Pisa-Milan, moviola: gli errori dell’arbitro ai raggi X, era da ripetere il rigore? Serata no per Fullkrug

La prova dell’arbitro Fabbri all’Arena Garibaldi nell’anticipo di A. Per l’esperto di Dazn Marelli c’è un errore grave, da segnalare un gol annullato

Non potevano mancare polemiche, in questi tempi difficili per gli arbitri, neanche all’Arena Garibaldi in Pisa-Milan. Non è stata una serata facile per Fabbri tra gol annullati, rigori, gestione dei cartellini e un’espulsione nel finale che farà discutere.

Pisa-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ graziato Athekame per una manata in faccia ad Angori. Al 16′ primo giallo del match: è perTouré per un fallo su Pavlovic. Al 23′ rischia ancora Athekameche commette fallo e ferma una possibile ripartenza del Pisa.

Akethame rischia due volte il giallo

Rumoreggia il pubblico di casa che vorrebbe il cartellino giallo. Dopo il gol di testa di Loftus Cheek al 38′ al 46′ il Milan segna il 2-0 con Rabiot ma Fabbri annulla la rete per un tocco di braccio precedente di Füllkrug. Il tedesco, in realtà, prima tocca col ginocchio e poi col braccio che era, però, largo.

Rigore giusto ma Fullkrug lo sbaglia

Al 50′ il raddoppio potrebbe arrivare lo stesso: Pavlovic entra in area e viene sgambettato da Loyola. Rigore indiscutibile ma Fullkrug sbaglia dal dischetto. All’89’ giallo per Bartesaghi per un intervento pericoloso su Léris.

I dubbi sul rosso a Rabiot

Al 91′ Piccinini viene fermato fallosamente da Rabiot: severo il giallo che spinge il francese (che era anche diffidato) a proteste troppo accese: Fabbri estrae il secondo giallo e lo espelle. Dopo 5′ di recupero Pisa-Milan finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara ha detto la sua l’esperto di Dazn Luca Marelli, che è partito dalla rete annullata a Rabiot: “Non si tratta di concetto di immediatezza, ma va valutata la punibilità del tocco di mano. Füllkrug ha il braccio molto largo, in posizione punibile e la rete è stata correttamente annullata”. Sul rigore concesso ai rossoneri l’ex arbitro comasco spiega: “Nessun dubbio sul calcio di rigore. Il tocco è addirittura doppio di Loyola su Pavlovic, prima con il piede destro sul piede del serbo, poi quello con la coscia sinistra sul polpaccio di Pavlovic.

È molto interessante quello che succede nel rigore. Nicolas non ha neanche un piede sulla linea di porta, ma è giusto non ripetere perché il portiere non tocca il pallone. Il regolamento dice che il tiro dagli 11 metri è da ripetere solo se l’infrazione del portiere ha un’influenza sul calciatore che lo ha eseguito”.

Infine i dubbi sul rosso a Rabiot: “È stato ammonito per aver fermato una potenziale azione pericolosa, in questo caso è un giallo molto sottile e Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar perdere. Poi il centrocampista si è lasciato andare a qualche parola di troppo e ha preso il rosso. Rientrerà comunque con la diffida contro il Parma”.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Pisa-Milan, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Atalanta-Juve.

I precedenti di Fabbri con Pisa e Milan

Due i precedenti con i toscani: la finale di Coppa Italia di Lega Pro persa 1-2 in casa contro lo Spezia e sempre in Lega Pro, l’1-1 tra Viareggio e Pisa nel 2011. Quattordici incroci con i rossoneri (7 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Passeri con Piccinini IV uomo, Aureliano al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito Tourè e Bartesaghi ed ha espulso al 91’ per doppio giallo Modric.