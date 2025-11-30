Pisa-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Inter di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Pisa e Inter si sfidano alla 13a giornata della Serie A 2025-26: appuntamento domenica 30 novembre 2025 alle 15:00 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Testacoda suggestivo: i toscani sono 17° con 10 punti (1 vittoria, 7 pareggi, 4 sconfitte; 10 gol fatti, 16 subiti), i nerazzurri 4° con 24 punti (8 vittorie e 4 sconfitte; 26 gol segnati, 13 incassati). Per il Pisa è scontro per la salvezza da punti pesanti, per l’Inter verifica d’alta quota per restare agganciata al treno di vertice.

Probabili formazioni di Pisa-Inter

Indicazioni della vigilia: il Pisa dovrebbe confermare un 4-4-2 compatto, con attenzione alle corsie e ripartenze. Out o in dubbio diversi elementi: potrebbero mancare Cuadrado, Marin, Esteves, Akinsanmiro e Lusuardi, quindi spazio a soluzioni di continuità; in avanti si va verso la coppia Tramoni–Nzola. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: retroguardia esperta con Akanji, Acerbi e Bastoni; sugli esterni Dimarco e Carlos Augusto restano prime opzioni. In mezzo regia di Çalhanoglu, con Barella e Sucic a supporto; davanti Thuram accanto a Martínez. Restano da monitorare le condizioni di Darmian (in dubbio), mentre Mkhitaryan, Dumfries e Di Gennaro dovrebbero essere indisponibili. Non risultano squalifiche al momento, ma non sono escluse sorprese dell’ultima ora.

Pisa (4-4-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Touré, Piccinini, Aebischer, Léris; Tramoni, Nzola.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martínez.

Gli indisponibili di Pisa-Inter

Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Pisa deve fare i conti con problemi sulle fasce e in mediana, riducendo le rotazioni: verosimile una panchina corta. Nell’Inter gli stop sulle corsie e in mezzo costringono a ridefinire gerarchie, con Darmian in forse e minuti da gestire per gli interni. Le scelte sui quinti e la qualità tra le linee potrebbero indirizzare la gara.

Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Marin (problema fisico), Tomás Esteves (infortunio all’inguine), Akinsanmiro (infortunio alla spalla), Lusuardi (infortunio al collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Marin (problema fisico), Tomás Esteves (infortunio all’inguine), Akinsanmiro (infortunio alla spalla), Lusuardi (infortunio al collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio, in dubbio), Mkhitaryan (infortunio alla coscia), Di Gennaro (frattura al polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Pisa arriva da una striscia di pareggi che racconta solidità e spirito di sacrificio, con una vittoria pesante in casa contro la Cremonese. L’Inter alterna colpi da grande a qualche scivolone, ma resta incisiva contro le neopromosse e pericolosa quando alza il ritmo. Ecco l’andamento recente:

Pisa x x x ok x Inter ko ok ok ok ko

Dettaglio risultati (ultime 5):

Pisa

Milan–Pisa 2-2; Pisa–Lazio 0-0; Torino–Pisa 2-2; Pisa–Cremonese 1-0; Sassuolo–Pisa 2-2.

Inter

Napoli–Inter 3-1; Inter–Fiorentina 3-0; Verona–Inter 1-2; Inter–Lazio 2-0; Inter–Milan 0-1.

L’arbitro di Pisa-Inter

Designazione affidata a Marco Guida di Pompei. Nel 2025-26 ha diretto 5 gare di Serie A: 6 rigori assegnati, 25 ammonizioni, nessuna espulsione; 134 falli fischiati e 8 fuorigioco, media di 5 cartellini a partita. Al VAR supervisiona Paterna, con un team esperto per una sfida ad alta intensità.

Arbitro: GUIDA

Assistenti: BERCIGLI – CAVALLINA

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

Informazioni interessanti (pillole)

La storia racconta un’Inter spesso padrona nei confronti diretti recenti, ma il Pisa ha costruito all’Arena Garibaldi una fortezza di carattere, specie nelle ultime uscite. I nerazzurri arrivano con un attacco prolifico e una difesa ermetica contro chi naviga nella parte bassa: sfida anche di contrasti stilistici, con il baricentro più basso dei toscani (possesso ridotto, grande densità) contro il palleggio verticale dei milanesi. Occhio ai duelli sulle corsie: Dimarco e Carlos Augusto possono spingere forte, mentre il Pisa cercherà profondità con Tramoni e fisicità con Nzola. Curiosità statistica: i nerazzurri sono tra le squadre che concedono meno tiri, i nerazzurri primeggiano anche per conclusioni tentate; i toscani, invece, hanno pareggiato moltissimo, segnale di compattezza. In ottica episodi, l’alta frequenza di rigori nelle direzioni di Guida potrebbe pesare. E i singoli? Lautaro cerca lo scatto, Çalhanoglu guida tempi e piazzati; per i nerazzurri anche la tradizione con le neopromosse è favorevole. Ma il Pisa è imbattuto da sei e sogna l’impresa.

