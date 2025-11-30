Pisa-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Thuram e Lautaro, chance per Luis Henrique e Sucic

Sfida tutta nerazzurra in occasione della 13esima giornata di Serie A all’Arena Garibaldi, dove il Pisa di Alberto Gilardino ospita l’Inter di Cristian Chivu, che vuole rialzarsi e tornare alla vittoria dopo le cocenti sconfitte di misura rimediate nel derby contro il Milan e in Champions League contro l’Atletico Madrid.
- L’inter vuole tornare al successo contro il Pisa
- Le scelte di Gilardino
- Le scelte di Chivu
- Le probabili formazioni
L’inter vuole tornare al successo contro il Pisa
L’ultima settimana abbondante non ha regalato altro che dispiaceri all’Inter di Chivu, uscita con zero punti conquistati dal derby con il Milan di domenica scorsa e la sfida di Champions League (dove finora erano arrivati solo successi) contro l’Atletico Madrid nonostante due prove comunque positive. Per questo la sfida al Garibaldi diventa fondamentale per i nerazzurri, chiamati a tornare al successo per reagire e salire a 27 punti per avvicinarsi al Milan momentaneamente primo a 28 e sfruttare lo scontro diretto tra Roma e Napoli.
Il Pisa di Gilardino invece vuole provare ad allungare la sua striscia di sei partite consecutive di partite senza sconfitte, con un’eventuale e sorprendente successo contro la corazzata di Chivu che gli permetterebbe di allontanarsi dalla zona retrocessione e scavalcare in un colpo solo Parma, Genoa e Cagliari in classifica.
Le scelte di Gilardino
Tante le assenze per Gilardino, che si presenta alla sfida con l’Inter con 7 giocatori ai box. Queste defezioni potrebbero portare l’ex centravanti della Nazionale a optare per un cambio modulo e passare dal classico 3-5-2 (o 3-4-2-1) al 4-4-2 per avere maggiori alternativa a partita in corso. Per quanto riguarda i ballottaggi per il Pisa riguardano Calabresi e Albiol e Angori e Marin, con i primi leggermente favoriti sui secondi, mentre Tramoni dovrebbe lasciare il posto a Moreo per questa giornata.
Le scelte di Chivu
Oltre ai già infortunati Darmian e Dumfries, Chivu invece dovrà fare a meno del proprio giocatore più in forma, ovvero Bonny, non convocato per un influenza. L’allenatore rumeno dovrebbe affidarsi all’ormai collaudatissimo 3-5-2 con davanti la ThuLa, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Barella, Calhanoglu e Sucic al posto di Zielinski e Mkhitaryan. Sugli esterni invece nuova chance per Luis Henrique a destra al posto di Carlos Augusto e al solito Dimarco. A difendere la porta di Sommer dovrebbero essere invece Bastoni, Akanji e Acerbi.
Le probabili formazioni
- Pisa (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.