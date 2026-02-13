Pisa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Pisa-Milan di Serie A 2025-26, 25a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, arbitro, ultime partite, pillole e statistiche a confronto.

Nella 25a giornata della Serie A 2025-26, all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, venerdì 13 febbraio 2026 alle 20.45, va in scena Pisa–Milan: un testa-coda che sa di big match per i rossoneri e di scontro salvezza per i nerazzurri. I toscani sono 19° con 15 punti in 24 gare (1 vittoria, 12 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 40 subiti), mentre il Milan è 2° a quota 50 in 23 partite (14 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta; 38 gol segnati, 17 incassati). Il Pisa cerca un colpo per riaccendere la corsa salvezza, il Milan punta a blindare l’alta classifica.

Probabili formazioni di Pisa-Milan

Nel Pisa si va verso il 3-4-2-1: Scuffet tra i pali, con Canestrelli a destra nella linea a tre e Caracciolo–Bozhinov a completare il reparto. A centrocampo, la corsia destra dovrebbe essere di Touré, in mezzo opzione Loyola–Aebischer, a sinistra Angori. Davanti, rifinitura affidata a Stojilkovic e Moreo dietro a Durosinmi. Out per squalifica Marin, diverse le defezioni in infermeria. Nel Milan 3-5-2: garanzie da Maignan, terzetto De Winter–Gabbia–Pavlovic. Sulle fasce Athekame e Bartesaghi, in regia Modric con Fofana e Rabiot ai lati. In avanti, tandem elastico con Loftus-Cheek e Nkunku; Pulisic e Gimenez out, Saelemaekers in dubbio, possibile carta Leao a gara in corso.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Stojilkovic, Moreo; Durosinmi.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

Gli indisponibili di Pisa-Milan

Il Pisa arriva al match con assenze in tutti i reparti e la squalifica di un uomo chiave come Marin. Il Milan perde qualità tra le linee con Pulisic e un terminale come Gimenez; Saelemaekers resta in dubbio ma potrebbe strappare la convocazione. Rotazioni e gestione delle energie saranno decisive, soprattutto sulle corsie.

Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Semper (infortunio al ginocchio), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Marin (squalifica per somma di ammonizioni).

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio al ginocchio), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla caviglia). Squalificati: (squalifica per somma di ammonizioni). Milan – Infortunati: Pulisic (infortunio all’anca), Saelemaekers (infortunio all’inguine; in dubbio), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Pisa ha messo in fila pareggi pesanti ma fatica a trasformare la resistenza in vittorie; il reparto difensivo soffre contro attacchi di vertice. Il Milan viaggia con passo da alta classifica: solide prove esterne e capacità di gestione nei momenti chiave.

Pisa x x ko ko x Milan x ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha totalizzato 3 punti, mentre il Milan ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:

Pisa : Udinese-Pisa 2-2; Pisa-Atalanta 1-1; Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0.

: Udinese-Pisa 2-2; Pisa-Atalanta 1-1; Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0. Milan: Fiorentina-Milan 1-1; Como-Milan 1-3; Milan-Lecce 1-0; Roma-Milan 1-1; Bologna-Milan 0-3.

L’arbitro di Pisa-Milan

Dirige Fabbri, assistenti Imperiale e Passeri; IV Piccinini. Al VAR Aureliano, AVAR Serra. In questa Serie A 2025/26 Michael Fabbri ha arbitrato 8 gare: 2 rigori concessi, 36 ammonizioni e 1 espulsione, media di 4,6 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Milan imbattuto nei 13 precedenti di Serie A contro il Pisa, con un ruolino che pesa nella lettura del match. L’andata è finita 2-2, primo doppio squillo storico dei toscani contro i rossoneri nella massima serie: segnale di come la squadra di casa sappia colpire anche contro le big. Il Milan vola in trasferta (50 punti in campionato e serie utile di altissimo livello) e primeggia per precisione di passaggio, mentre il Pisa ha costruito la propria sopravvivenza su tanti pareggi e una recente crescita realizzativa interna. Occhio a Durosinmi, coinvolto spesso nelle reti casalinghe nerazzurre, e a Rabiot, protagonista soprattutto fuori casa. Il fattore storico pende dalla parte rossonera, ma i numeri raccontano anche un Pisa capace di resistere e colpire sulle transizioni.

