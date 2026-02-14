Pisa-Milan, l’espulsione di Rabiot fa discutere: quante gare salterà ed è bufera su Fabbri. Allegri furioso con Fofana

Il doppio giallo rifilato al francese, che era già in diffida, lo costringerà a saltare la sfida con il Como ma la decisione scatena le proteste. Allegri, show in panchina: Fofana ne fa le spese

Il Milan continua la sua strisce di partite senza sconfitte. La cura Massimiliano Allegri ha riportato i rossoneri in lotta per lo scudetto. La gara di Pisa è un simbolo perfetto di questo nuovo corso: nonostante una prova difficile, un rigore sbagliato e tante imprecisioni, arrivano comunque tre punti pesanti. L’unica nota negativa è rappresentata dal rosso a Rabiot che salterà la sfida con il Como.

Rabiot ammonito e poi espulso: salta il Como

Adrien Rabiot non sarà del match con il Como ma la sua espulsione fa sicuramente discutere. Avanti di 2-1 i rossoneri sono nel momento più caldo della partita. Il giocatore francese commette fallo a limite dell’area di rigore per la quale riceve un cartellino giallo. Una decisione che però non accetta e comincia a protestare in maniera molto veemente all’indirizzo del direttore di gara Fabbri che decide di mostrare al giocatore anche il secondo giallo. La prima ammonizione ricevuta dal francese sarebbe già da sola bastata per fargli saltare la sfida contro il Como visto che era in diffida, con il rosso il centrocampista non solo non sarà del match contro la squadra di Fabregas, ma quando tornerà in campo lo farà ancora una volta sotto diffida. Ma non c’è rischio di una squalifica superiore a una giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pisa-Milan: le emozioni del match

Bufera su Fabbri

Un giallo, il secondo che è quasi passato inosservato tanto è avvenuto in maniera veloce. Il racconto radiofonico Rai si perde completamente il momento del rosso, al punto che in cabina di commento i giornalisti si chiedono cosa sia successo e solo in un secondo momento comunicano la notizia dell’espulsione. La fase finale del match tra Pisa e Milan è stata di sicuro molto vibrante anche dal punto di vista emotivo ma i tifosi rossoneri si lanciano all’attacco di Fabbri per quella che reputano una decisione troppo severa.

“L’espulsione di Rabio è vergognosa – scrive Corrado – c’è chi può mandare gli arbitri a quel paese impunemente senza essere ammonivo e c’è chi non può nemmeno parlare dopo un’ammonizione inesistente”. E ancora: “Rabiot salta il Como e resta in diffida – commenta Melo – Anche oggi Fabbri ha fatto egregiamente il suo lavoro. Una sciagura, il sicario dei sicari. Tutti sappiamo perché continuano a mandarti da noi”.

Allegri-Fofana: cosa è successo

Una partita complicata per il Milan. I rossoneri hanno dovuto sudare per portare a casa i tre punti e devono ringraziare classe, talento e testa di Modric. Lo stesso Allegri ai microfoni dopo la partita ha fatto notare che la squadra ha bisogno ancora di crescere e di migliore sotto l’aspetto tecnico e mentale. Ma in questo momento sembra essere proprio Max l’arma in più dei rossoneri. La carica e l’energia profuse lungo tutti i novanta minuti sono la testimonianza del lavoro che sta facendo sul gruppo. Nessuna distrazione è concessa e nel primo tempo a finire nel mirino del tecnico è Fofana: “Sveglia, hai toccato solo una palla finora”. Il giocatore non la prende bene e Allegri manda a scaldare Ricci che però prenderà il suo posto solo nella ripresa.