L’ Inter ha vinto le ultime cinque sfide di Serie A con il Pisa , l’ultima nel 1991: serie favorevole dopo un equilibrio iniziale.

ha vinto le ultime cinque sfide di Serie A con il , l’ultima nel 1991: serie favorevole dopo un equilibrio iniziale. In casa, il Pisa aveva raccolto 2V e 3N nelle prime cinque contro l’ Inter , poi due sconfitte di fila; tradizione comunque non proibitiva per i nerazzurri.

aveva raccolto 2V e 3N nelle prime cinque contro l’ , poi due sconfitte di fila; tradizione comunque non proibitiva per i nerazzurri. Contro le neopromosse, l’ Inter ha portato a casa otto successi nelle ultime nove partite di A: ruolino quasi perfetto.

ha portato a casa otto successi nelle ultime nove partite di A: ruolino quasi perfetto. Il Pisa è imbattuto da sei gare (1V, 5N): striscia di solidità che ricorda i tempi d’oro di metà anni ’80.

è imbattuto da sei gare (1V, 5N): striscia di solidità che ricorda i tempi d’oro di metà anni ’80. Nessuno ha concesso meno gol dell’ Inter contro squadre della metà bassa: solo due reti incassate in quel sotto-gruppo.

contro squadre della metà bassa: solo due reti incassate in quel sotto-gruppo. Il Pisa è tra le neopromosse con più pareggi nelle prime 12: andamento da squadra ostica da piegare.

è tra le neopromosse con più pareggi nelle prime 12: andamento da squadra ostica da piegare. L’ Inter ha 8V e 4P nelle prime 12: avvio tosto ma da zona Champions.

ha 8V e 4P nelle prime 12: avvio tosto ma da zona Champions. Confronto stilistico: l’ Inter tira di più (e concede meno), il Pisa è quello che ha centrato meno lo specchio finora.

tira di più (e concede meno), il è quello che ha centrato meno lo specchio finora. Nzola è a quota 3 reti e può andare a segno per due gare di fila per la prima volta dal 2022-23.

è a quota 3 reti e può andare a segno per due gare di fila per la prima volta dal 2022-23. Lautaro, a un passo dalle 250 presenze in A, cerca il ritorno al gol contro una rivale in zona bassa.

Le statistiche stagionali di Pisa e Inter

L’Inter domina per possesso (59.9% a 38.6%), precisione di passaggio (87.33% a 76.69%) e produzione offensiva (26 gol, 163 tiri totali, 66 nello specchio) rispetto al Pisa (10 gol, 89 tiri, 30 in porta). Toscani più reattivi sulle seconde palle e nei duelli aerei, con 4 clean sheet di Semper. Nerazzurri solidi: 13 gol subiti e 5 clean sheet complessivi.

Focus giocatori: marcatori principali Nzola (3) per il Pisa; per l’Inter spiccano Çalhanoglu (5) e Lautaro (4). Assist: Dimarco a quota 4; nel Pisa diversi a 1 (Léris, Tramoni, Akinsanmiro, Moreo). Cartellini: più ammoniti Sucic (3) per l’Inter, nel Pisa spiccano a 2 Aebischer, Caracciolo, Marin, Vural; rosso per Touré. Clean sheet: Semper 4; per l’Inter Sommer 4 e Josep Martínez 1.

Pisa Inter Partite giocate 12 12 Vittorie 1 8 Pareggi 7 0 Sconfitte 4 4 Gol segnati 10 26 Gol subiti 16 13 Media gol subiti 1.33 1.08 Possesso palla % 38.6 59.9 Tiri totali 89 163 Tiri nello specchio 30 66 Precisione passaggi % 76.69 87.33 Cartellini gialli 21 18 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Nzola 3 Çalhanoglu 5 Top assist Léris/Tramoni/Akinsanmiro/Moreo 1 Dimarco 4 Clean sheet portieri Semper 4 Sommer 4, J. Martínez 1

FAQ Quando si gioca Pisa-Inter e a che ora? Pisa-Inter si gioca domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Pisa-Inter? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Inter? L’arbitro è Marco Guida, con assistenti Bercigli e Cavallina; IV Perenzoni, VAR Paterna, AVAR La Penna.