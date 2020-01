Pisa, individuato l'obiettivo per l'attacco

Il magro bottino di un punto nelle ultime tre partite del girone d'andata non ha scoraggiato tifosi e dirigenti del Pisa in vista della seconda parte di stagione.

Anche se a metà campionato la zona retrocessione è più vicina di quella che porta ai playoff la società è pronta a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare l'attacco, il reparto più bisognoso di innesti nella rosa di mister Luca D'Angelo.

Secondo quanto riportato da 'Sestaporta.news', sarebbero state chieste informazioni al Frosinone per Marcello Trotta. L'attaccante campano ex anche di Sassuolo e Crotone sta trovando poco spazio agli ordini di Nesta e potrebbe cambiare aria: tra l'altro il giocatore è rimasto in panchina per l'intera durata dell'ultima partita del 2019, giocata proprio sul campo del Pisa.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 23:28