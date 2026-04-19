Pisa-Genoa probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Genoa di Serie A 2025-26, 33a giornata: preview, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e tutte le statistiche chiave

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Pisa–Genoa apre una 33a giornata dal sapore di scontro salvezza all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani: si gioca domenica 19 aprile 2026 alle 18.00 a Pisa. I nerazzurri sono 20° con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 18 sconfitte; 23 gol fatti, 58 subiti) e cercano ossigeno davanti al proprio pubblico. I rossoblù sono 14° a quota 36 (9 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 45 incassati) e puntano a blindare la classifica. Partita dall’altissimo peso specifico, tra bisogno di punti e nervi saldi.

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Probabili formazioni di Pisa-Genoa

Verso il fischio d’inizio, il Pisa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: con Semper tra i pali e il terzetto arretrato pronto a protezione, le corsie potrebbero essere affidate a Léris e Angori, mentre in mezzo la regia dovrebbe toccare a Aebischer e Hojholt. Sulla trequarti, Moreo e Tramoni proverebbero a innescare Durosinmi. Nel Genoa pesano le squalifiche di Malinovskyi, Frendrup ed Ellertsson: De Rossi potrebbe ripiegare su Masini e Amorim in mezzo, con Sabelli e Martin larghi. Sulla trequarti scalpita Baldanzi accanto a Vitinha, mentre davanti dovrebbe toccare a Colombo. Non si escludono sorprese last minute sulle fasce e nei ballottaggi in mediana.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi.

(3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Gli indisponibili di Pisa-Genoa

Assenze pesanti in casa Genoa, dove le squalifiche in mediana e sulla trequarti riducono le rotazioni e tolgono qualità sulle palle inattive. Il Pisa paga qualche guaio fisico in settori chiave, ma conta sul fattore casa e su un assetto più diretto per compensare. La gestione delle alternative dalla panchina potrebbe risultare decisiva nella ripresa.

Pisa – Infortunati: Marin (lesione del legamento collaterale mediale al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Marin (lesione del legamento collaterale mediale al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio). Squalificati: Malinovskyi (somma di ammonizioni), Frendrup (somma di ammonizioni), Ellertsson (espulsione).

Le ultime partite giocate

Pisa discontinuo ma combattivo: vittoria interna recente e qualche caduta pesante fuori. Il Genoa alterna colpi importanti a qualche passaggio a vuoto, ma ha trovato due successi nelle ultime tre. Ecco l’andamento più recente in campionato (da più vecchia a più recente):

Pisa ko ko ko ok ko Genoa ok ko ko ok ok

Dettaglio:

Pisa

Roma-Pisa 3-0; Pisa-Torino 0-1; Como-Pisa 5-0; Pisa-Cagliari 3-1; Juventus-Pisa 4-0.

Genoa

Genoa-Sassuolo 2-1; Juventus-Genoa 2-0; Genoa-Udinese 0-2; Verona-Genoa 0-2; Genoa-Roma 2-1.

L’arbitro di Pisa-Genoa

Dirige Valerio Crezzini, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Miniutti; IV ufficiale Colombo, al VAR Camplone e AVAR Massa. In questa Serie A 2025/26 Crezzini ha diretto 7 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 3,2 cartellini a partita. Fisicità e duelli aerei potrebbero essere nel suo mirino, occhio alla gestione dei falli tattici.

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Palermo – Miniutti

IV: Colombo

VAR: Camplone

AVAR: Massa

Informazioni interessanti sul match

Storia e presente si intrecciano. Il Genoa non ha mai perso contro il Pisa in Serie A e arriva con fiducia dopo un filotto altalenante ma produttivo, mentre i nerazzurri vivono un momento complesso da quando in panchina siede Hiljemark, con pochi punti e difficoltà a segnare. All’Arena Garibaldi i precedenti nella massima serie dicono equilibrio, spesso a reti basse, e questo può indirizzare un piano gara più attendista del Pisa e più verticale del Genoa. De Rossi ha restituito ritmo e volume offensivo ai rossoblù, che tirano spesso nello specchio, ma in trasferta il Grifone non sempre capitalizza. Occhi su Colombo, a caccia di uno storico bis stagionale contro lo stesso avversario, e su Tramoni, chiamato a invertire una tendenza casalinga sottotono. Dettagli, piazzati e gestione delle seconde palle potrebbero pesare come e più dei sistemi di gioco.

