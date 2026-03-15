Pisa-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Cagliari di Serie A 2025-26, 29a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e principali statistiche a confronto.

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Pisa e Cagliari aprono un vero e proprio scontro salvezza nella 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 15 marzo 2026 alle 15:00 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. I nerazzurri sono 20° con 15 punti in 28 gare (1 vittoria, 12 pareggi, 15 sconfitte; 20 gol fatti, 48 subiti), i rossoblù 15° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 30 gol segnati, 38 incassati). Punti pesantissimi in palio per rifiatare in classifica e dare una svolta al finale di stagione.

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Probabili formazioni

All’Arena Garibaldi il confronto tra Pisa e Cagliari si annuncia tattico: i nerazzurri dovrebbero confermare il 3-5-2 con Andrade tra i pali e terzetto Calabresi–Caracciolo–Coppola. Sulle corsie si va verso Touré e Angori, mentre in mezzo Marin, Aebischer e Loyola garantiranno gamba e palleggio; davanti coppia Moreo–Durosinmi, ma non è da escludere l’opzione Stengs a supporto o il jolly Léris sulla fascia. Tra gli ospiti, probabile 3-5-1-1: dietro asse granitico Zé Pedro–Mina–Dossena, quinti Palestra e Obert, con Adopo, Sulemana e Folorunsho a schermare. Sulla trequarti dovrebbe agire Gaetano alle spalle di Kılıçsoy, ma attenzione al finale con l’esperienza di Pavoletti. Pesano le assenze: per il Cagliari out Belotti e Felici, squalificato Esposito; nel Pisa indisponibili Scuffet, Vural e Denoon.

Pisa (3-5-2): Andrade; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi

V:Sport

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Sulemana, Folorunsho, Obert; Gaetano; Kılıçsoy

V:Sport

Gli indisponibili

Le liste degli assenti pesano soprattutto sul reparto offensivo del Cagliari, che perde soluzioni e centimetri con Belotti, Felici e Borrelli ai box, oltre alla squalifica di Esposito che riduce le rotazioni. In difesa out anche Idrissi. Il Pisa dovrà fare i conti con l’assenza tra i pali di Scuffet e con le defezioni di Vural e Denoon in mediana e retroguardia: situazioni che potrebbero orientare le scelte iniziali e i cambi in corsa.

Pisa : Scuffet (infortunio muscolare), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia)

: (infortunio muscolare), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla caviglia) Cagliari: Belotti (lesione del legamento crociato anteriore), Felici (lesione del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla coscia), Idrissi (lesione del legamento crociato anteriore), Esposito (squalifica per somma di ammonizioni)

Le ultime partite giocate

Due squadre in cerca di risposte: il Pisa non vince e fatica a segnare, il Cagliari è reduce da una serie senza successi ma con qualche pareggio che tiene aperta la corsa salvezza. Ecco l’andamento recente (ultime 5):

Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 1 punto; il Cagliari ne ha fatti 2. Dettaglio risultati:

Pisa

Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Pisa-Bologna 0-1; Juventus-Pisa 4-0.

Cagliari

Roma-Cagliari 2-0; Cagliari-Lecce 0-2; Cagliari-Lazio 0-0; Parma-Cagliari 1-1; Cagliari-Como 1-2.

L’arbitro di Pisa-Cagliari

Pisa-Cagliari sarà diretta da La Penna. Assistenti Bercigli – Trinchieri, IV Fourneau, VAR Paterna, AVAR Camplone. In questa Serie A 2025-26 Federico La Penna ha arbitrato 11 gare: 2 rigori concessi, 35 ammonizioni, 3 doppi gialli e 3 rossi diretti, media 3,7 cartellini a partita.

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

Informazioni interessanti

La storia recente racconta un equilibrio tendente al pareggio: tra Pisa e Cagliari gli ultimi incroci hanno spesso vissuto su dettagli, come all’andata (2-2). In casa, i nerazzurri hanno costruito i ricordi più dolci contro i sardi, con la curiosità di non aver mai incassato reti nei precedenti interni di A. Dall’altra parte, i rossoblù faticano lontano dall’Isola a blindare la porta, e arrivano da una striscia senza vittorie. Spiccano alcune tendenze: il Pisa segna più spesso nella prima mezz’ora, mentre il Cagliari è tra le squadre meno prolifiche nello stesso intervallo. Gli uomini di casa cercano di spezzare il digiuno con il peso specifico di Moreo in area, i sardi si affidano al talento emergente di Kılıçsoy e alle invenzioni di Gaetano. Un incrocio che promette intensità, duelli a centrocampo e palloni inattivi potenzialmente decisivi, con la classifica a dettare i ritmi e la necessità di punti a incidere sulle scelte tecniche.

