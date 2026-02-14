Milan, Allegri: la scaramanzia non funziona più, cosa ha urlato ai suoi giocatori

Il tecnico diventa una furia con i suoi nella prima mezz'ora di gioco, non perdona nemmeno Loftus-Cheek dopo il gol e sbotta all'errore di Fullkrug

Continua la maledizione rigori in casa rossonera. Nonostante la rete – quasi allo scadere del primo tempo – di Loftus-Cheek in Pisa-Milan, nei primi trenta minuti la formazione guidata da Massimiliano Allegri ha faticato a costruire gioco, accumulando errori tecnici e senza riuscire a rendersi pericolosa: nessun tiro nello specchio della porta nella prima mezz’ora. Dopo la rete dell’inglese, ad inizio secondo tempo è arrivato l’erroraccio dal dischetto. Cosa ha urlato il tecnico dei rossoneri ai suoi nel corso della gara.

Allegri furioso a bordo campo

Il tecnico rossonero ha vissuto vari momenti di grande agitazione, come riportato dall’inviato a bordocampo di DAZN. Nel mirino dell’allenatore soprattutto Ruben Loftus-Cheek, accusato di muoversi poco per offrire linee di passaggio ai compagni e di ricevere troppo spesso spalle alla porta. Emblematica l’esclamazione di Allegri: “Sta camminando!”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol che cambia la partita

Al 39’, però, l’episodio che sblocca il risultato in Pisa-Milan. Athekame pennella un cross preciso al centro dell’area e l’inglese trova il tempo giusto per colpire di testa e battere il portiere. A caldo, Allegri commenta così, rivolgendosi alla panchina: “Una volta, una volta – ha commentato Allegri a caldo rivolto alla panchina – è bastato che entrasse in area una volta per fare gol”.

La reazione di Allegri dopo l’errore di Fullkrug

Al minuto 56′ di Pisa-Milan, dal dischetto va a battere il neo acquisto Niclas Fullkrug ma cicca tutto e scatena l’ira del tecnico. Allegri, come al solito scaramanticamente girato spalle al campo, non ha voluto guardare. Poi ha chiesto a Landucci: “Ma dove l’ha tirato?”. Palo e poi fuori. Dopo l’errore dal dischetto di Pulisic, in Juventus-Milan, la maledizione dal dischetto continua.

Commentano sui social i tifosi scatenati: “Il Milan è da anni ormai che prende solo bidoni.” E ancora: “Quando vedo giocare certi centravanti in serie A, mi domando sempre perché Roberti è in serie D col Valmontone”

C’è poi chi scrive: “Giusto sbagliare un rigore se lo si tira così…certo che se avesse aspettato 2 secondi lo tirava quello del Pisa al suo posto”

Non si placano gli animi sul web: “Si divertono a comprare BIDONI FALLITI che non la buttano dentro manco con le mani, la sufficienza con la quale ha battuto il rigore ci stava costando carissima..” E infine: “Come si fa a sbagliare il rigore… e poi subisci il gol del pari.”