Pisa, chi è Hiljemark, il 33enne nuovo allenatore ex compagno proprio di Gilardino

L'ad Corrado e il ds Vaira puntano sullo svedese, ex Palermo e Genoa: un tecnico giovane per provare a condurre il Pisa alla ricerca della salvezza

Il Pisa ha individuato il profilo per il post-Gilardino. L’esonero dell’ex attaccante, maturato dopo il ko con il Sassuolo (1-3), è soltanto l’epilogo di una stagione complicata, segnata dal penultimo posto in classifica e una sola vittoria all’attivo dopo 23 giornate. Niente Giampaolo, che era la prima scelta del club nerazzurro ma non si è raggiunto l’accordo. La virata è così arrivata sull’estero, con esattezza su Oscar Hiljemark, attuale tecnico dell’Elfsborg e vecchia conoscenza del calcio italiano. La società svedese avrebbe già dato il proprio ok, aprendo alla possibilità che il tecnico torni in Italia per sedersi sulla panchina nerazzurra.

Tutto su Hiljemark, ex Palermo e Genoa

Non è un profilo spuntato dal nulla. Il Pisa aveva già messo gli occhi su Oscar Hiljemark la scorsa estate, salvo poi virare su Gilardino. Lo svedese vanta una breve esperienza da calciatore: ha mosso i primi passi proprio nell’Elfsborg, società in cui è cresciuto e con cui ha debuttato, conquistando anche la Coppa di Svezia nel 2013. Quella stessa stagione lo ha portato al PSV Eindhoven, dove ha messo in bacheca l’Eredivisie 2014-15.

Poi l’approdo in Italia. Prima al Palermo, diventandone capitano nonostante la giovane età e condividendo lo spogliatoio proprio con Gilardino. Dopo la parentesi rosanero un passaggio al Genoa, quindi le ultime esperienze all’estero tra Grecia e Danimarca. A causa dei continui problemi fisici, specialemente quello all’anca, è stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo, a soli 28 anni. Una chiusura anticipata che lo ha spinto subito verso la panchina, avviando la sua seconda carriera da tecnico.

Si attende la risoluzione con l’Elfsborg

Dopo il ritiro dal calcio giocato, per Hiljemark si è aperta immediatamente una nuova fase. Ha iniziato entrando nello staff dell’Aalborg BK come vice, per poi essere promosso alla guida della prima squadra, che ha allenato per oltre un anno. Nel 2024 è arrivata la chiamata dell’Elfsborg, il club in cui era cresciuto da calciatore.

Dopo una stagione e mezza, però, lo svedese è pronto a salutare per compiere il grande salto verso l’Italia. Diventerà il primo tecnico straniero del Pisa dai tempi di Lucescu, che sedeva sulla panchina nerazzurra nel 1990-91. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hiljemark sta trattando in queste ore la risoluzione con l’Elfsborg per poi firmare con il Pisa.

Obiettivo salvezza, venerdì lo scontro diretto con il Verona

L’obiettivo è la salvezza. Hiljemark arriva per provare a rimettere in carreggiata un Pisa in piena emergenza, chiamato a inseguire la permanenza in Serie A, categoria riconquistata dopo 34 anni. Raccoglierà una squadra ferma al penultimo posto con 14 punti, gli stessi del Verona fanalino di coda. Una sola vittoria, 11 pareggi e altrettante sconfitte compongono un bilancio che spiega la situazione critica. E proprio il prossimo turno mette subito il tecnico svedese davanti a uno snodo pesante: venerdì i nerazzurri saranno di scena al Bentegodi per lo scontro diretto con la squadra di Zanetti, anche lui in bilico.

