Una scelta fortissima, destinata a far discutere a lungo e a cambiare gli equilibri di una piazza calda e passionale, che si ritrova improvvisamente a fare i conti con una rivoluzione gestionale calata dall’alto nel bel mezzo della stagione sportiva. L’addio simultaneo di Giuseppe e Giovanni Corrado chiude un ciclo societario durato dieci anni, aprendo le porte a una visione aziendale totalmente slegata dalle classiche logiche del calcio provinciale italiano per abbracciare in toto la filosofia dei fondi di investimento.

Il patron Alexander Knaster ha deciso di imprimere una svolta radicale, azzerando l’organigramma dirigenziale italiano per affidare le chiavi della società a un profilo dal respiro puramente internazionale e speculativo. Il nuovo presidente e amministratore delegato del club nerazzurro è Damien Comolli.

Un vero e proprio ribaltone scuote le fondamenta del calcio toscano e dell’intero campionato di Serie B . Con una mossa ad altissimo impatto, ufficializzata attraverso un freddo comunicato societario, il Pisa Sporting Club ha annunciato un cambio della guardia drastico ai vertici del club. L’era della famiglia Corrado , iniziata nel lontano 2016 dopo la travagliata e polemica gestione Petroni , giunge definitivamente al capolinea.

Pisa, il cambio della guardia: finisce l’era Corrado e arriva Comolli

L’uscita di scena della famiglia Corrado rappresenta uno spartiacque decisivo per l’ambiente nerazzurro. Arrivati sotto la Torre Pendente nel dicembre del 2016, in uno dei momenti più drammatici e instabili della storia recente del club, Giuseppe Corrado e il figlio Giovanni avevano garantito continuità aziendale, stabilità economica e un progetto sportivo di altissimo livello.

Sotto la loro gestione operativa, il Pisa è uscito dalle sabbie del dilettantismo e della Serie C, si è consolidato nel torneo cadetto. Ha prima sfiorato, clamorosamente, la promozione in Serie A nel 2021-2022, svanita soltanto ai tempi supplementari nella sfortunata finale playoff disputata contro il Monza. Per poi centrarla da protagonista nel 2024-2025. Anche se, a onor del vero, il ritorno nel massimo campionato non è stato altro che un lungo e deludente cammino verso l’immediato ritorno in cadetteria.

Tuttavia, l’ingresso nel pacchetto di maggioranza del magnate Alexander Knaster aveva modificato pesantemente gli equilibri e i poteri decisionali interni. Negli ultimi mesi, le visioni strategiche tra l’anima italiana della dirigenza e la proprietà estera si erano progressivamente allontanate, creando frizioni strutturali che sono sfociate nella rottura definitiva di queste ore. Il comunicato ufficiale diffuso dalla società ringrazia formalmente i Corrado per il lavoro svolto e la dedizione mostrata verso i colori nerazzurri, ma il tono inevitabilmente burocratico della nota conferma come la separazione sia il frutto di una netta e insanabile divergenza di vedute sul futuro dell’azienda sportiva.

Al loro posto si insedia Damien Comolli, un manager incaricato di assumere su di sé l’intero peso esecutivo, unificando le cariche di presidente e amministratore delegato per garantire una linea di comando rigorosa e diretta con la proprietà.

L’eredità infrastrutturale: nasce l’ING Ferrari Training Centre a Gagno

Nonostante la brusca rottura consumatasi ai vertici societari, la precedente gestione lascia in eredità alla nuova governance un asset di inestimabile valore, destinato a cambiare per sempre il volto e la quotidianità del club: il nuovo quartier generale nerazzurro. Nel quartiere di Gagno, a pochissimi chilometri dalla celebre Piazza dei Miracoli e con la Torre Pendente a fare da sfondo, ha preso ufficialmente il via il cantiere per la costruzione dell’ING Ferrari Training Centre. Un’opera monumentale, fortemente voluta da Alexander Knaster e avviata sotto l’ala di Giuseppe Corrado, che dota finalmente la società di una vera e propria “fabbrica di talenti”.

