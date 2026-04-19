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CALCIO SERIE A

Pisa-Genoa probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Genoa di Serie A 2025-26, 33a giornata: preview, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e tutte le statistiche chiave

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Redazione

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PisaGenoa apre una 33a giornata dal sapore di scontro salvezza all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani: si gioca domenica 19 aprile 2026 alle 18.00 a Pisa. I nerazzurri sono 20° con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 18 sconfitte; 23 gol fatti, 58 subiti) e cercano ossigeno davanti al proprio pubblico. I rossoblù sono 14° a quota 36 (9 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 45 incassati) e puntano a blindare la classifica. Partita dall’altissimo peso specifico, tra bisogno di punti e nervi saldi.


Probabili formazioni di Pisa-Genoa

Verso il fischio d’inizio, il Pisa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: con Semper tra i pali e il terzetto arretrato pronto a protezione, le corsie potrebbero essere affidate a Léris e Angori, mentre in mezzo la regia dovrebbe toccare a Aebischer e Hojholt. Sulla trequarti, Moreo e Tramoni proverebbero a innescare Durosinmi. Nel Genoa pesano le squalifiche di Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson: De Rossi potrebbe ripiegare su Masini e Amorim in mezzo, con Sabelli e Martin larghi. Sulla trequarti scalpita Baldanzi accanto a Vitinha, mentre davanti dovrebbe toccare a Colombo. Non si escludono sorprese last minute sulle fasce e nei ballottaggi in mediana.

  • Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi.
  • Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Gli indisponibili di Pisa-Genoa

Assenze pesanti in casa Genoa, dove le squalifiche in mediana e sulla trequarti riducono le rotazioni e tolgono qualità sulle palle inattive. Il Pisa paga qualche guaio fisico in settori chiave, ma conta sul fattore casa e su un assetto più diretto per compensare. La gestione delle alternative dalla panchina potrebbe risultare decisiva nella ripresa.

  • Pisa – Infortunati: Marin (lesione del legamento collaterale mediale al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
  • Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: Malinovskyi (somma di ammonizioni), Frendrup (somma di ammonizioni), Ellertsson (espulsione).

Le ultime partite giocate

Pisa discontinuo ma combattivo: vittoria interna recente e qualche caduta pesante fuori. Il Genoa alterna colpi importanti a qualche passaggio a vuoto, ma ha trovato due successi nelle ultime tre. Ecco l’andamento più recente in campionato (da più vecchia a più recente):

Pisa ko ko ko ok ko
Genoa ok ko ko ok ok

Dettaglio:

  • Pisa

Roma-Pisa 3-0; Pisa-Torino 0-1; Como-Pisa 5-0; Pisa-Cagliari 3-1; Juventus-Pisa 4-0.

  • Genoa

Genoa-Sassuolo 2-1; Juventus-Genoa 2-0; Genoa-Udinese 0-2; Verona-Genoa 0-2; Genoa-Roma 2-1.

L’arbitro di Pisa-Genoa

Dirige Valerio Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Miniutti; IV ufficiale Colombo, al VAR Camplone e AVAR Massa. In questa Serie A 2025/26 Crezzini ha diretto 7 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 3,2 cartellini a partita. Fisicità e duelli aerei potrebbero essere nel suo mirino, occhio alla gestione dei falli tattici.

  • Arbitro: Crezzini
  • Assistenti: Palermo – Miniutti
  • IV: Colombo
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Massa

Informazioni interessanti sul match

Storia e presente si intrecciano. Il Genoa non ha mai perso contro il Pisa in Serie A e arriva con fiducia dopo un filotto altalenante ma produttivo, mentre i nerazzurri vivono un momento complesso da quando in panchina siede Hiljemark, con pochi punti e difficoltà a segnare. All’Arena Garibaldi i precedenti nella massima serie dicono equilibrio, spesso a reti basse, e questo può indirizzare un piano gara più attendista del Pisa e più verticale del Genoa. De Rossi ha restituito ritmo e volume offensivo ai rossoblù, che tirano spesso nello specchio, ma in trasferta il Grifone non sempre capitalizza. Occhi su Colombo, a caccia di uno storico bis stagionale contro lo stesso avversario, e su Tramoni, chiamato a invertire una tendenza casalinga sottotono. Dettagli, piazzati e gestione delle seconde palle potrebbero pesare come e più dei sistemi di gioco.

  • Il Genoa è imbattuto contro il Pisa in Serie A: 2 successi e 5 pareggi, una delle strisce “tabù” più lunghe per il Grifone.
  • All’Arena Garibaldi, in A, i tre incroci precedenti sono finiti tutti pari: una volta 1-1 e due volte 0-0.
  • Nel bilancio complessivo tra A e B regna l’equilibrio (8 vittorie a testa e 13 pari), ma il Genoa non perde contro il Pisa da sei sfide.
  • Nelle ultime sei trasferte di A, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e in quattro gare non ha segnato.
  • Dall’arrivo di Hiljemark il Pisa ha raccolto 4 punti in 9 turni (peggior attacco e peggior difesa nel periodo).
  • Con De Rossi, il Genoa ha messo insieme 30 punti in 22 giornate: ritmo da metà-alta classifica.
  • Nel periodo De Rossi, il Genoa è settimo per tiri nello specchio: 94, a ridosso delle big.
  • Media punti da incubo per il Pisa su base storica (0,6): è il suo peggior campionato di sempre tarato sui 3 punti.
  • Tramoni, solo un contributo-gol in 15 gare interne, lontano dallo sprint di B 2024/25.
  • Colombo, già a segno all’andata, insegue il primo “andata-ritorno” in rete contro lo stesso avversario in A.

Le statistiche stagionali di Pisa e Genoa

Il Genoa segna e concede di meno (38-45) rispetto al Pisa (23-58), tiene più palla (47,7% vs 40%) e centra di più lo specchio (46,6% vs 38,4%). I rossoblù vantano più clean sheet (7 a 5) e un PPDA inferiore (11,3 vs 14,2), segnale di pressione più efficace. Il Pisa resta vivo sui piazzati e nelle palle alte, ma paga volume di tiri e precisione.

Giocatori: nel Pisa il capocannoniere è Moreo (6), top assist Léris (3), più ammoniti Caracciolo e Marin (7), rossi per Durosinmi, Nzola e Touré (1). Tra i portieri, Semper vanta 4 clean sheet (5 di squadra). Nel Genoa, comanda la classifica cannonieri Colombo e Malinovskyi (6), assist-man Martin (5), più ammonito Malinovskyi (10), rossi per Leali e Norton-Cuffy (1). Tra i pali, Leali a quota 4 clean sheet (7 di squadra).

Pisa Genoa
Partite giocate 32 32
Vittorie 2 9
Pareggi 12 9
Sconfitte 18 14
Gol segnati 23 38
Gol subiti 58 45
Possesso palla (%) 40,0 47,7
Tiri totali 229 277
Tiri nello specchio 88 129
Precisione tiro (%) 38,4 46,6
Clean sheet 5 7
Cartellini gialli 62 56
Cartellini rossi 3 3
PPDA 14,2 11,3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Pisa-Genoa?

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:00 (33a giornata di Serie A).

Dove si gioca Pisa-Genoa?

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a Pisa.

Chi è l’arbitro di Pisa-Genoa?

Il direttore di gara è Valerio Crezzini, assistenti Palermo e Miniutti; IV Colombo; VAR Camplone; AVAR Massa.

Pisa-Genoa probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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