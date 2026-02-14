Virgilio Sport
Milan, Allegri: la scaramanzia non funziona più, cosa ha urlato ai suoi giocatori

Il tecnico diventa una furia con i suoi nella prima mezz'ora di gioco, non perdona nemmeno Loftus-Cheek dopo il gol e sbotta all'errore di Fullkrug

Continua la maledizione rigori in casa rossonera. Nonostante la rete – quasi allo scadere del primo tempo – di Loftus-Cheek in Pisa-Milan, nei primi trenta minuti la formazione guidata da Massimiliano Allegri ha faticato a costruire gioco, accumulando errori tecnici e senza riuscire a rendersi pericolosa: nessun tiro nello specchio della porta nella prima mezz’ora. Dopo la rete dell’inglese, ad inizio secondo tempo è arrivato l’erroraccio dal dischetto. Cosa ha urlato il tecnico dei rossoneri ai suoi nel corso della gara.

Allegri furioso a bordo campo

Il tecnico rossonero ha vissuto vari momenti di grande agitazione, come riportato dall’inviato a bordocampo di DAZN. Nel mirino dell’allenatore soprattutto Ruben Loftus-Cheek, accusato di muoversi poco per offrire linee di passaggio ai compagni e di ricevere troppo spesso spalle alla porta. Emblematica l’esclamazione di Allegri: “Sta camminando!”.

Il gol che cambia la partita

Al 39’, però, l’episodio che sblocca il risultato in Pisa-Milan. Athekame pennella un cross preciso al centro dell’area e l’inglese trova il tempo giusto per colpire di testa e battere il portiere. A caldo, Allegri commenta così, rivolgendosi alla panchina: “Una volta, una volta – ha commentato Allegri a caldo rivolto alla panchina – è bastato che entrasse in area una volta per fare gol”.

La reazione di Allegri dopo l’errore di Fullkrug

Al minuto 56′ di Pisa-Milan, dal dischetto va a battere il neo acquisto Niclas Fullkrug ma cicca tutto e scatena l’ira del tecnico. Allegri, come al solito scaramanticamente girato spalle al campo, non ha voluto guardare. Poi ha chiesto a Landucci: “Ma dove l’ha tirato?”. Palo e poi fuori. Dopo l’errore dal dischetto di Pulisic, in Juventus-Milan, la maledizione dal dischetto continua.

Commentano sui social i tifosi scatenati: “Il Milan è da anni ormai che prende solo bidoni.” E ancora: “Quando vedo giocare certi centravanti in serie A, mi domando sempre perché Roberti è in serie D col Valmontone”

C’è poi chi scrive: “Giusto sbagliare un rigore se lo si tira così…certo che se avesse aspettato 2 secondi lo tirava quello del Pisa al suo posto”

Non si placano gli animi sul web: “Si divertono a comprare BIDONI FALLITI che non la buttano dentro manco con le mani, la sufficienza con la quale ha battuto il rigore ci stava costando carissima..” E infine: “Come si fa a sbagliare il rigore… e poi subisci il gol del pari.”

