Pisa, decisi i rinforzi per l'attacco

La lunga sosta del campionato di Serie B, che inizierà il girone di ritorno solo a metà gennaio, ha rallentato anche l'attività delle società nei primi giorni di una sessione di mercato molto lunga e che come sempre si animerà nelle battute conclusive.

Ci sono però club che intendono accelerare i tempi per assicurarsi le prime scelte e tra questi c'è il Pisa, reduce da un finale di 2019 sotto tono.

La società e il tecnico Luca D'Angelo sono d'accordo sulla necessità di rinforzare in particolare l'attacco. Si punta a due giocatori, un centravanti e un centrocampista offensivo.

Per quest'ultimo ruolo è quasi fatta per Danilo Soddimo, in uscita dalla Cremonese dove l'ex Frosinone ha deluso.

Come prima punta invece il sogno è Luca Vido, ritenuto però incedibile dal Crotone: l'alternativa è Ettore Gliozzi, attualmente in prestito al Monza dal Sassuolo, ma destinato a lasciare il club biancorosso qualora in Brianza arrivasse Massimo Coda dal Benevento.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 11:15