Pisa, D'Angelo: "Secondo tempo inaccettabile"

Prima sconfitta stagionale per il Pisa, che a Salerno cede per 4-1. Decisivo il crollo nel secondo tempo, con tre reti subite in un quarto d’ora.

Luca D’Angelo non nasconde la delusione al termine della partita: “Abbiamo fatto un brutto secondo tempo. Il risultato è pesante e non ce lo aspettavamo perché nel primo tempo avevamo fatto bene. Abbiamo fatto male nella nostra area di rigore e in quella loro”.

“Il risultato è duro, si può perdere, ma giocando a calcio – prosegue l’analisi del tecnico abruzzese – Fino al 2-0 avevamo fatto bene la nostra parte dopodichè abbiamo giocato disuniti e ci siamo allungati. Se dobbiamo prendere qualcosa di positivo è che abbiamo tanto di cui discutere e fare meglio”.

OMNISPORT | 17-10-2020 17:47