Pisa-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Como di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutto su formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto

Pisa–Como apre la 19a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15:00. Testa-coda che profuma di scontro salvezza per i toscani e di conferme d’alta classifica per i lariani: Pisa 20° con 12 punti (1 vittoria, 9 pareggi, 8 sconfitte; 13 gol fatti, 25 subiti), Como 6° a quota 30 (8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 23 reti segnate, 12 incassate). Obiettivi opposti: risalita urgente per i nerazzurri, continuità da Europa per gli ospiti.

Probabili formazioni

Pisa potrebbe confermare il 3-5-2 di sostanza: tra i pali Semper, dietro si va verso il terzetto Canestrelli–Caracciolo–Bonfanti; sugli esterni Touré e Angori dovrebbero garantire gamba e copertura. In mezzo regia probabile a Aebischer, con Léris e Højholt a cucire i reparti; davanti Moreo dovrebbe affiancare Meister, ma l’opzione Nzola resta viva. Como dovrebbe rispondere con 4-2-3-1: Butez tra i pali; linea a quattro Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; in mediana coppia di equilibrio Perrone–Caqueret. Sulla trequarti Vojvoda, Paz, Rodríguez a supporto di Douvikas. Assenze che pesano: per i nerazzurri out Albiol, Cuadrado, Vural; per i lariani possibile ancora forfait di Morata, oltre a Goldaniga, Addai e Diao. Salvo sorprese, nessuno squalificato di rilievo, ma i ballottaggi dell’ultima ora potrebbero rimescolare le carte.

Pisa (3-5-2): Semper ; Canestrelli , Caracciolo , Bonfanti ; Touré , Léris , Aebischer , Højholt , Angori ; Moreo , Meister

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas

Gli indisponibili

Capitolo assenze: Pisa perde esperienza e letture con Albiol, mentre gli stop di Cuadrado e Vural tolgono alternative sulle corsie e in costruzione. In casa Como, il possibile forfait di Morata ridurrebbe profondità e presenza in area; dietro pesa l’assenza di Goldaniga, mentre gli stop di Addai e Diao limitano le rotazioni davanti. Attese conferme ufficiali a ridosso del fischio d’inizio.

Pisa: Albiol (infortunio muscolare); Cuadrado (problema ai flessori); Vural (infortunio al ginocchio)

Como: Morata (infortunio all'inguine); Goldaniga (problema al tallone); Addai (problema ai flessori); Diao (problema ai flessori)

Le ultime partite giocate

Pisa in sofferenza: due pareggi e tre KO nelle ultime cinque, fatica in zona gol. Il Como arriva con inerzia positiva (tre vittorie nelle ultime cinque) ma con qualche stop pesante esterno. La bilancia della forma pende verso i lariani, mentre i toscani cercano il colpo-svolta davanti al proprio pubblico.

Pisa ko ko x ko x Como ok ko ko ok ok

Dettaglio risultati:

Pisa

Pisa–Parma 0-1; Lecce–Pisa 1-0; Cagliari–Pisa 2-2; Pisa–Juventus 0-2; Genoa–Pisa 1-1.

Como

Como–Sassuolo 2-0; Inter–Como 4-0; Roma–Como 1-0; Lecce–Como 0-3; Como–Udinese 1-0.

L’arbitro di Pisa-Como

All’Arena Garibaldi dirigerà il signor Pairetto, con assistenti Dei Giudici e Galimberti, IV Zanotti, VAR Ghersini, AVAR Aureliano. In questa Serie A 2025-26 Pairetto ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, 27 ammonizioni e 1 espulsione, media di circa 7 cartellini a partita. Parametri che suggeriscono gestione rigorosa dei duelli e attenzione ai contatti in area.

Informazioni interessanti sul match

Storia, numeri e tendenze danno sapore al confronto tra Pisa e Como. I toscani non hanno mai perso contro i lariani in Serie A, con una tradizione favorevole maturata tra gli anni Ottanta e la fine del decennio. In generale, l’equilibrio domina gli incroci tra le due, sommando Serie A e B, con pareggi a pioggia e differenza reti minima. Il giorno dell’Epifania evoca ricordi alterni: per il Pisa un KO storico, per il Como successi che raccontano mentalità e cinismo. Sul presente pesa la crisi interna nerazzurra (striscia negativa in casa), mentre i lariani viaggiano su ritmi da alta classifica, con la possibilità di allungare la striscia di successi e di migliorare la proiezione punti più brillante degli ultimi decenni. Occhio ai talenti: Tramoni ha già colpito i lariani in passato, dall’altra parte da Cunha e Paz hanno firmato reti e assist pesanti. Anche il rendimento esterno recente del Como alimenta fiducia, con clean sheet e vittorie senza subire gol che fotografano identità solida e idee chiare.

