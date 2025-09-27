Pisa-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Pisa-Fiorentina di Serie A 2025-26, 5a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e orario

Pisa–Fiorentina accende la quinta giornata della Serie A 2025-26 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa, domenica 28 settembre 2025 alle 15:00. In classifica il Pisa è diciannovesimo con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte: 3 gol fatti, 6 subiti), mentre la Fiorentina è diciassettesima con 2 punti (2 pareggi, 2 sconfitte: 3 gol fatti, 6 subiti). Sfida delicata tra squadre alla ricerca del primo successo in campionato.

Probabili formazioni di Pisa-Fiorentina

Il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Semper, dietro linea a tre con Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi. Sulle corsie, spinta e gamba con Leris a destra e Bonfanti a sinistra; in mezzo regia e corsa con Marin, Aebischer e Akinsanmiro. Davanti Nzola e Moreo, non è esclusa l’opzione Cuadrado a gara in corso.

Fiorentina verso il 4-4-2: tra i pali de Gea; dietro Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens. In mediana, equilibrio con Nicolussi Caviglia e Mandragora, esterni Fortini e Fazzini; in attacco Piccoli–Kean, con le alternative Dzeko e Gudmundsson. Indisponibile Lamptey, mentre nel Pisa out Denoon.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Moreo.

Fiorentina (4-4-2): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fortini, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini; Piccoli, Kean.

Gli indisponibili di Pisa-Fiorentina

Pisa – Infortunati: Denoon (infortunio non specificato). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Denoon (infortunio non specificato). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Lamptey (infortunio al ginocchio, rientro previsto 26 febbraio 2026). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Pisa in calo: un pari e tre ko nelle ultime uscite. La Fiorentina è ripartita con due pareggi esterni ma ha perso le due gare al Franchi. Momentum da invertire per entrambe.

Pisa x ko ko ko Fiorentina x x ko ko

Pisa

Atalanta-Pisa 1-1; Pisa-Roma 0-1; Pisa-Udinese 0-1; Napoli-Pisa 3-2.

Fiorentina

Cagliari-Fiorentina 1-1; Torino-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Fiorentina-Como 1-2.

L’arbitro di Pisa-Fiorentina

Direzione affidata a Gianluca Manganiello. Assistenti Rossi M. e Monaco, IV uomo Zufferli, al VAR Pezzuto con Maresca AVAR. In questa Serie A ha diretto 2 gare, senza rigori né rossi, con media di 2.5 ammonizioni a partita, 46 falli fischiati e 5 fuorigioco totali: profilo tendenzialmente dialogante ma attento ai contrasti.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: Rossi M. – Monaco

IV: Zufferli

VAR: Pezzuto

AVAR: Maresca

Statistiche interessanti

Riecco Pisa–Fiorentina in A dopo oltre 34 anni: l’ultimo incrocio nel 1991 finì con un largo successo viola. Storicamente il bilancio pende dalla parte della Fiorentina (un solo successo nerazzurro nei 14 precedenti in A), con i nerazzurri a secco di gol da cinque confronti consecutivi. La Fiorentina è partita a rilento, spesso solida in trasferta (due pari) ma perforabile in retroguardia. Il Pisa, reduce da tre ko di fila in campionato, dovrà alzare il baricentro e proteggere meglio l’area; attenzione agli ex e agli intrecci: Nzola ritrova i viola, mentre Mandragora è in striscia realizzativa.

Storico : il Pisa ha vinto una delle 14 sfide di A con la Fiorentina ; sei pareggi e sette ko completano il bilancio.

: il ha vinto una delle 14 sfide di A con la ; sei pareggi e sette ko completano il bilancio. Gol viola : 11 reti della Fiorentina nelle ultime tre gare di A col Pisa , tutte con almeno 3 gol segnati e porta inviolata.

: 11 reti della nelle ultime tre gare di A col , tutte con almeno 3 gol segnati e porta inviolata. Sterilità nerazzurra : il Pisa non segna ai viola da cinque partite di Serie A di fila.

: il non segna ai viola da cinque partite di Serie A di fila. Trasferte pari : due X esterne di fila per la Fiorentina ; la terza sarebbe un inedito dal 2000/01.

: due X esterne di fila per la ; la terza sarebbe un inedito dal 2000/01. Uomo chiave: Nzola è tornato al gol e potrebbe replicare; Mandragora cerca la seconda rete consecutiva in A.

Le statistiche stagionali di Pisa e Fiorentina

Possesso palla: Pisa 38.1%, Fiorentina 49.9%. Tiri subiti: Pisa 62, Fiorentina 54. Precisione al tiro: Pisa 40.6%, Fiorentina 29.0%. Conversione: Pisa 9.4%, Fiorentina 9.7%. Ammonizioni: Pisa 5, Fiorentina 8. La Viola ha tenuto un clean sheet, nerazzurri ancora all’asciutto: margini di crescita evidenti in entrambe le fasi per entrambe le squadre.

Pisa Fiorentina Partite giocate 4 4 Vittorie 0 0 Pareggi 1 2 Sconfitte 3 2 Gol segnati 3 3 Gol subiti 6 6 Possesso palla (%) 38.1 49.9 Tiri totali 32 31 Tiri nello specchio 13 9 Precisione tiro (%) 40.6 29.0 Conversione tiro (%) 9.4 9.7 Ammonizioni 5 8 Clean sheet 0 1

Dove vedere Pisa-Fiorentina in tv o in streaming

• Partita: Pisa–Fiorentina

• Data: domenica 28 settembre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Pisa

• Stadio: Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani

La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 28-09-2025.

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Fiorentina? Domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Pisa-Fiorentina? All’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi trasmette Pisa-Fiorentina in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Pisa-Fiorentina? L’arbitro è Gianluca Manganiello; VAR Pezzuto, AVAR Maresca.