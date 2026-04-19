Pisa-Genoa probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa–Genoa apre una 33a giornata dal sapore di scontro salvezza all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani: si gioca domenica 19 aprile 2026 alle 18.00 a Pisa. I nerazzurri sono 20° con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 18 sconfitte; 23 gol fatti, 58 subiti) e cercano ossigeno davanti al proprio pubblico. I rossoblù sono 14° a quota 36 (9 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 45 incassati) e puntano a blindare la classifica. Partita dall’altissimo peso specifico, tra bisogno di punti e nervi saldi.
- Probabili formazioni di Pisa-Genoa
- Gli indisponibili di Pisa-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pisa-Genoa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pisa e Genoa
Probabili formazioni di Pisa-Genoa
Verso il fischio d’inizio, il Pisa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: con Semper tra i pali e il terzetto arretrato pronto a protezione, le corsie potrebbero essere affidate a Léris e Angori, mentre in mezzo la regia dovrebbe toccare a Aebischer e Hojholt. Sulla trequarti, Moreo e Tramoni proverebbero a innescare Durosinmi. Nel Genoa pesano le squalifiche di Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson: De Rossi potrebbe ripiegare su Masini e Amorim in mezzo, con Sabelli e Martin larghi. Sulla trequarti scalpita Baldanzi accanto a Vitinha, mentre davanti dovrebbe toccare a Colombo. Non si escludono sorprese last minute sulle fasce e nei ballottaggi in mediana.
- Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi.
- Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo.
Gli indisponibili di Pisa-Genoa
Assenze pesanti in casa Genoa, dove le squalifiche in mediana e sulla trequarti riducono le rotazioni e tolgono qualità sulle palle inattive. Il Pisa paga qualche guaio fisico in settori chiave, ma conta sul fattore casa e su un assetto più diretto per compensare. La gestione delle alternative dalla panchina potrebbe risultare decisiva nella ripresa.
- Pisa – Infortunati: Marin (lesione del legamento collaterale mediale al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: Malinovskyi (somma di ammonizioni), Frendrup (somma di ammonizioni), Ellertsson (espulsione).
Le ultime partite giocate
Pisa discontinuo ma combattivo: vittoria interna recente e qualche caduta pesante fuori. Il Genoa alterna colpi importanti a qualche passaggio a vuoto, ma ha trovato due successi nelle ultime tre. Ecco l’andamento più recente in campionato (da più vecchia a più recente):
|Pisa
|ko
|ko
|ko
|ok
|ko
|Genoa
|ok
|ko
|ko
|ok
|ok
Dettaglio:
- Pisa
Roma-Pisa 3-0; Pisa-Torino 0-1; Como-Pisa 5-0; Pisa-Cagliari 3-1; Juventus-Pisa 4-0.
- Genoa
Genoa-Sassuolo 2-1; Juventus-Genoa 2-0; Genoa-Udinese 0-2; Verona-Genoa 0-2; Genoa-Roma 2-1.
L’arbitro di Pisa-Genoa
Dirige Valerio Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Miniutti; IV ufficiale Colombo, al VAR Camplone e AVAR Massa. In questa Serie A 2025/26 Crezzini ha diretto 7 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 3,2 cartellini a partita. Fisicità e duelli aerei potrebbero essere nel suo mirino, occhio alla gestione dei falli tattici.
- Arbitro: Crezzini
- Assistenti: Palermo – Miniutti
- IV: Colombo
- VAR: Camplone
- AVAR: Massa
Informazioni interessanti sul match
Storia e presente si intrecciano. Il Genoa non ha mai perso contro il Pisa in Serie A e arriva con fiducia dopo un filotto altalenante ma produttivo, mentre i nerazzurri vivono un momento complesso da quando in panchina siede Hiljemark, con pochi punti e difficoltà a segnare. All’Arena Garibaldi i precedenti nella massima serie dicono equilibrio, spesso a reti basse, e questo può indirizzare un piano gara più attendista del Pisa e più verticale del Genoa. De Rossi ha restituito ritmo e volume offensivo ai rossoblù, che tirano spesso nello specchio, ma in trasferta il Grifone non sempre capitalizza. Occhi su Colombo, a caccia di uno storico bis stagionale contro lo stesso avversario, e su Tramoni, chiamato a invertire una tendenza casalinga sottotono. Dettagli, piazzati e gestione delle seconde palle potrebbero pesare come e più dei sistemi di gioco.
- Il Genoa è imbattuto contro il Pisa in Serie A: 2 successi e 5 pareggi, una delle strisce “tabù” più lunghe per il Grifone.
- All’Arena Garibaldi, in A, i tre incroci precedenti sono finiti tutti pari: una volta 1-1 e due volte 0-0.
- Nel bilancio complessivo tra A e B regna l’equilibrio (8 vittorie a testa e 13 pari), ma il Genoa non perde contro il Pisa da sei sfide.
- Nelle ultime sei trasferte di A, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e in quattro gare non ha segnato.
- Dall’arrivo di Hiljemark il Pisa ha raccolto 4 punti in 9 turni (peggior attacco e peggior difesa nel periodo).
- Con De Rossi, il Genoa ha messo insieme 30 punti in 22 giornate: ritmo da metà-alta classifica.
- Nel periodo De Rossi, il Genoa è settimo per tiri nello specchio: 94, a ridosso delle big.
- Media punti da incubo per il Pisa su base storica (0,6): è il suo peggior campionato di sempre tarato sui 3 punti.
- Tramoni, solo un contributo-gol in 15 gare interne, lontano dallo sprint di B 2024/25.
- Colombo, già a segno all’andata, insegue il primo “andata-ritorno” in rete contro lo stesso avversario in A.
Le statistiche stagionali di Pisa e Genoa
Il Genoa segna e concede di meno (38-45) rispetto al Pisa (23-58), tiene più palla (47,7% vs 40%) e centra di più lo specchio (46,6% vs 38,4%). I rossoblù vantano più clean sheet (7 a 5) e un PPDA inferiore (11,3 vs 14,2), segnale di pressione più efficace. Il Pisa resta vivo sui piazzati e nelle palle alte, ma paga volume di tiri e precisione.
Giocatori: nel Pisa il capocannoniere è Moreo (6), top assist Léris (3), più ammoniti Caracciolo e Marin (7), rossi per Durosinmi, Nzola e Touré (1). Tra i portieri, Semper vanta 4 clean sheet (5 di squadra). Nel Genoa, comanda la classifica cannonieri Colombo e Malinovskyi (6), assist-man Martin (5), più ammonito Malinovskyi (10), rossi per Leali e Norton-Cuffy (1). Tra i pali, Leali a quota 4 clean sheet (7 di squadra).
|Pisa
|Genoa
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|2
|9
|Pareggi
|12
|9
|Sconfitte
|18
|14
|Gol segnati
|23
|38
|Gol subiti
|58
|45
|Possesso palla (%)
|40,0
|47,7
|Tiri totali
|229
|277
|Tiri nello specchio
|88
|129
|Precisione tiro (%)
|38,4
|46,6
|Clean sheet
|5
|7
|Cartellini gialli
|62
|56
|Cartellini rossi
|3
|3
|PPDA
|14,2
|11,3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Pisa-Genoa?
-
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:00 (33a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Pisa-Genoa?
-
All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa-Genoa?
-
Il direttore di gara è Valerio Crezzini, assistenti Palermo e Miniutti; IV Colombo; VAR Camplone; AVAR Massa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.