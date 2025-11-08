Virgilio Sport
Pisa-Cremonese, moviola: rigore negato all’87’, un gol annullato, la mossa di Gilardino

La prova dell’arbitro Marcenaro all’Arena Garibaldi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Genova ha ammonito sei giocatori

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Pisa-Cremonese, è al suo quinto anno come arbitro di Serie A e nella scorsa stagione è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Marcenaro con Pisa e Cremonese

Erano sette i precedenti con i nerazzurri fatti di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, otto con i grigiorossi (3 vittorie, 4 pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Garzelli con Bonacina IV uomo, Serra al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro ha ammonito Aebischer, Faye, Vural, Terracciano, Marin, Piccinini.

Pisa-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo della gara al 17′, è per Aebischer dopo un intervento imprudente su Bondo. Al 26′ segna Nzola: Akinsanmiro imbuca per l’attaccante neroblù che salta Audero e deposita in rete ma si alza la bandierina: offside, gol annullato e il Var conferma. Al 33′ il Pisa chiede un rigore, contatto di Barbieri con Cuadrado in area: tutto buono per il direttore di gara, ammonito al 39′ Faye che ha fermato irregolarmente Toure. Al 48′ giallo per Vural, fallo duro su Vandeputte.

Al 67′ l’intuziome vincente di Gilardino: esce Moreo, entra Tramoni che prima si rende pericoloso e poi propizia il gol vittoria. Al 79′ infatti pennella un cross al bacio per il terzo tempo di Toure. Poco dopo giallo per Terracciano che ha commesso un fallo su Tramoni. All’83’ giallo per Marin, intervento in ritardo su Vandeputte. All’87’ Barbieri va alla conclusione, c’è la respinta di un difensore del Pisa, chiedono il rigore per un tocco di mano i giocatori della Cremonese. Tutto regolare per arbitro e Var. Al 95′ ammonito Piccinini. Dopo 5′ di recupero Pisa-Cremonese finisce 1-0.

Pisa-Cremonese, moviola: rigore negato all'87', un gol annullato, la mossa di Gilardino