In Serie A il Pisa non ha mai perso contro il Como : sei incroci tra 1985 e 1989 senza sconfitte, inclusa l’ultima vittoria 3-1 all’Arena Garibaldi (21 maggio 1989).

non ha mai perso contro il : sei incroci tra 1985 e 1989 senza sconfitte, inclusa l’ultima vittoria 3-1 all’Arena Garibaldi (21 maggio 1989). Bilancio totale in A e B all’insegna dell’equilibrio: cinque successi a testa e ben 12 pareggi, con 25 gol nerazzurri e 26 lariani.

Il Como ha vinto l’ultima sfida in campionato (3-1 nel marzo 2024 in B), ma non ha mai centrato due successi di fila contro il Pisa nei tornei professionistici.

ha vinto l’ultima sfida in campionato (3-1 nel marzo 2024 in B), ma non ha mai centrato due successi di fila contro il nei tornei professionistici. Epifania agrodolce: un solo precedente del Pisa in A (KO a Bari nel 1991); il Como ha vinto entrambe le gare del 6 gennaio nella massima serie.

in A (KO a Bari nel 1991); il ha vinto entrambe le gare del 6 gennaio nella massima serie. Pisa in affanno in casa: tre sconfitte interne consecutive e striscia negativa che riecheggia il 1991.

in affanno in casa: tre sconfitte interne consecutive e striscia negativa che riecheggia il 1991. Con 30 punti in 17 partite, il Como corre verso un avvio da record storico per il club in Serie A moderna.

corre verso un avvio da record storico per il club in Serie A moderna. I lariani puntano a tre vittorie di fila in A per la prima volta in stagione: impresa riuscita solo una volta nelle ultime 12 partecipazioni.

Il Como ha vinto l’ultima trasferta (3-0 a Lecce) e punta a una nuova mini-serie esterna come nel 1950 e tra aprile-maggio 2025.

ha vinto l’ultima trasferta (3-0 a Lecce) e punta a una nuova mini-serie esterna come nel 1950 e tra aprile-maggio 2025. Tra i nerazzurri l’uomo da tenere d’occhio è Tramoni (già a segno contro il Como); tra i lariani spiccano le fiammate di da Cunha e la produttività di Paz.

Le statistiche stagionali di Pisa e Como

Numeri alla mano, il Como domina il possesso (59.9% vs 40.6%), tira e centra di più lo specchio (83 tiri in porta contro 39) e concede meno (12 gol subiti contro 25), con 8 clean sheet a fronte dei 4 del Pisa. Pressing più intenso dei lariani (PPDA 8.5) rispetto ai nerazzurri (14.1). Il Pisa resta squadra reattiva sulle palle inattive e nei duelli aerei, ma fatica nella conversione (29.77% di precisione al tiro contro 47.98%).

Focus giocatori: nel Pisa i migliori marcatori sono Nzola (3) e Moreo (3); top assist Leris (2). Più sanzionati: Caracciolo (4 gialli); rossi per Touré e Nzola (1 a testa). In porta, Semper ha firmato 4 clean sheet. Nel Como guida la classifica marcatori Paz (6) su Douvikas (4); assist-man Paz (6) e Rodriguez (4). Ammonizioni pesanti per Perrone e Smolcic (6), rossi per Rodriguez e Ramon. Tra i pali, Butez è a quota 8 clean sheet.

Pisa Como Partite giocate 18 17 Vittorie 1 8 Pareggi 9 6 Sconfitte 8 3 Gol segnati 13 23 Gol subiti 25 12 Possesso palla (%) 40.6 59.9 Tiri in porta 39 83 Precisione tiri (%) 29.77 47.98 Clean sheet 4 8 Cartellini gialli 35 40 Cartellini rossi 2 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Como? Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Pisa-Como? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Como? Luca Pairetto; assistenti Dei Giudici e Galimberti, IV Zanotti, VAR Ghersini, AVAR Aureliano.