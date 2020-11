Pisa, Leonardo Loria sta per rientrare

Leonardo Loria verso il rientro. Dopo tre settimane in isolamento causa positività al Covid-19, il portiere classe 1999 sta per ultimare tutti i test necessari per il ritorno in campo, e se non ci saranno colpi di scena dell’ultim’ora sarà a disposizione del tecnico Luca D’Angelo alla ripresa degli allenamenti, in programma lunedì pomeriggio. Lo riporta Tuttopisa.

Loria in questa stagione ha difeso la porta nerazzurra in una occasione, in Coppa Italia contro la Juve Stabia.

OMNISPORT | 07-11-2020 14:24