Il Genoa è imbattuto contro il Pisa in Serie A: 2 successi e 5 pareggi, una delle strisce “tabù” più lunghe per il Grifone.

è imbattuto contro il in Serie A: 2 successi e 5 pareggi, una delle strisce “tabù” più lunghe per il Grifone. All’Arena Garibaldi, in A, i tre incroci precedenti sono finiti tutti pari: una volta 1-1 e due volte 0-0.

Nel bilancio complessivo tra A e B regna l’equilibrio (8 vittorie a testa e 13 pari), ma il Genoa non perde contro il Pisa da sei sfide.

non perde contro il da sei sfide. Nelle ultime sei trasferte di A, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e in quattro gare non ha segnato.

non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e in quattro gare non ha segnato. Dall’arrivo di Hiljemark il Pisa ha raccolto 4 punti in 9 turni (peggior attacco e peggior difesa nel periodo).

ha raccolto 4 punti in 9 turni (peggior attacco e peggior difesa nel periodo). Con De Rossi, il Genoa ha messo insieme 30 punti in 22 giornate: ritmo da metà-alta classifica.

ha messo insieme 30 punti in 22 giornate: ritmo da metà-alta classifica. Nel periodo De Rossi, il Genoa è settimo per tiri nello specchio: 94, a ridosso delle big.

è settimo per tiri nello specchio: 94, a ridosso delle big. Media punti da incubo per il Pisa su base storica (0,6): è il suo peggior campionato di sempre tarato sui 3 punti.

su base storica (0,6): è il suo peggior campionato di sempre tarato sui 3 punti. Tramoni , solo un contributo-gol in 15 gare interne, lontano dallo sprint di B 2024/25.

, solo un contributo-gol in 15 gare interne, lontano dallo sprint di B 2024/25. Colombo, già a segno all’andata, insegue il primo “andata-ritorno” in rete contro lo stesso avversario in A.

Le statistiche stagionali di Pisa e Genoa

Il Genoa segna e concede di meno (38-45) rispetto al Pisa (23-58), tiene più palla (47,7% vs 40%) e centra di più lo specchio (46,6% vs 38,4%). I rossoblù vantano più clean sheet (7 a 5) e un PPDA inferiore (11,3 vs 14,2), segnale di pressione più efficace. Il Pisa resta vivo sui piazzati e nelle palle alte, ma paga volume di tiri e precisione.

Giocatori: nel Pisa il capocannoniere è Moreo (6), top assist Léris (3), più ammoniti Caracciolo e Marin (7), rossi per Durosinmi, Nzola e Touré (1). Tra i portieri, Semper vanta 4 clean sheet (5 di squadra). Nel Genoa, comanda la classifica cannonieri Colombo e Malinovskyi (6), assist-man Martin (5), più ammonito Malinovskyi (10), rossi per Leali e Norton-Cuffy (1). Tra i pali, Leali a quota 4 clean sheet (7 di squadra).

Pisa Genoa Partite giocate 32 32 Vittorie 2 9 Pareggi 12 9 Sconfitte 18 14 Gol segnati 23 38 Gol subiti 58 45 Possesso palla (%) 40,0 47,7 Tiri totali 229 277 Tiri nello specchio 88 129 Precisione tiro (%) 38,4 46,6 Clean sheet 5 7 Cartellini gialli 62 56 Cartellini rossi 3 3 PPDA 14,2 11,3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Genoa? Domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:00 (33a giornata di Serie A). Dove si gioca Pisa-Genoa? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Genoa? Il direttore di gara è Valerio Crezzini, assistenti Palermo e Miniutti; IV Colombo; VAR Camplone; AVAR Massa.