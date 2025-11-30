Pisa-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Thuram e Lautaro, chance per Luis Henrique e Sucic

Contro il Pisa l'Inter si Chivu vuole tornare alla vittoria per mantenere il passo delle altre in vetta e dimenticare le cocenti sconfitte contro Milan e Atletico Madrid

Sfida tutta nerazzurra in occasione della 13esima giornata di Serie A all’Arena Garibaldi, dove il Pisa di Alberto Gilardino ospita l’Inter di Cristian Chivu, che vuole rialzarsi e tornare alla vittoria dopo le cocenti sconfitte di misura rimediate nel derby contro il Milan e in Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’ultima settimana abbondante non ha regalato altro che dispiaceri all’Inter di Chivu, uscita con zero punti conquistati dal derby con il Milan di domenica scorsa e la sfida di Champions League (dove finora erano arrivati solo successi) contro l’Atletico Madrid nonostante due prove comunque positive. Per questo la sfida al Garibaldi diventa fondamentale per i nerazzurri, chiamati a tornare al successo per reagire e salire a 27 punti per avvicinarsi al Milan momentaneamente primo a 28 e sfruttare lo scontro diretto tra Roma e Napoli.

Il Pisa di Gilardino invece vuole provare ad allungare la sua striscia di sei partite consecutive di partite senza sconfitte, con un’eventuale e sorprendente successo contro la corazzata di Chivu che gli permetterebbe di allontanarsi dalla zona retrocessione e scavalcare in un colpo solo Parma, Genoa e Cagliari in classifica.

Le scelte di Gilardino

Tante le assenze per Gilardino, che si presenta alla sfida con l’Inter con 7 giocatori ai box. Queste defezioni potrebbero portare l’ex centravanti della Nazionale a optare per un cambio modulo e passare dal classico 3-5-2 (o 3-4-2-1) al 4-4-2 per avere maggiori alternativa a partita in corso. Per quanto riguarda i ballottaggi per il Pisa riguardano Calabresi e Albiol e Angori e Marin, con i primi leggermente favoriti sui secondi, mentre Tramoni dovrebbe lasciare il posto a Moreo per questa giornata.

Le scelte di Chivu

Oltre ai già infortunati Darmian e Dumfries, Chivu invece dovrà fare a meno del proprio giocatore più in forma, ovvero Bonny, non convocato per un influenza. L’allenatore rumeno dovrebbe affidarsi all’ormai collaudatissimo 3-5-2 con davanti la ThuLa, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Barella, Calhanoglu e Sucic al posto di Zielinski e Mkhitaryan. Sugli esterni invece nuova chance per Luis Henrique a destra al posto di Carlos Augusto e al solito Dimarco. A difendere la porta di Sommer dovrebbero essere invece Bastoni, Akanji e Acerbi.

Le probabili formazioni