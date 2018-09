Pisa, il ds non chiude il mercato

Roberto Gemmi non chiude il mercato del Pisa anche se mette i puntini sulle 'i'.

"In questi giorni circolano tanti nomi: sono i procuratori a pubblicizzare i loro affiliati, ma garantisco che in perfetta intornia con l'allenatore sceglieremo un profilo in grado di non alterare l'equilibrio interno allo spogliatoio già raggiunto" dice al 'Corriere dello Sport' il direttore sportivo dei toscani.

"Siamo riusciti a rimodellare la rosa come avremmo voluto e ora proveremo a completarla" aggiunge Gemmi, secondo cui la difesa, con l'arrivo di Alberto Masi, è a posto.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 12:00