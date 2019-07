In queste ultime ore è stato associato al Pisa il nome del 30enne centrocampista Federico Moretti. Era nell’Albissola, ma con esperienze maturate in B e in C, l’ultima delle quali all’Avellino due stagioni fa. Su di lui ci sarebbe anche il Venezia..

A riferirlo è il 'Corriere dello Sport'.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 09:53