Il Cagliari ha perso solo una delle sette sfide di Serie A col Pisa : due successi e quattro pari, incluso il 2-2 dell’andata.

ha perso solo una delle sette sfide di Serie A col : due successi e quattro pari, incluso il 2-2 dell’andata. Il Pisa è imbattuto in casa contro il Cagliari in A: un successo e due pareggi, senza aver mai subito gol nei precedenti interni.

è imbattuto in casa contro il in A: un successo e due pareggi, senza aver mai subito gol nei precedenti interni. Ultimi tre confronti tra A e B tutti in equilibrio: striscia di pareggi più lunga tra le due squadre nelle competizioni maggiori.

Il Pisa arriva da quattro sconfitte di fila in campionato, le ultime tre senza segnare: serie mai oltre questo limite in una singola stagione di A.

arriva da quattro sconfitte di fila in campionato, le ultime tre senza segnare: serie mai oltre questo limite in una singola stagione di A. Il Cagliari non vince da cinque giornate (2N, 3P) e ha segnato appena due reti nel parziale dopo un tris di successi.

non vince da cinque giornate (2N, 3P) e ha segnato appena due reti nel parziale dopo un tris di successi. Solo una vittoria per il Pisa in tutta la stagione (1V, 12N, 15P): dato rarissimo nelle prime 29 gare nell’era recente del torneo.

in tutta la stagione (1V, 12N, 15P): dato rarissimo nelle prime 29 gare nell’era recente del torneo. Fatica difensiva esterna: il Cagliari ha incassato gol in 13/14 trasferte; un solo clean sheet, come il Pisa .

ha incassato gol in 13/14 trasferte; un solo clean sheet, come il . Primo tempo specchio opposto: il Cagliari è la squadra con meno gol entro il 30′, il Pisa concentra lì il 35% delle sue reti.

è la squadra con meno gol entro il 30′, il concentra lì il 35% delle sue reti. Moreo ha segnato all’andata ma tutti i suoi 5 gol sono arrivati fuori casa: al Garibaldi cerca il primo centro interno stagionale.

ha segnato all’andata ma tutti i suoi 5 gol sono arrivati fuori casa: al Garibaldi cerca il primo centro interno stagionale. Kılıçsoy, a segno all’andata, è a quota 4: può centrare la quinta rete e agganciare i migliori turchi per marcature in una singola A recente.

Le statistiche stagionali di Pisa e Cagliari

Possesso e precisione premiano il Cagliari (45,7% di possesso, 81,1% pass accuracy) rispetto al Pisa (40,5% e 76,4%). I nerazzurri hanno segnato 20 reti subendone 48, i rossoblù 30 con 38 al passivo. Tiri nello specchio: Pisa 76, Cagliari 94. PPDA simile (13,9 Pisa; 15,7 Cagliari): pressing un filo più alto per i toscani. Clean sheet: 5 Pisa, 6 Cagliari. Disciplina: 57 gialli Pisa, 65 Cagliari.

Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Moreo (5), poi Nzola (3); top assist Léris (3). Più ammoniti: Caracciolo e Marin (7); due rossi stagionali (Toure, Nzola). Tra i pali 5 clean sheet complessivi (Semper 4, Scuffet 1). Nel Cagliari guida la classifica marcatori Kılıçsoy e Esposito (4), assist-man Esposito (5). Il più ammonito è Obert (8), un rosso per Mina. Caprile a quota 6 clean sheet.

Pisa Cagliari Partite giocate 28 28 Vittorie 1 7 Pareggi 12 9 Sconfitte 15 12 Gol fatti 20 30 Gol subiti 48 38 Possesso palla (%) 40,5 45,7 Tiri in porta 76 94 Clean sheet 5 6 Cartellini gialli 57 65 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere (gol) Moreo 5 Kılıçsoy/Esposito 4 Top assist (n.) Léris 3 Esposito 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Cagliari? Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 (29a giornata di Serie A 2025-26). Dove si gioca Pisa-Cagliari? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Cagliari? Federico La Penna di Roma. Assistenti Bercigli–Trinchieri, IV Fourneau, VAR Paterna, AVAR Camplone.