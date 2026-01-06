Pisa-Como: stizza Fabregas, il gesto alla Guardiola. Concessi due rigori, ma Nzola copia David e Gila affonda

I lariani sbancano l'Arena Garibaldi e volano al quarto posto: Douvikas ne fa due, la zona Champions è realtà. Toscani sempre più ultimi, Gilardino rischia l'esonero

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Como sbanca l’Arena Garibaldi, affonda il Pisa e vola al quarto posto, in piena zona Champions. Fabregas imita Guardiola e il suo gesto di stizza diventa virale sul web, mentre la panchina di Gilardino è sempre più a rischio. Due i rigori concessi da Pairetto, ma Nzola rovina tutto.

Pisa-Como: Fabregas come Guardiola

Non è stato un primo tempo particolarmente emozionante, quello tra Pisa e Como. Tra le due squadre a provarci di più sono stati i padroni di casa, che hanno sfiorato il vantaggio con una bella iniziativa personale di Tramoni.

Ma il vero sussulto lo ha regalato Fabregas, quando ha redarguito un cameraman che ha avuto la colpa di coprirgli la visuale su un calcio d’angolo a favore dei lariani. Il gesto di Cesc ha ricordato la recente lite tra Guardiola e un cameraman (non era la prima volta, ndr) al termine del match di Premier League tra Newcastle e Manchester City.

Pairetto fischia due rigori: Nzola imita David

La partita si è sbloccata al minuto 68′ grazie al gol realizzato da Perrone, sulla cui conclusione Semper non è parso esente da colpe. Otto minuti dopo, il raddoppio: a firmarlo Douvikas su assist di Jesus Rodriguez. Nel finale la gara s’infiamma: Pairetto concede un rigore ai nerazzurri per fallo di Caqueret su Leris confermato dal Var.

Sul dischetto si presenta Nzola, ma la sua conclusione – debole e piuttosto centrale come quella di David in Juve-Lecce – è neutralizzata da Butez. In pieno recupero l’italo-cubano Coppola macchia il suo debutto stendendo in aria Douvikas: è ancora penalty. L’attaccante del Como non sbaglia, 0-3 e triplice fischio.

Cesc da Champions, Gilardino a rischio

L’ascesa del Como, che ha anche una partita da recuperare, non si arresta nonostante le assenze pesanti di giocatori come Diao, Addai e Morata. Il quarto posto a quota 33 punti, condiviso con Juventus e Roma, certifica l’ottimo lavoro fin qui svolto da Fabregas e dall’ambiziosa (e ricchissima) società.

Stesso discorso non vale per il Pisa, che resta all’ultimo posto con soli 12 punti. Semper e Nzola hanno tradito Gilardino: la società rinnoverà la fiducia all’ex allenatore del Genoa? La sensazione è che si vada verso l’esonero.