Pisa-Inter, moviola: due rigori chiesti dagli ospiti, le proteste dei toscani

La prova dell’arbitro campano Marco Guida all’Arena Garibaldi nella 13esima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Marco Guida, la scelta per Pisa-Inter, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione era stato utilizzato per Cremonese-Sassuolo, Juve-Milan, Pisa-Verona, Milan-Roma e Genoa-Fiorentina, vediamo come se l’è cavata all’Arena Garibaldi.

I precedenti con Pisa e Inter

Il Pisa non aveva mai vinto con Guida: quattro i precedenti, dopo il più recente incrocio di ottobre tra il Pisa e l’Hellas Verona terminato 0-, gli altri precedenti erano la sconfitta nella finale playoff d’andata per 2-1 contro il Monza del 22 maggio 2022, quella per 1-0 contro il Cosenza nel 2022-23 e, con lo stesso risultato, il ko a Carrara della scorsa stagione. Trentuno incroci con l’Inter che con il fischietto campano ha vinto 15 gare, 10 i pareggi e 6 i ko.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cavallina con Perenzoni IV uomo, Paterna al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Caracciolo. Acerbi, Albiol.

Pisa-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ Bastoni atterra senza troppi complimenti Touré, Gilardino reclama invano il giallo. Stessa storia al 20′, quando per un fallo di Dimarco su Piccinini scattano le lamentele dei pisani. Il primo giallo arriva al 26′ ed è per il capitano del Pisa Caracciolo che ferma sullo scatto Thuram. Il Pisa continua a lamentarsi dell’arbitro, poi al 35′ arriva l’ammonizione di Acerbi che interrompe una ripartenza atterrando Aebischer.

Al 55′ Barella calcia e lamenta un tocco di mano che però non è ravvisato da Guida che concede comunque angolo. Al 60′ Albiol entra in ritardo su Thuram, giallo per l’ex Napoli. Al 61′ timide proteste per unao possibile spinta in area di Meister su Zielinski. Regolari entrambi i gol di Lautaro, dopo il recupero Pisa-Inter finisce 0-2.

La sentenza di Marelli

Sul rigore chiesto da Zielinski ha detto la sua Luca Marelli. L’esperto di Dazn ha dato ragione a Guida: “Corretta la valutazione dell’arbitro, c’è stato solo un contatto leggero con Zielinski che trascina un po’ la gamba”