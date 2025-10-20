Pisa 2025-26, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Pisa 2025-26 cerca una salvezza sulla carta molto difficile. Per farlo ha cercato di mantenere l’impianto di giocatori che l’anno scorso hanno vinto la B, aggiungendo un bel po’ di gente di grandissima esperienza… forse anche troppa. Sono infatti arrivati alcuni dei giocatori più anziani in circolazione come il 40enne Albiol e il colombiano Cuadrado (37 anni) che risultano nonostante tutto, essere tra i più costosi a livello d’ingaggio. Il più pagato è l’attaccante belga Stengs, l’unico in rosa a superare i 2 milioni lordi. Altri rinforzi stagionati come Nzola, dopo la pessima esperienza francese, i portieri Semper e Scuffet, lo svizzero Aebischer sono con i confermati Moreo e Leris gli altri giocatori con più di un milione di ingaggio. Complessivamente il Pisa con i suoi circa 20milioni lordi di monte ingaggi è la squadra più parca della Serie A e una delle più frugali tra i 5 principali campionati di Europa.
Pisa 2025-26: gli ingaggi di Cuadrado, Albiol, Nzola e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo mnl €/anno
|Calvin Stengs
|2,2
|Juan Cuadrado
|1,6
|Stefano Moreo
|1,6
|M’Bala Nzola
|1,4
|Mehdi Léris
|1,2
|Adrian Semper
|1,1
|Michel Aebischer
|1
|Raul Albiol
|0,9
|Henrik Meister
|0,8
|Ebenezer Akinsanmiro
|0,7
|Simone Scuffet
|0,7
|Emanuel Vignato
|0,7
|Lorran
|0,6
|Arturo Calabresi
|0,4
|Mateus Lusuardi
|0,4
|Isak Vural
|0,4
|Samuele Angori
|0,3
|Giovanni Bonfanti
|0,3
|Simone Canestrelli
|0,3
|Antonio Caracciolo
|0,3
|Malthe Højholt
|0,3
|Nícolas
|0,3
|Mattéo Tramoni
|0,3
|Tomás Esteves
|0,2
|Idrissa Touré
|0,2
|Daniel Denoon
|0,1
|Marius Marin
|0,1
|Gabriele Piccinini
|0,1
|Ante Vukovic
|0,1
|Fonte: da dati Capology.com