Il progetto del nuovo centro sportivo prevede la realizzazione di sette campi da gioco regolamentari, di cui uno allestito come un vero e proprio mini-stadio da 1.500 posti a sedere per ospitare le gare della formazione Primavera e gli allenamenti a porte aperte. A corredo dei terreni in erba sorgeranno la nuova sede operativa del club, una foresteria moderna per i ritiri pre-partita, spazi di ristorazione e il nuovo store ufficiale. Una cittadella dello sport concepita all’insegna della massima sostenibilità ambientale, un vero gioiello di architettura calcistica che Damien Comolli avrà ora il compito di inaugurare e mettere a reddito.

Chi è Damien Comolli: il metodo Moneyball e il flop alla Juve

Il profilo scelto da Knaster per guidare il Pisa non ha certo bisogno di grandi presentazioni nel panorama calcistico europeo, anche se porta con sé un bagaglio di metodologie polarizzanti. Francese, classe 1972, Damien Comolli è considerato uno dei principali teorici europei nell’applicazione delle statistiche avanzate e dei big data al mondo del pallone, il cosiddetto approccio “Moneyball”.

La sua carriera da dirigente parte da lontano. Ex scout di fiducia per l’Arsenal di Arsène Wenger a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, è diventato poi direttore sportivo e manager plenipotenziario in club del calibro di Tottenham, Liverpool e Fenerbahce. È l’uomo che ha portato in Inghilterra fuoriclasse del calibro di Luis Suarez e Gareth Bale, ma anche colui che ha guidato il Tolosa alla conquista della Coppa di Francia e al ritorno nelle competizioni europee sfruttando esclusivamente l’uso di algoritmi matematici per la selezione dei calciatori da acquistare.

La stampa sportiva italiana, tuttavia, lega il suo nome anche a episodi decisamente meno lusinghieri, ricordando un clamoroso “flop” legato alla Juventus. Negli anni passati, il dirigente transalpino era stato avvicinato all’ambiente bianconero sia come possibile uomo mercato per la rifondazione della Vecchia Signora, sia per il coinvolgimento in operazioni di consulenza e scouting che non hanno mai portato i frutti sperati, rivelandosi dei pesanti buchi nell’acqua dal punto di vista dell’analisi tecnica. Un precedente che solleva inevitabilmente qualche dubbio lecito tra i tifosi pisani, che ora si interrogano sulla reale capacità di adattamento di un manager così spiccatamente analitico ed esterofilo alle dinamiche agonistiche del campionato di Serie B.

I motivi del ribaltone a Pisa: perché Knaster sceglie la rivoluzione

Dietro l’insediamento di Comolli non c’è soltanto la semplice urgenza di sostituire un blocco dirigenziale, ma un preciso e calcolato piano industriale imposto da Alexander Knaster. I veri motivi di questo ribaltone risiedono nella volontà irremovibile della proprietà di destrutturare il modello organizzativo italiano, ritenuto troppo provinciale e obsoleto per raggiungere l’obiettivo primario della holding: la conquista della Serie A e la conseguente massimizzazione del brand Pisa sui mercati internazionali. Knaster pretende un’impostazione aziendale algoritmica, basata sull’analisi maniacale dei dati, sulla futura creazione di un network di multiproprietà calcistiche e su una gestione finanziaria capace di generare plusvalenze costanti pescando talenti in campionati marginali e sconosciuti.

L’addio ai Corrado si spiega proprio con l’incompatibilità fisiologica verso questa nuova visione. La precedente gestione sportiva lavorava basandosi su fitte reti di contatti diretti, esperienza dal vivo sui campi di provincia e rapporti fiduciari tipici del calciomercato nostrano. Comolli, al contrario, rappresenta l’algoritmo puro al potere. Il patron ha deciso di rompere gli indugi nel cuore dell’autunno per concedere al nuovo amministratore delegato il tempo tecnico necessario per programmare le prossime sessioni di mercato invernale ed estivo, riorganizzando da zero lo scouting. Resta ora da decifrare quale sarà l’impatto immediato e psicologico sul rendimento della squadra e sulle certezze dell’allenatore. La pressione generata dal cambio della guardia è altissima e cancella ogni alibi: Comolli è chiamato a dimostrare in tempi strettissimi che le equazioni matematiche e i database possono davvero condurre il Pisa fino al ritorno stabile nel paradiso della massima serie.