Pisa-Catanzaro 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pisa-Catanzaro: orario, arbitro, forma recente e dati squadra/giocatori.

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Pisa–Catanzaro accende la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 30 agosto 2026 alle 21 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Obiettivo comune: rialzarsi subito dopo il ko d’esordio e mettere in cascina punti pesanti.

Le ultime partite giocate

Pisa reduce dallo scivolone interno con il Calcio Padova (0-1), con poche occasioni concretizzate. Il Catanzaro ha perso a testa alta a Vicenza (3-2), mostrando però capacità di creare pericoli. Numeri corti ma indicativi: toscani ancora a secco di gol, calabresi già in rete ma con qualcosa da registrare dietro.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Pisa 0 0 1 0 1 Catanzaro 0 0 1 2 3

Pisa: Pisa–Calcio Padova 0-1

Catanzaro: Vicenza–Catanzaro 3-2

L’arbitro di Pisa-Catanzaro

Pisa–Catanzaro sarà diretta dal sig. ARENA, assistenti MINIUTTI e GENTILE. Quarto ufficiale SILVESTRI. Al VAR MAZZOLENI, AVAR GHERSINI. In attesa dei dati completi della stagione 2026-27, riflettori sulla gestione dei duelli e sull’intervento della tecnologia in una gara potenzialmente equilibrata.

Arbitro: ARENA

Assistenti: MINIUTTI – GENTILE

IV: SILVESTRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Pisa e Catanzaro ha un fascino che va oltre la classifica. La memoria storica racconta un incrocio complesso per i nerazzurri in cadetteria, ma allo stesso tempo l’Arena Garibaldi ha spesso fatto da baluardo. L’avvio di torneo mette a confronto due squadre già capaci, alla prima giornata, di alternare costruzioni pazienti e verticalità dirette: un mix tattico che promette ritmi spezzati e opportunità da entrambe le parti. Occhio ai protagonisti: Tommaso Marras, al debutto con il Pisa, si è subito preso la scena per volume di iniziative offensive; il capitano giallorosso Pietro Iemmello ha una tradizione positiva personale contro i toscani e resta uomo copertina per presenza e peso specifico in area. Sullo sfondo, le dinamiche recenti: Pisa chiamato a evitare una falsa partenza in serie, Catanzaro intenzionato a non prolungare la scia negativa. Precedenti, forma e indizi tattici disegnano una gara nervosa e tattica, in cui la qualità sulle corsie e la precisione sull’ultimo passaggio potrebbero fare la differenza.

Dal primo scorcio degli anni ’70 in Serie B, il Pisa non ha trovato vittorie nelle 10 sfide contro il Catanzaro : sette pari e tre sconfitte, con appena tre gol all’attivo nel parziale.

non ha trovato vittorie nelle 10 sfide contro il : sette pari e tre sconfitte, con appena tre gol all’attivo nel parziale. All’Arena Garibaldi, però, i nerazzurri non hanno mai perso contro i giallorossi in B: quattro successi nelle prime sfide toscane, poi cinque pareggi nei confronti più recenti.

Dopo lo 0-1 col Calcio Padova , il Pisa rischia di inaugurare la stagione con due ko di fila in B per la prima volta nell’era dei tre punti; un doppio inciampo iniziale non si vedeva dal 1991/92.

, il rischia di inaugurare la stagione con due ko di fila in B per la prima volta nell’era dei tre punti; un doppio inciampo iniziale non si vedeva dal 1991/92. Il Catanzaro arriva da tre sconfitte consecutive in Serie B considerando anche il finale dello scorso campionato (punteggio complessivo 9-6): mai quattro di fila dal ritorno in cadetteria.

arriva da tre sconfitte consecutive in Serie B considerando anche il finale dello scorso campionato (punteggio complessivo 9-6): mai quattro di fila dal ritorno in cadetteria. Nella 1ª giornata 2026/27, Pisa e Catanzaro figurano tra le poche ad aver prodotto sia più attacchi manovrati (10+ passaggi) sia ripartenze dirette concluse con tiro o tocco in area.

e figurano tra le poche ad aver prodotto sia più attacchi manovrati (10+ passaggi) sia ripartenze dirette concluse con tiro o tocco in area. Esordio brillante per Tommaso Marras col Pisa : 7 dribbling tentati, 9 tocchi in area e 4 occasioni create, numeri da protagonista annunciato sulle corsie.

col : 7 dribbling tentati, 9 tocchi in area e 4 occasioni create, numeri da protagonista annunciato sulle corsie. Pietro Iemmello non ha mai perso in B contro il Pisa (3V, 3N) e decise un Perugia–Pisa nel 2019; dal 2023/24 è secondo solo a Pohjanpalo per partecipazioni attive in regular season (56 tra gol e assist).

Le statistiche stagionali di Pisa e Catanzaro

Possesso e palleggio leggermente dalla parte del Pisa (57,9% vs 53,1%), che ha tirato di più (17 a 10) ma deve sbloccarsi sotto porta. Il Catanzaro ha già segnato due volte ma ha incassato tre reti e concesso 23 conclusioni: fase difensiva da compattare. Nei duelli senza palla il pressing nerazzurro (PPDA 12,7) è più incisivo di quello giallorosso (16,0). Percentuali di passaggio molto simili: 84,2% Pisa, 84,7% Catanzaro.

Giocatori: per il Catanzaro hanno già colpito Marco D’Alessandro e Bruno Verrengia (1 gol a testa); in regia spiccano gli assist di Matias Antonini e Gabriele Alesi (1 ciascuno). Tra gli ammoniti giallorossi figurano Jacopo Petriccione, Marco Ruggero e Pietro Iemmello (1). Nel Pisa cartellino per Isak Vural. Nessun espulso, nessun clean sheet: Alessandro Confente e Mirko Pigliacelli hanno subito rispettivamente 1 e 3 reti.

Pisa Catanzaro Partite giocate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 0 2 Gol subiti 1 3 Possesso palla (%) 57,9 53,1 Tiri totali 17 10 Tiri in porta 7 6 Precisione passaggi (%) 84,16 84,67 PPDA 12,7 16,0 Cartellini gialli 1 3 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pisa-Catanzaro? Domenica 30 agosto 2026 alle ore 21.00. Dove si gioca Pisa-Catanzaro? All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Catanzaro? Dirige il sig. ARENA, assistenti Miniutti e Gentile; IV uomo Silvestri; VAR Mazzoleni; AVAR Ghersini.