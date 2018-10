Pisa, Gemmi striglia tutti

Cinque punti in quattro partite, la metà di quanti ne hanno totalizzati le capolista Carrarese e Pro Piacenza, anche se gli apuani hanno giocato una partita in più. Ma soprattutto la miseria di un gol realizzato.

Questo il bilancio non esaltante del Pisa nel primo scorcio di stagione. Nella settimana che culminerà con il derby contro la Pistoiese, a '50 Canale' ha parlato il direttore sportivo dei nerazzurri, Roberto Gemmi, inevitabilmente rammaricato per l’andamento della squadra di D’Angelo: "Sicuramente mi aspettavo un inizio migliore, sarei un bugiardo se dicessi il contrario. Ci sono tante cose che hanno reso questo inizio di campionato un po’ strano, ma questo non deve diventare un alibi. Non ci possiamo nascondere, dobbiamo migliorare”.

A proposito di alibi, Gemmi spazza via quello legato alle pressioni esercitate dalla piazza. Dopo il clamoroso flop della scorsa stagione, quando la corsa alla Serie B, perso il testa a testa con Livorno e Siena per la promozione diretta, finì ai playoff contro la Viterbese, quest’anno l’imperativo è vincere, ma Gemmi osserva: “Troppa pressione? Non credo a questi discorsi e non credo che i nostri giocatori sentano questo come un peso. Anzi, il pubblico ci dà sempre una mano e per noi deve diventare uno stimolo in più. Chi non sopporta certe pressioni deve fare un altro mestiere, non il calciatore".



SPORTAL.IT | 10-10-2018 21:30