Pisa-Milan formazioni ufficiali: la scelta su Leao e Pulisic, Hiljemark lancia Tramoni e boccia Durosinmi

Gara fondamentale all'ombra delle torre pendente, con il tecnico dei rossoneri che deve ancora una volta dosare al meglio le energie dei suoi attaccanti, Hiljemark in cerca dell'impresa dopo il 2-2 dell'andata

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

I nerazzurri per compiere il miracolo e trovare il secondo successo stagionale. I rossoneri per rimettere il fiato sul collo dell’Inter capolista. Pisa-Milan, antipasto della 25a giornata di Serie A è questo e molto altro. È un racconto tutto da vivere, a cominciare dalle scelte dei due tecnici. I dubbi e le defezioni per Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri di certo non mancano. Scopriamo le formazioni ufficiali della gara che alle 20.45 illuminerà l’Arena Garibaldi.

A caccia di tre punti fondamentali

Come detto, motivazioni e obiettivi differenti per le due formazioni, che arrivano da una settimana estremamente diversa. I padroni di casa, infatti, sono usciti con un punto dallo scontro salvezza del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Un piccolo passo che non cambia la prospettiva verso la salvezza, ma che lascia, alla prima con il nuovo tecnico in panchina, una seconda frazione di gioco carica di buoni spunti e ottime sensazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In casa del Diavolo, l’aria di una gara ufficiale non si respira da dieci giorni, quando al Dall’Ara arrivarono i tre punti dal convincente 0-3 contro il Bologna. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro ha costretto a rinviare la gara del turno precedente contro il Como, che si recupererà mercoledì prossimo. Prima, però, c’è il match con Pisa da non sbagliare e ridurre il -8 in classifica dai cugini di Cristian Chivu.

Clicca qui per seguire Pisa-Milan minuto per minuto

I dubbi di Hiljemark

Le novità in casa Pisa iniziano dalla porta. Tra i pali, infatti, con Scuffet e Semper fuorigioco tocca al 37enne brasiliano Nicolas. Classifica difesa a tre con gli stakanovisti Canestrelli e Caracciolo affiancati dal nuovo titolare, Bozhinov. Sugli esterni Touré e Angori, con Loyola e Aebischer al centro. Chance per Tramoni sulla trequarti. Al suo fianco Moreo. Completa il terzetto d’attacco Stojilkovic, in panchina Durosinmi dopo l’opaca prestazione di Verona.

Prosegue l’emergenza in attacco per Allegri

I problemi maggiori del Milan sono in attacco, con Allegri che deve dosare le energie di Pulisic e Leao. Al posto dell’americano (ha pochi minuti nelle gambe, come detto dallo stesso tecnico livornese) e del portoghese (alle prese con la pubalgia) spazio dunque ancora a Loftus-Cheek a supporto di Nkunku, come già visto a Bologna. I tre di centrocampo sono Fofana, Modric e Rabiot, mentre sulle fasce spazio ad Athekame e Bartesaghi. Gabbia, Pavlovic e Tomori davanti alla porta difesa da Maignan.

Le formazioni ufficiali

Pisa (3-4-2-1): Nicolas, Canestrelli, Canestrelli, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Stojilkovic. All.: Hiljemark

Milan (3-5-1-1): Maignan, Pavlovic, Tomori, Gabbia; Athekame, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All.: Allegri