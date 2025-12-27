Pisa-Juventus 0-2 pagelle: Zhegrova dà la sveglia, Kalulu e Yildiz firmano i 3 punti. I pali fermano i toscani

Ecco i top e flop del match della Cetilar Arena, valevole per la 17a giornata di Serie A. L'uno-due nella ripresa vale la terza vittoria consecutiva per la Vecchia Signora.

Quarta vittoria consecutiva per la Juventus, terza per quel che riguarda il campionato. I bianconeri espugnano la Cetilar Arena di Pisa, pur faticando eccome per contenere la formazione guidata da Alberto Gilardino. Dopo un primo tempo equilibrato, la Vecchia Signora passa nella ripresa: Zhegrova risveglia i piemontesi dal torpore ed entra nell’azione dell’1-0 firmato Kalulu. Nel finale, poi, è Yildiz a raddoppiare. I nerazzurri si fermano al palo: sono due i legni colpiti dai padroni di casa.

Le scelte di Gilardino e Spalletti

Penultimo posto in classifica e gravi difficoltà offensive soprattutto davanti al proprio pubblico. Il Pisa affronta la Juventus tra mille incertezze ma con la voglia di realizzare l’impresa della stagione. Gilardino non ha Nzola a disposizione, così prova a risolvere il mal di gol con Moreo e Tramoni in attacco. I bianconeri invece vanno all’inseguimento del terzo successo di fila per poi sfruttare un calendario potenzialmente favorevole. Rientra Koopmeiners ma stavolta da centrocampista avanzato. Openda confermato accanto a Yildiz.

Primo tempo intenso ma senza gol all’Arena

Pisa e Juventus chiudono sullo 0-0 un primo tempo combattuto e ricco di occasioni. La Juve parte forte e crea diverse opportunità con Yildiz, Openda, McKennie e Koopmeiners, trovando però sempre una difesa nerazzurra attenta. Il Pisa cresce alla distanza e va a un passo dal vantaggio nel finale, quando Moreo colpisce la traversa di testa su calcio d’angolo. Ritmi alti, fisicità e grande equilibrio: il risultato resta inchiodato, ma la partita è apertissima a ogni scenario.

Segna Kalulu, nel finale dentro Buffon jr

Il Pisa parte molto più forte nella ripresa e spaventa ancora la Juventus con il palo di Tramoni, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia bianconera. Le contromosse di Spalletti sono Zhegrova e David. Il legno lo prende anche la Vecchia Signora con Kelly a Semper battuto. A proposito di difensori che accompagnano: taglio di Cambiaso su imbucata di Zhegrova per l’inserimento di Kalulu che fa 1-0. L’ultima mossa di Gilardino è Buffon, figlio d’arte che con la Juve nel cuore. Neanche l’amarcord serve, però, per portare punti a casa. Anche perché i bianconeri raddoppiano con Yildiz dopo una bella giocata individuale di Miretti.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Attento nelle uscite, controlla senza affanni le poche conclusioni avversarie. Sulla traversa di Moreo può solo sperare.

Attento nelle uscite, controlla senza affanni le poche conclusioni avversarie. Sulla traversa di Moreo può solo sperare. Kalulu 7 Spinge con misura e tiene bene la posizione. Qualche buona chiusura difensiva, accompagna sempre come un vero terzino e durante una delle sue scorribande trova la rete che sblocca l’incontro.

Spinge con misura e tiene bene la posizione. Qualche buona chiusura difensiva, accompagna sempre come un vero terzino e durante una delle sue scorribande trova la rete che sblocca l’incontro. Bremer 6,5 Non ancora in perfette condizioni e si vede. Migliora col passare dei minuti e nel finale giganteggia al centro dell’area.

Non ancora in perfette condizioni e si vede. Migliora col passare dei minuti e nel finale giganteggia al centro dell’area. Kelly 6,5 Affidabile. Ricorre anche ai falli per arginare gli attaccanti nerazzurri e in più prende un palo, anche perché nella ripresa diventa più attaccante che difensore.

Affidabile. Ricorre anche ai falli per arginare gli attaccanti nerazzurri e in più prende un palo, anche perché nella ripresa diventa più attaccante che difensore. McKennie 6,5 Si inserisce spesso come da copione. Utile nel pressing ma anche nel fraseggio.

Si inserisce spesso come da copione. Utile nel pressing ma anche nel fraseggio. Locatelli 6,5 Tra i migliori bianconeri per palloni intercettati e quantità a metà campo. (Dal 61′ Zhegrova 7 Solite finte, dribbling e cross in mezzo: in poche parole qualità e serve).

Tra i migliori bianconeri per palloni intercettati e quantità a metà campo. (Dal 61′ Solite finte, dribbling e cross in mezzo: in poche parole qualità e serve). Thuram 6 Primo tempo insufficiente, poi inizia a carburare.

Primo tempo insufficiente, poi inizia a carburare. Cambiaso 6,5 Tante palle perse banalmente, poi però ci sono anche le giocate utili che spesso e volentieri sono in fase offensiva. Entra prepotentemente nell’azione dell’1-0. (Dall’86’ Kostic ng ).

Tante palle perse banalmente, poi però ci sono anche le giocate utili che spesso e volentieri sono in fase offensiva. Entra prepotentemente nell’azione dell’1-0. (Dall’86’ ). Koopmeiners 5,5 Torna all’antico e torna inefficace. In questa posizione a Torino raramente ha fatto bene, certamente non stasera. Meglio quando prende la posizione di Locatelli ma resta poco. (Dall’86’ Miretti 6,5 Pochi minuti ma giocata notevole che vale il 2-0).

Torna all’antico e torna inefficace. In questa posizione a Torino raramente ha fatto bene, certamente non stasera. Meglio quando prende la posizione di Locatelli ma resta poco. (Dall’86’ Pochi minuti ma giocata notevole che vale il 2-0). Yildiz 6,5 Si muove tra le linee ma non è ficcante come in altre occasioni. Nel finale trova comunque modo di incidere il proprio nome sul tabellino.

Si muove tra le linee ma non è ficcante come in altre occasioni. Nel finale trova comunque modo di incidere il proprio nome sul tabellino. Openda 5,5 Ben controllato dalla retroguardia toscana. Tanto movimento, poca ciccia. (Dal 60′ David 6 I primi palloni che gioca li sbaglia, alimentando i consueti mugugni. Poi il canadese trova il modo di stare dentro la partita).

