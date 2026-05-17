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Pisa-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Napoli di Serie A 2025-26, 37a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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PisaNapoli è un testa-coda ad alta tensione della 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. I nerazzurri sono ultimi (20°) con 18 punti in 36 gare, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte (25 gol segnati, 66 subiti), e cercano ossigeno in chiave salvezza. Gli azzurri, invece, sono 2° con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi, 8 ko; 54 reti fatte, 36 incassate) e vogliono blindare il podio: sfida dal pronostico chiuso ma con coefficiente emotivo altissimo.


Probabili formazioni di Pisa-Napoli

Si va verso un Pisa prudente, con il 3-5-2: Semper tra i pali e terzetto CalabresiCaraccioloCanestrelli. Corsie a Léris e Angori, in mezzo regia a Marin con Akinsanmiro e Vural a sostegno. In avanti, coppia di fatica MoreoStojilkovic. Pesano le assenze: Tramoni, Coppola e Denoon fuori, squalificato Bozhinov. Il Napoli dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta, dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; a tutta fascia Gutiérrez e Spinazzola, in mezzo equilibrio tra Lobotka e McTominay. Sulla trequarti fantasia con De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Højlund. Possibili ballottaggi sulle fasce e in porta, ma l’ossatura dovrebbe essere confermata.

  • Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.
  • Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund.

Gli indisponibili di Pisa-Napoli

Nel Pisa l’elenco delle defezioni è pesante e costringe a scelte obbligate sulle corsie e in avanti. Out per problemi fisici profili utili in rotazione, mentre una squalifica riduce le opzioni in difesa. Il Napoli arriva con gruppo quasi al completo: al netto di acciacchi gestibili, non si segnalano forfait di spicco alla vigilia.

  • Pisa – Infortunati: Tramoni (infortunio muscolare), Coppola (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Bozhinov (squalifica).
  • Napoli – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Pisa in piena crisi di risultati e chiamato a invertire il trend davanti al proprio pubblico; il Napoli alterna prove scintillanti a frenate, ma resta squadra di caratura superiore e con maggiore profondità.

Pisa ko ko ko ko ko
Napoli x ko ok x ko

Dettaglio ultimi 5 risultati:

  • Pisa

RomaPisa 3-0; PisaGenoa 1-2; ParmaPisa 1-0; PisaLecce 1-2; CremonesePisa 3-0

  • Napoli

ParmaNapoli 1-1; NapoliLazio 0-2; NapoliCremonese 4-0; ComoNapoli 0-0; NapoliBologna 2-3

L’arbitro di Pisa-Napoli

La gara sarà diretta da Fourneau, con assistenti PretiBiffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone. Nella Serie A 2025-26 Francesco Fourneau ha arbitrato 11 partite: 4 calci di rigore assegnati, 45 ammonizioni e nessuna espulsione, media di 4,0 cartellini a gara.

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal sapore storico: il Pisa, tornato a misurarsi con l’élite, affronta un Napoli di vertice che ha fatto del possesso e della qualità tecnica la propria cifra. I nerazzurri arrivano da una lunga serie di ko e faticano soprattutto in casa, dove il trend è stato negativo; gli azzurri, pur imbattibili a tratti, hanno alternato frenate e accelerazioni, con tendenza recente al pareggio in trasferta. Le statistiche raccontano di un Napoli più preciso al tiro e dominante nel controllo del pallone, mentre il Pisa ha capitalizzato molto dai rigori. Occhio ai duelli sulle fasce e alla trequarti azzurra, dove la creatività può spaccare le linee: De Bruyne tra le linee e la progressione di Alisson Santos possono incidere, ma i nerazzurri proveranno a opporre densità e ripartenze con Moreo e l’ampiezza data da Léris e Angori. La storia recente dei confronti pende dalla parte degli ospiti, ma la fame di punti del Pisa rende il contesto imprevedibile nelle pieghe emotive.

  • Dopo un buon avvio storico negli incroci, il Pisa ha perso cinque degli ultimi sette confronti di Serie A contro il Napoli (due pareggi in mezzo), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.
  • Al Garibaldi il Napoli è imbattuto da cinque trasferte di fila contro il Pisa in campionato: due vittorie e tre pareggi nel parziale.
  • Serie nera nerazzurra: il Pisa ha perso le ultime sette gare di A. Nella storia recente, solo l’Hellas Verona 2022 è andato oltre (10 ko di fila).
  • Fragilità interna: il Pisa ha perso 12 dei 18 match casalinghi di questa Serie A, dato tra i peggiori nei top 10 campionati europei 2025-26.
  • Altalena azzurra: il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque in A (2N, 2P) ma quando ha affrontato squadre con oltre 50 punti di distacco non ha mai perso (3V, 1N nei precedenti simili).
  • Tendenza ai pareggi esterni: dopo Como e Parma, il Napoli potrebbe centrare tre X di fila fuori casa per la prima volta dal 2018.
  • Costruzione lunga: solo l’Inter ha più sequenze da 10+ passaggi del Napoli in A; sei di queste azzurre si sono chiuse con gol.
  • Record incrociati: il Pisa ha subito più gol su azione (49) e ne ha segnati meno su azione (11); 6/25 reti nerazzurre arrivano dal dischetto (24%).
  • Focus uomini chiave: Moreo è il top scorer del Pisa (6) e insegue i primati storici del club; Alisson Santos, dal debutto, è l’azzurro più incisivo per dribbling e conclusioni dopo slalom palla al piede.

Le statistiche stagionali di Pisa e Napoli

Numeri alla mano, il Napoli domina per possesso (58,1% a 40,3%), precisione di tiro (48,14% vs 39,38%) e gol fatti (54 a 25), incassando meno (36 vs 66). Il Pisa concede 1,83 gol di media e fatica a produrre occasioni pulite, ma ha saputo capitalizzare i rigori. Gli azzurri costruiscono con continuità (PPDA 13,3) e tirano di più e meglio, segno di un controllo territoriale spiccato.

Singoli: marcatori principali Moreo (6) per il Pisa e Højlund (10) per il Napoli. Assist: Léris (3) per i nerazzurri; negli azzurri guida Politano (5). Cartellini: nel Pisa più ammonizioni per Caracciolo (9); espulsi più volte a 1 Touré, Nzola, Loyola, Bozhinov. Nel Napoli più gialli per Juan Jesus (8); rossi a quota 1 per Juan Jesus e Mazzocchi. Clean sheet: Semper 4 (più di Scuffet), Milinkovic-Savic 11 (davanti a Meret).

Pisa Napoli
Partite giocate 36 36
Vittorie 2 21
Sconfitte 22 8
Pareggi 12 7
Gol segnati 25 54
Gol subiti 66 36
Media gol subiti/partita 1,83 1,00
Possesso palla (%) 40,3 58,1
Tiri nello specchio 102 168
Precisione al tiro (%) 39,38 48,14
Cartellini gialli 73 45
Cartellini rossi 5 2
Capocannoniere Moreo 6 Højlund 10
Top assistman Léris 3 Politano 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Pisa-Napoli?

Pisa-Napoli si gioca domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00.

Dove si gioca Pisa-Napoli?

La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.

Chi è l’arbitro di Pisa-Napoli?

L’arbitro è Francesco Fourneau, con assistenti Preti e Biffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone.

Pisa-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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