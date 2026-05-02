Pisa-Lecce, moviola: il gol annullato nella sfida che ha deciso la B, la beffa per Camarda

La prova dell’arbitro Doveri all’Arena Garibaldi analizzata ai raggi X, il fischietto romano, che ha sostituito Guida, ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha sostituito in extremis Guida, che era stato inizialmente designato per il match dell’Arena Garibaldi e poi mandato nella sala di Lissone come Avar, ma se l’è cavata bene Daniele Doveri nel match che ha segnato la retrocessione aritmetica del Pisa. Vediamo cosa è successo.

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Pisa-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo, nonostante i tanti falli sin dall’avvio,solo al 43′, è per Caracciolo per un intervento duro su Banda. Regolare al 52′ il gol di Cheddira, così come il pari di Lleris al 56′. Al 61′ ammonito Aebischer per un fallo duro ai danni di Lassana Coulibaly. Al 65′ segna ancora Cheddira. Gol regolare.

Il gol annullato

All’80’ c’è il tris del Lecce: Camarda, subentrato proprio al match winner Cheddira, devia in rete un tiro di Perotti, ma l’assistente ravvede un fuorigioco e alza la bandierina, Doveri fischia e annulla il gol per fuorigioco: All’82’ giallo per Durosinmi per un brutto intervento su Coulibaly. All’89’ ammonito Pierotti per un fallo su Leris. Al 90′ il giallo tocca a Meister che ferma la ripartenza di Pierotti. Dopo 4′ di recupero finisce 1-2, risultato che sancisce la retrocessione sia del Pisa che del Verona.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Laudato con Tremolada IV uomo, Meraviglia al Var e Guida all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Caracciolo, Aebischer, Durosinmi, Pierotti, Mesiter.