Pisa-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, David, Openda, le scelte di Spalletti e Gilardino

Gilardino si gioca la panchina, Spalletti per la terza vittoria di fila dopo i successi negli scontri diretti contro Bologna e Roma: ecco le scelte dei due allenatori

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus fa scalo in Toscana, dove affronterà il Pisa in occasione della 17a giornata di Serie A. Gara di fondamentale importanza per entrambi gli allenatori: Gilardino si gioca la panchina (occhio a Davide Ancelotti), Spalletti va a caccia della terza vittoria di fila. Il tecnico di Certaldo ritrova Koopmeiners e ha scelto chi giocherà in attacco tra David e Openda: le formazioni ufficiali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pisa-Juventus: le formazioni ufficiali

Prima di svelare le formazioni ufficiali, facciamo il punto sul cammino delle due squadre. Il Pisa, penultimo in classifica con soli 11 punti collezionati in 16 uscite, ha disperatamente bisogno di conquistare l’intera posta in palio per rilanciarsi. L’ultimo e finora unico acuto risale al 7 novembre contro la Cremonese: da quel momento due pareggi e tre sconfitte per l’undici di Gilardino, che rischia grosso.

Dopo il ko di Napoli, la Juventus ha vinto in Champions contro il Pafos per poi mandare al tappeto Bologna e Roma in campionato: due successi in altrettanti scontri diretti che hanno consentito alla Signora di riproporsi anche in chiave scudetto.

Koopmeiners, David, Openda: le scelte di Spalletti

La certezza è il sistema di gioco: il 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio ecco il terzetto difensivo composto da Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie laterali spazio a McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram sulla linea mediana. A Koopmeiners, rientrato dalla squalifica, e il gioiello Yildiz il compito di innescare Openda.

L’attaccante belga ha dunque vinto la sfida con David. Da sottolineare come Spalletti abbia riportato nuovamente l’olandese ex Atalanta sulla trequarti. Koop è sempre più un jolly.

Tramoni, Meister: le scelte di Gilardino

I padroni di casa si dispongono sul rettangolo verde col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Semper, quindi pacchetto arretrato formato da Calabresi, che ha superato la concorrenza di Bonfanti, Caracciolo e Canestrelli.

A centrocampo, da destra a sinistra, partiranno dal primo minuto Tourè, Leris, Aebischer, Vural e Angori. A sorpresa non sarà Meister il terminale offensivo dei nerazzurri: lì davanti Gilardino sceglie Moreo e Tramoni.

Pisa-Juventus: le formazioni ufficiali