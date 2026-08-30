Pisa-Catanzaro 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Pisa–Catanzaro accende la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 30 agosto 2026 alle 21 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Obiettivo comune: rialzarsi subito dopo il ko d’esordio e mettere in cascina punti pesanti.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pisa-Catanzaro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pisa e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Pisa reduce dallo scivolone interno con il Calcio Padova (0-1), con poche occasioni concretizzate. Il Catanzaro ha perso a testa alta a Vicenza (3-2), mostrando però capacità di creare pericoli. Numeri corti ma indicativi: toscani ancora a secco di gol, calabresi già in rete ma con qualcosa da registrare dietro.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Gol fatti
|Gol subiti
|Pisa
|0
|0
|1
|0
|1
|Catanzaro
|0
|0
|1
|2
|3
- Pisa: Pisa–Calcio Padova 0-1
- Catanzaro: Vicenza–Catanzaro 3-2
L’arbitro di Pisa-Catanzaro
Pisa–Catanzaro sarà diretta dal sig. ARENA, assistenti MINIUTTI e GENTILE. Quarto ufficiale SILVESTRI. Al VAR MAZZOLENI, AVAR GHERSINI. In attesa dei dati completi della stagione 2026-27, riflettori sulla gestione dei duelli e sull’intervento della tecnologia in una gara potenzialmente equilibrata.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: MINIUTTI – GENTILE
- IV: SILVESTRI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Pisa e Catanzaro ha un fascino che va oltre la classifica. La memoria storica racconta un incrocio complesso per i nerazzurri in cadetteria, ma allo stesso tempo l’Arena Garibaldi ha spesso fatto da baluardo. L’avvio di torneo mette a confronto due squadre già capaci, alla prima giornata, di alternare costruzioni pazienti e verticalità dirette: un mix tattico che promette ritmi spezzati e opportunità da entrambe le parti. Occhio ai protagonisti: Tommaso Marras, al debutto con il Pisa, si è subito preso la scena per volume di iniziative offensive; il capitano giallorosso Pietro Iemmello ha una tradizione positiva personale contro i toscani e resta uomo copertina per presenza e peso specifico in area. Sullo sfondo, le dinamiche recenti: Pisa chiamato a evitare una falsa partenza in serie, Catanzaro intenzionato a non prolungare la scia negativa. Precedenti, forma e indizi tattici disegnano una gara nervosa e tattica, in cui la qualità sulle corsie e la precisione sull’ultimo passaggio potrebbero fare la differenza.
- Dal primo scorcio degli anni ’70 in Serie B, il Pisa non ha trovato vittorie nelle 10 sfide contro il Catanzaro: sette pari e tre sconfitte, con appena tre gol all’attivo nel parziale.
- All’Arena Garibaldi, però, i nerazzurri non hanno mai perso contro i giallorossi in B: quattro successi nelle prime sfide toscane, poi cinque pareggi nei confronti più recenti.
- Dopo lo 0-1 col Calcio Padova, il Pisa rischia di inaugurare la stagione con due ko di fila in B per la prima volta nell’era dei tre punti; un doppio inciampo iniziale non si vedeva dal 1991/92.
- Il Catanzaro arriva da tre sconfitte consecutive in Serie B considerando anche il finale dello scorso campionato (punteggio complessivo 9-6): mai quattro di fila dal ritorno in cadetteria.
- Nella 1ª giornata 2026/27, Pisa e Catanzaro figurano tra le poche ad aver prodotto sia più attacchi manovrati (10+ passaggi) sia ripartenze dirette concluse con tiro o tocco in area.
- Esordio brillante per Tommaso Marras col Pisa: 7 dribbling tentati, 9 tocchi in area e 4 occasioni create, numeri da protagonista annunciato sulle corsie.
- Pietro Iemmello non ha mai perso in B contro il Pisa (3V, 3N) e decise un Perugia–Pisa nel 2019; dal 2023/24 è secondo solo a Pohjanpalo per partecipazioni attive in regular season (56 tra gol e assist).
Le statistiche stagionali di Pisa e Catanzaro
Possesso e palleggio leggermente dalla parte del Pisa (57,9% vs 53,1%), che ha tirato di più (17 a 10) ma deve sbloccarsi sotto porta. Il Catanzaro ha già segnato due volte ma ha incassato tre reti e concesso 23 conclusioni: fase difensiva da compattare. Nei duelli senza palla il pressing nerazzurro (PPDA 12,7) è più incisivo di quello giallorosso (16,0). Percentuali di passaggio molto simili: 84,2% Pisa, 84,7% Catanzaro.
Giocatori: per il Catanzaro hanno già colpito Marco D’Alessandro e Bruno Verrengia (1 gol a testa); in regia spiccano gli assist di Matias Antonini e Gabriele Alesi (1 ciascuno). Tra gli ammoniti giallorossi figurano Jacopo Petriccione, Marco Ruggero e Pietro Iemmello (1). Nel Pisa cartellino per Isak Vural. Nessun espulso, nessun clean sheet: Alessandro Confente e Mirko Pigliacelli hanno subito rispettivamente 1 e 3 reti.
|Pisa
|Catanzaro
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol fatti
|0
|2
|Gol subiti
|1
|3
|Possesso palla (%)
|57,9
|53,1
|Tiri totali
|17
|10
|Tiri in porta
|7
|6
|Precisione passaggi (%)
|84,16
|84,67
|PPDA
|12,7
|16,0
|Cartellini gialli
|1
|3
|Clean sheet
|0
|0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Pisa-Catanzaro?
-
Domenica 30 agosto 2026 alle ore 21.00.
- Dove si gioca Pisa-Catanzaro?
-
All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa-Catanzaro?
-
Dirige il sig. ARENA, assistenti Miniutti e Gentile; IV uomo Silvestri; VAR Mazzoleni; AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.