Milan mai sconfitto in Serie A contro il Pisa : 10 vittorie e 3 pareggi, primato di imbattibilità rossonera contro un singolo avversario.

mai sconfitto in Serie A contro il : 10 vittorie e 3 pareggi, primato di imbattibilità rossonera contro un singolo avversario. All’andata finì 2-2: per il Pisa prima volta con più di un gol segnato ai rossoneri nella competizione.

prima volta con più di un gol segnato ai rossoneri nella competizione. In casa Pisa – Milan : cinque successi esterni rossoneri e un pari; le ultime quattro alla Garibaldi sono tutte del Milan .

– : cinque successi esterni rossoneri e un pari; le ultime quattro alla Garibaldi sono tutte del . Pisa specialista dei pareggi: 12 su 24, ritmo da record recente nelle prime 25 giornate.

specialista dei pareggi: 12 su 24, ritmo da record recente nelle prime 25 giornate. Con un risultato positivo, il Milan si avvicinerebbe a una delle sue serie di imbattibilità più lunghe in singola stagione.

si avvicinerebbe a una delle sue serie di imbattibilità più lunghe in singola stagione. Pisa , gol in ognuna delle ultime due interne: si cerca il tris casalingo come non accadeva dal 1991.

, gol in ognuna delle ultime due interne: si cerca il tris casalingo come non accadeva dal 1991. I 50 punti del Milan proiettano i rossoneri ai livelli delle migliori partenze dell’era tre punti.

proiettano i rossoneri ai livelli delle migliori partenze dell’era tre punti. Passaggi: il Milan è primo per precisione (87.2%), il Pisa è tra le ultime della graduatoria.

è primo per precisione (87.2%), il è tra le ultime della graduatoria. Durosinmi ha partecipato a due dei tre gol interni del Pisa in campionato: uomo chiave all’Arena Garibaldi.

ha partecipato a due dei tre gol interni del in campionato: uomo chiave all’Arena Garibaldi. Rabiot ha inciso in 7 reti fuori casa: tra i centrocampisti è uno dei più efficaci in trasferta.

Le statistiche stagionali di Pisa e Milan

Il Milan produce e finalizza di più: 38 gol fatti e 17 subiti, 51% di possesso e 11 clean sheet. Il Pisa è più attendista (40.6% di possesso), segna meno (19) e incassa di più (40), ma resta competitivo nei duelli e nei piazzati. I rossoneri tirano con maggiore precisione e proteggono meglio l’area; i nerazzurri puntano su compattezza e transizioni.

Giocatori: per il Pisa il miglior marcatore è Moreo (5), seguito da Nzola (3); assist leader Léris (3). Tra i più ammoniti Caracciolo e Marin (5). In porta, 5 clean sheet combinati con Semper e Scuffet. Nel Milan guida i gol Pulisic (8) davanti a Leao (7) e Nkunku (5); top assist Rabiot (4), poi Modric (3). Più ammoniti Tomori (4) e Maignan (3); un rosso per Estupinan. Maignan a quota 9 clean sheet (11 di squadra).

Pisa Milan Partite giocate 24 23 Vittorie 1 14 Pareggi 12 8 Sconfitte 11 1 Gol fatti 19 38 Gol subiti 40 17 Possesso palla (%) 40.6 51.0 Tiri nello specchio 68 110 Clean sheet 5 11 Ammonizioni 50 36 Espulsioni 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Milan? Pisa-Milan si gioca venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Pisa-Milan? La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Milan? L’arbitro è Michael Fabbri, assistenti Imperiale e Passeri; IV Piccinini, VAR Aureliano, AVAR Serra.