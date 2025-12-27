Pisa-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Juventus di Serie A 2025-26, 17a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pisa–Juventus accende la 17a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20.45. Sfida tra alta e bassa classifica: i nerazzurri sono 19° con 11 punti (1 vittoria, 8 pareggi, 7 sconfitte; 12 gol fatti, 22 subiti), i bianconeri occupano il 5° posto a quota 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 21 gol segnati, 15 incassati). Test importante per la corsa europea della Juve e brividi salvezza per il Pisa, a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni

Il Pisa potrebbe confermare il 3-5-2: davanti a Semper linea a tre con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti; sulle corsie Toure e Angori, in mezzo Piccinini, Aebischer e Hojholt per dare equilibrio. Davanti Meister e Tramoni dovrebbero alternarsi tra profondità e raccordo. Pesano l’assenza di Cuadrado e la squalifica di Nzola, che riducono le rotazioni. La Juventus dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, terzetto Kalulu, Bremer, Kelly; a tutta fascia Cambiaso e Kostic, con Locatelli e Thuram in regia. Sulla trequarti McKennie e Yildiz alle spalle di Openda. Fuori Vlahovic; possibile opzione Milik a gara in corso, mentre Rugani e Gatti restano ai box e Cabal è in dubbio.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Openda.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Pisa dovrà fare a meno di pedine utili sulle corsie e in attacco, con minori alternative in panchina. Nella Juventus pesa soprattutto il forfait di Vlahovic, mentre le defezioni in difesa impongono scelte prudenti nel turnover; restano valutazioni last minute su chi è in dubbio.

Pisa : Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Nzola (squalifica).

: (infortunio al bicipite femorale), (squalifica). Juventus: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Rugani (infortunio all’anca), Vlahovic (infortunio all’inguine), Conceicao (infortunio alla coscia), Gatti (infortunio al ginocchio).

Le ultime partite giocate

Il momento dice Pisa in sofferenza ma tenace, con pareggi esterni pesanti, e Juventus più continua: bianconeri in ripresa tra casa e trasferta. Nei cinque turni più recenti: 2 punti per i toscani, 10 per la squadra di Spalletti.

Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 2 punti, la Juventus 10. Dettaglio:

Pisa : Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1; Lecce-Pisa 1-0; Cagliari-Pisa 2-2.

: Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1; Lecce-Pisa 1-0; Cagliari-Pisa 2-2. Juventus: Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1.

L’arbitro di Pisa-Juventus

Arbitro: Maresca; assistenti: Bercigli – Bahri; IV: Perenzoni; VAR: Marini; AVAR: Abisso. In questa Serie A 2025/26 Fabio Maresca ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 1 cartellino giallo e 0 rossi, 28 falli fischiati e 6 fuorigioco.

Informazioni interessanti sul match (pillole)

La storia pende dalla parte della Juventus, imbattuta contro il Pisa nel massimo campionato e spesso capace di colpire con continuità. L’ultimo precedente all’Arena Garibaldi porta la firma di Casiraghi e Baggio, mentre i nerazzurri sognano la notte perfetta per riaccendere la corsa salvezza. I numeri recenti raccontano bianconeri più efficaci anche in trasferta e toscani con il freno a mano tirato in fase realizzativa, specie in casa. Occhi su Moreo, riferimento offensivo dei locali, e su Openda, che si è sbloccato e cerca continuità. Sotto la guida di Spalletti, la Juve ha alzato ritmo e verticalità, mentre il Pisa punta su compattezza e piazzati per sorprendere. Tradizione, forma e dettagli tattici promettono una sfida dal copione chiaro, ma con variabili pronte a cambiare l’inerzia del match.

Contro il Pisa in A, la Juventus non ha mai perso in 14 incroci: 10 successi e 4 pari, con le ultime nove sfide finite con gol da entrambe le parti.

in A, la non ha mai perso in 14 incroci: 10 successi e 4 pari, con le ultime nove sfide finite con gol da entrambe le parti. L’ultimo Pisa-Juve in Serie A all’Arena Garibaldi (13 gennaio 1991) terminò 1-5: show di Casiraghi e Baggio , per i toscani segnò Simeone .

e , per i toscani segnò . La Juventus è l’avversaria più affrontata in casa dal Pisa in A senza mai batterla: tre 0-0 in fila all’inizio, poi un pari e tre sconfitte.

è l’avversaria più affrontata in casa dal in A senza mai batterla: tre 0-0 in fila all’inizio, poi un pari e tre sconfitte. Solo un gol casalingo per il Pisa fin qui in campionato: dato più basso tra top 5 leghe europee e rispettive seconde divisioni nel 2025/26.

fin qui in campionato: dato più basso tra top 5 leghe europee e rispettive seconde divisioni nel 2025/26. In trasferta la Juventus ha vinto due delle ultime quattro (1N, 1P), tante quante nelle precedenti dieci: segnale di crescita lontano dallo Stadium.

ha vinto due delle ultime quattro (1N, 1P), tante quante nelle precedenti dieci: segnale di crescita lontano dallo Stadium. Il Pisa non ha mai vinto l’ultima gara dell’anno solare in Serie A: 7 pareggi e 5 ko; nelle ultime due, zero reti segnate.

non ha mai vinto l’ultima gara dell’anno solare in Serie A: 7 pareggi e 5 ko; nelle ultime due, zero reti segnate. I bianconeri hanno centrato 6 vittorie nelle ultime 7 gare complessive: passo da grande dopo una partenza a rilento.

Con Spalletti la Juventus viaggia a 2.00 punti a partita, possesso più leggero e attacchi verticali più frequenti rispetto all’inizio stagione.

la viaggia a 2.00 punti a partita, possesso più leggero e attacchi verticali più frequenti rispetto all’inizio stagione. Moreo è il più coinvolto nei gol del Pisa (4 partecipazioni), ma non timbra in casa in A dallo scorso maggio.

è il più coinvolto nei gol del (4 partecipazioni), ma non timbra in casa in A dallo scorso maggio. Openda si è sbloccato contro la Roma: cerca la seconda gara di fila a segno, impresa che gli manca da oltre un anno.

Le statistiche stagionali di Pisa e Juve

Confronto netto nei dati di base: possesso 40,7% Pisa contro 56,0% Juventus, gol fatti 12 a 21 e subiti 22 a 15. I bianconeri tirano e centrano di più lo specchio (86 tiri in porta contro 37), tengono PPDA più aggressivo (12,0 vs 14,5) e hanno una gara in più a rete inviolata (5 a 4). Toscani più dipendenti dai piazzati, Juve più completa nelle soluzioni offensive.

Giocatori: per il Pisa i migliori marcatori sono Moreo e Nzola (3), top assist Léris (2); ammonizioni: Caracciolo è tra i più sanzionati (3), rossi per Nzola e Touré (1). Clean sheet: Semper 4. Nella Juventus guida i gol Yildiz (5), assist-man Yildiz (4); più gialli Koopmeiners (5), rosso per Cambiaso (1). Clean sheet: Di Gregorio 5.

Pisa Juventus Partite giocate 16 16 Vittorie 1 8 Pareggi 8 5 Sconfitte 7 3 Gol fatti 12 21 Gol subiti 22 15 Possesso palla (%) 40,7 56,0 Tiri in porta 37 86 Tiri totali 119 175 PPDA 14,5 12,0 Clean sheet 4 5 Cartellini gialli 28 24 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Juventus? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20.45. Dove si gioca Pisa-Juventus? All’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Juventus? Il direttore di gara è Fabio Maresca, assistenti Bercigli e Bahri; IV Perenzoni; VAR Marini; AVAR Abisso.