Pisa-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa–Napoli è un testa-coda ad alta tensione della 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. I nerazzurri sono ultimi (20°) con 18 punti in 36 gare, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte (25 gol segnati, 66 subiti), e cercano ossigeno in chiave salvezza. Gli azzurri, invece, sono 2° con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi, 8 ko; 54 reti fatte, 36 incassate) e vogliono blindare il podio: sfida dal pronostico chiuso ma con coefficiente emotivo altissimo.
- Probabili formazioni di Pisa-Napoli
- Gli indisponibili di Pisa-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pisa-Napoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pisa e Napoli
Probabili formazioni di Pisa-Napoli
Si va verso un Pisa prudente, con il 3-5-2: Semper tra i pali e terzetto Calabresi–Caracciolo–Canestrelli. Corsie a Léris e Angori, in mezzo regia a Marin con Akinsanmiro e Vural a sostegno. In avanti, coppia di fatica Moreo–Stojilkovic. Pesano le assenze: Tramoni, Coppola e Denoon fuori, squalificato Bozhinov. Il Napoli dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta, dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; a tutta fascia Gutiérrez e Spinazzola, in mezzo equilibrio tra Lobotka e McTominay. Sulla trequarti fantasia con De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Højlund. Possibili ballottaggi sulle fasce e in porta, ma l’ossatura dovrebbe essere confermata.
- Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund.
Gli indisponibili di Pisa-Napoli
Nel Pisa l’elenco delle defezioni è pesante e costringe a scelte obbligate sulle corsie e in avanti. Out per problemi fisici profili utili in rotazione, mentre una squalifica riduce le opzioni in difesa. Il Napoli arriva con gruppo quasi al completo: al netto di acciacchi gestibili, non si segnalano forfait di spicco alla vigilia.
- Pisa – Infortunati: Tramoni (infortunio muscolare), Coppola (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Bozhinov (squalifica).
- Napoli – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Pisa in piena crisi di risultati e chiamato a invertire il trend davanti al proprio pubblico; il Napoli alterna prove scintillanti a frenate, ma resta squadra di caratura superiore e con maggiore profondità.
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Dettaglio ultimi 5 risultati:
- Pisa
Roma–Pisa 3-0; Pisa–Genoa 1-2; Parma–Pisa 1-0; Pisa–Lecce 1-2; Cremonese–Pisa 3-0
- Napoli
Parma–Napoli 1-1; Napoli–Lazio 0-2; Napoli–Cremonese 4-0; Como–Napoli 0-0; Napoli–Bologna 2-3
L’arbitro di Pisa-Napoli
La gara sarà diretta da Fourneau, con assistenti Preti – Biffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone. Nella Serie A 2025-26 Francesco Fourneau ha arbitrato 11 partite: 4 calci di rigore assegnati, 45 ammonizioni e nessuna espulsione, media di 4,0 cartellini a gara.
Informazioni interessanti sul match
Una sfida dal sapore storico: il Pisa, tornato a misurarsi con l’élite, affronta un Napoli di vertice che ha fatto del possesso e della qualità tecnica la propria cifra. I nerazzurri arrivano da una lunga serie di ko e faticano soprattutto in casa, dove il trend è stato negativo; gli azzurri, pur imbattibili a tratti, hanno alternato frenate e accelerazioni, con tendenza recente al pareggio in trasferta. Le statistiche raccontano di un Napoli più preciso al tiro e dominante nel controllo del pallone, mentre il Pisa ha capitalizzato molto dai rigori. Occhio ai duelli sulle fasce e alla trequarti azzurra, dove la creatività può spaccare le linee: De Bruyne tra le linee e la progressione di Alisson Santos possono incidere, ma i nerazzurri proveranno a opporre densità e ripartenze con Moreo e l’ampiezza data da Léris e Angori. La storia recente dei confronti pende dalla parte degli ospiti, ma la fame di punti del Pisa rende il contesto imprevedibile nelle pieghe emotive.
- Dopo un buon avvio storico negli incroci, il Pisa ha perso cinque degli ultimi sette confronti di Serie A contro il Napoli (due pareggi in mezzo), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.
- Al Garibaldi il Napoli è imbattuto da cinque trasferte di fila contro il Pisa in campionato: due vittorie e tre pareggi nel parziale.
- Serie nera nerazzurra: il Pisa ha perso le ultime sette gare di A. Nella storia recente, solo l’Hellas Verona 2022 è andato oltre (10 ko di fila).
- Fragilità interna: il Pisa ha perso 12 dei 18 match casalinghi di questa Serie A, dato tra i peggiori nei top 10 campionati europei 2025-26.
- Altalena azzurra: il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque in A (2N, 2P) ma quando ha affrontato squadre con oltre 50 punti di distacco non ha mai perso (3V, 1N nei precedenti simili).
- Tendenza ai pareggi esterni: dopo Como e Parma, il Napoli potrebbe centrare tre X di fila fuori casa per la prima volta dal 2018.
- Costruzione lunga: solo l’Inter ha più sequenze da 10+ passaggi del Napoli in A; sei di queste azzurre si sono chiuse con gol.
- Record incrociati: il Pisa ha subito più gol su azione (49) e ne ha segnati meno su azione (11); 6/25 reti nerazzurre arrivano dal dischetto (24%).
- Focus uomini chiave: Moreo è il top scorer del Pisa (6) e insegue i primati storici del club; Alisson Santos, dal debutto, è l’azzurro più incisivo per dribbling e conclusioni dopo slalom palla al piede.
Le statistiche stagionali di Pisa e Napoli
Numeri alla mano, il Napoli domina per possesso (58,1% a 40,3%), precisione di tiro (48,14% vs 39,38%) e gol fatti (54 a 25), incassando meno (36 vs 66). Il Pisa concede 1,83 gol di media e fatica a produrre occasioni pulite, ma ha saputo capitalizzare i rigori. Gli azzurri costruiscono con continuità (PPDA 13,3) e tirano di più e meglio, segno di un controllo territoriale spiccato.
Singoli: marcatori principali Moreo (6) per il Pisa e Højlund (10) per il Napoli. Assist: Léris (3) per i nerazzurri; negli azzurri guida Politano (5). Cartellini: nel Pisa più ammonizioni per Caracciolo (9); espulsi più volte a 1 Touré, Nzola, Loyola, Bozhinov. Nel Napoli più gialli per Juan Jesus (8); rossi a quota 1 per Juan Jesus e Mazzocchi. Clean sheet: Semper 4 (più di Scuffet), Milinkovic-Savic 11 (davanti a Meret).
|Pisa
|Napoli
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|2
|21
|Sconfitte
|22
|8
|Pareggi
|12
|7
|Gol segnati
|25
|54
|Gol subiti
|66
|36
|Media gol subiti/partita
|1,83
|1,00
|Possesso palla (%)
|40,3
|58,1
|Tiri nello specchio
|102
|168
|Precisione al tiro (%)
|39,38
|48,14
|Cartellini gialli
|73
|45
|Cartellini rossi
|5
|2
|Capocannoniere
|Moreo 6
|Højlund 10
|Top assistman
|Léris 3
|Politano 5
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Pisa-Napoli?
-
Pisa-Napoli si gioca domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00.
- Dove si gioca Pisa-Napoli?
-
La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.
- Chi è l’arbitro di Pisa-Napoli?
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L’arbitro è Francesco Fourneau, con assistenti Preti e Biffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.