lo stesso Caracciolo si ripete al 54’ con la rete del 3-0 che affossa definivitamente i sardi. Al 59’ Obert entra in area ed appena sente l’avversario si lascia cadere rovinosamente a terra: per l’arbitro è giallo per simulazione.

Pavoletti e la L di Livorno

Al 61’ ammonito anche Aebischer. Al 67’ il livornese Pavoletti segna (al Pisa..) mostrando la L di Livorno con le dita nell’esultanza. C’è un check del Var: tutto regolare. Al 78’ giallo a Dossena che colpisce con il gomito Akinsanmiro, rischiando anche il rosso. Due minuti dopo Obert si becca il secondo giallo e quindi l’espulsione per un fallo sulla caviglia di Leris. Dopo il recupero finisce 3-1 per il Pisa.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Pisa-Cagliari – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 11 volte in A in stagione, l’ultima è stata in Inter-Juve, con la svista sul caso-Bastoni, un mese fa. Rocchi lo ha fermato per poi riproporlo solo oggi nella massima serie.

I precedenti con le due squadre

Erano sedici le gare arbitrate da La Penna dei rossoblù con un bilancio di tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Tra i vari precedenti anche un Pisa-Cagliari termina a reti inviolate del 2022/2023. La Penna ha diretto per la prima volta il Pisa in Serie A: sei i precedenti tra Serie C, Coppa Italia e Serie B con uno score di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Trinchieri con Fourneau IV uomo, Paterna al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Zè Pedro, Obert, Aebischer, Dossena, espulsi Durosinmi e Obert.