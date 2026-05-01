Pisa-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Pisa-Lecce di Serie A 2025-26, 35a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto

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Pisa–Lecce è uno scontro salvezza della 35a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa venerdì 1 maggio 2026 alle ore 20:45. I nerazzurri sono 20° con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 20 sconfitte; 24 gol fatti, 61 subiti), i salentini 17° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 19 sconfitte; 22 gol segnati, 46 incassati). Gara dal peso enorme per la corsa alla permanenza, con il Pisa a caccia di ossigeno e il Lecce deciso a scavare margine sulla zona rossa.

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Probabili formazioni di Pisa-Lecce

Nel Pisa si va verso il 3-5-2: Semper tra i pali e pacchetto arretrato che dovrebbe affidarsi a Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. Sulle corsie, opzione Léris a destra e Angori a sinistra; in mezzo fari su Vural, con Akinsanmiro e Aebischer a completare il reparto. Davanti, coppia fisica e generosa Moreo–Meister. Pesano gli stop di Marin e Tramoni; out anche Durosinmi e Denoon. Nel Lecce 4-2-3-1 prudente: linea a quattro con Siebert, Coelho Oliveira, Jean e Gallo; davanti alla difesa Ramadani–Coulibaly. Trequartisti: a destra N’Dri, in mezzo Gandelman, a sinistra Banda; punta Stulic. Restano ai box Sottil, Kialonda Gaspar e Fofana; in dubbio recente Pierotti e Danilo Veiga. Rotazioni possibili sulle fasce e tra i trequartisti.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Léris, Vural, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Meister.

(3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Léris, Vural, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Meister. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Siebert, Coelho Oliveira, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; N’Dri, Gandelman, Banda; Stulic.

Gli indisponibili di Pisa-Lecce

Capitolo assenze pesante su entrambe. Il Pisa perde qualità e leadership in mediana senza Marin, mentre gli stop di Tramoni e Durosinmi riducono le alternative davanti. Anche il pacchetto difensivo paga dazio con Denoon ai box. Nel Lecce le defezioni di Sottil e del leader difensivo Kialonda Gaspar obbligano a scelte conservative; out anche Fofana e Berisha, con i recenti problemi fisici di Pierotti e Danilo Veiga che potrebbero limitare le rotazioni.

Pisa – Indisponibili: Marin (lesione del collaterale mediale del ginocchio), Tramoni (infortunio muscolare), Durosinmi (infortunio muscolare), Denoon (problema alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Indisponibili: (lesione del collaterale mediale del ginocchio), (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (problema alla caviglia). Squalificati: nessuno. Lecce – Indisponibili: Sottil (problema alla schiena), Pierotti (problema fisico), Fofana (lesione del collaterale mediale del ginocchio), Danilo Veiga (problema fisico), Kialonda Gaspar (lesione del collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Pisa in striscia negativa e chiamato a invertire il trend contro una diretta concorrente; il Lecce arriva da due pari che hanno mosso la classifica ma non hanno chiuso il discorso salvezza. Nelle ultime 5: 0 punti per il Pisa, 2 per il Lecce.

Pisa ko ko ko ko ko Lecce ko ko ko x x

Pisa

Como-Pisa 5-0; Pisa-Torino 0-1; Roma-Pisa 3-0; Pisa-Genoa 1-2; Parma-Pisa 1-0.

Lecce

Roma-Lecce 1-0; Lecce-Atalanta 0-3; Bologna-Lecce 2-0; Lecce-Fiorentina 1-1; Verona-Lecce 0-0.

L’arbitro di Pisa-Lecce

Arbitra Doveri; assistenti Lo Cicero e Laudato; IV Tremolada; VAR Meraviglia, AVAR Guida. Nella Serie A 2025/26 Daniele Doveri ha diretto 17 gare: 3 rigori fischiati, 55 ammonizioni e 1 espulsione (media 3.2 gialli a partita). Direzione di gara esperta e tendenzialmente lineare nei grandi episodi.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Pisa e Lecce arriva nel momento clou della stagione, con la salvezza sul filo: i precedenti in Serie A raccontano un equilibrio quasi perfetto e un alternarsi di risultati che tiene alta la suspense. All’Arena Garibaldi i nerazzurri storicamente alzano il rendimento, mentre i giallorossi hanno recentemente ritrovato compattezza difensiva, spezzata però da qualche blackout esterno. A livello tattico, attenzione ai piazzati: entrambe le squadre segnano una fetta larghissima dei propri gol da fermo. Occhio anche ai duelli aerei, marchio di fabbrica del gioco diretto del Pisa, e alla distribuzione dei gol nel Lecce, spesso frutto di contributi diffusi. Sul piano psicologico, i toscani arrivano da una striscia negativa pesante e hanno bisogno di svoltare subito; i salentini, con due pari di fila, cercano il colpo che potrebbe indirizzare la permanenza.

Nei confronti in Serie A tra Pisa e Lecce regna l’equilibrio: due successi a testa e tre pareggi, senza mai ripetere due volte di fila lo stesso esito.

e regna l’equilibrio: due successi a testa e tre pareggi, senza mai ripetere due volte di fila lo stesso esito. All’ Arena Garibaldi il Pisa è imbattuto contro il Lecce in Serie A: due vittorie e un pari, con un 8-1 complessivo.

il è imbattuto contro il in Serie A: due vittorie e un pari, con un 8-1 complessivo. Se il Lecce fa almeno un punto, il Pisa rischia la retrocessione aritmetica: incrocio ad altissima tensione.

fa almeno un punto, il rischia la retrocessione aritmetica: incrocio ad altissima tensione. Pisa reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato: nella massima serie ha fatto peggio solo una volta (sette ko di fila tra 1986 e 1987).

reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato: nella massima serie ha fatto peggio solo una volta (sette ko di fila tra 1986 e 1987). Lecce viene da due pareggi (contro Fiorentina e Verona ): la serie più lunga recente di pari risale al 2023 (quattro).

viene da due pareggi (contro e ): la serie più lunga recente di pari risale al 2023 (quattro). I salentini hanno battuto di recente due neopromosse: ora cercano il tris stagionale contro squadre salite dalla B.

Record curioso: Lecce e Pisa sono in vetta per percentuale di reti su palla inattiva in questa Serie A (55% e 54%).

e sono in vetta per percentuale di reti su palla inattiva in questa Serie A (55% e 54%). Pochi gol segnati: il Lecce è a quota 22, il Pisa a 24; tra le peggiori d’Europa per produzione offensiva nei top campionati.

è a quota 22, il a 24; tra le peggiori d’Europa per produzione offensiva nei top campionati. Moreo è il re dei colpi di testa tentati in A (27) e primeggia per tiri di testa nello specchio (11), ma con un solo gol così.

è il re dei colpi di testa tentati in A (27) e primeggia per tiri di testa nello specchio (11), ma con un solo gol così. Le ultime otto reti del Lecce portano la firma di otto giocatori diversi: segno di distribuzione corale del gol.

Le statistiche stagionali di Pisa e Lecce

Il Pisa fatica a produrre (24 gol) e concede molto (61), con possesso medio al 40.4% e 5 clean sheet; il Lecce segna poco (22) ma è più solido dietro (46 subiti), tiene il 42.2% di possesso e ha collezionato 9 clean sheet. Pressione: PPDA 14.0 per i nerazzurri, 12.7 per i giallorossi. Tiri nello specchio: Pisa 95, Lecce 80.

Giocatori chiave: nel Pisa capocannoniere Moreo (6), top assist Léris (3), più ammonizioni Caracciolo (8), rossi per Nzola e Touré (1 a testa); clean sheet portieri: Semper 4, Scuffet 1. Nel Lecce guidano i gol Coulibaly, Banda e Stulic (3), miglior assist-man Gallo (4), più gialli Danilo Veiga e Ramadani (8), rossi per Banda e Maleh (1); tra i pali Falcone a quota 9 clean sheet.

Pisa Lecce Posizione 20 17 Punti 18 29 Giocate 34 34 Vinte 2 7 Pareggiate 12 8 Perse 20 19 Gol fatti 24 22 Gol subiti 61 46 Possesso palla (%) 40.4 42.2 Tiri nello specchio 95 80 Clean sheet 5 9 PPDA 14.0 12.7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Lecce? Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Pisa-Lecce? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Lecce? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Lo Cicero e Laudato; IV Tremolada; VAR Meraviglia; AVAR Guida.