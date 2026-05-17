Pisa-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Napoli di Serie A 2025-26, 37a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Pisa–Napoli è un testa-coda ad alta tensione della 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. I nerazzurri sono ultimi (20°) con 18 punti in 36 gare, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte (25 gol segnati, 66 subiti), e cercano ossigeno in chiave salvezza. Gli azzurri, invece, sono 2° con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi, 8 ko; 54 reti fatte, 36 incassate) e vogliono blindare il podio: sfida dal pronostico chiuso ma con coefficiente emotivo altissimo.

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Probabili formazioni di Pisa-Napoli

Si va verso un Pisa prudente, con il 3-5-2: Semper tra i pali e terzetto Calabresi–Caracciolo–Canestrelli. Corsie a Léris e Angori, in mezzo regia a Marin con Akinsanmiro e Vural a sostegno. In avanti, coppia di fatica Moreo–Stojilkovic. Pesano le assenze: Tramoni, Coppola e Denoon fuori, squalificato Bozhinov. Il Napoli dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta, dietro Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; a tutta fascia Gutiérrez e Spinazzola, in mezzo equilibrio tra Lobotka e McTominay. Sulla trequarti fantasia con De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Højlund. Possibili ballottaggi sulle fasce e in porta, ma l’ossatura dovrebbe essere confermata.

Pisa (3-5-2): Semper ; Calabresi , Caracciolo , Canestrelli ; Léris , Akinsanmiro , Marin , Vural , Angori ; Moreo , Stojilkovic .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund.

Gli indisponibili di Pisa-Napoli

Nel Pisa l’elenco delle defezioni è pesante e costringe a scelte obbligate sulle corsie e in avanti. Out per problemi fisici profili utili in rotazione, mentre una squalifica riduce le opzioni in difesa. Il Napoli arriva con gruppo quasi al completo: al netto di acciacchi gestibili, non si segnalano forfait di spicco alla vigilia.

Pisa – Infortunati: Tramoni (infortunio muscolare), Coppola (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Bozhinov (squalifica).

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (infortunio alla caviglia). Squalificati: (squalifica). Napoli – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Pisa in piena crisi di risultati e chiamato a invertire il trend davanti al proprio pubblico; il Napoli alterna prove scintillanti a frenate, ma resta squadra di caratura superiore e con maggiore profondità.

Pisa ko ko ko ko ko Napoli x ko ok x ko

Dettaglio ultimi 5 risultati:

Pisa

Roma–Pisa 3-0; Pisa–Genoa 1-2; Parma–Pisa 1-0; Pisa–Lecce 1-2; Cremonese–Pisa 3-0

Napoli

Parma–Napoli 1-1; Napoli–Lazio 0-2; Napoli–Cremonese 4-0; Como–Napoli 0-0; Napoli–Bologna 2-3

L’arbitro di Pisa-Napoli

La gara sarà diretta da Fourneau, con assistenti Preti – Biffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone. Nella Serie A 2025-26 Francesco Fourneau ha arbitrato 11 partite: 4 calci di rigore assegnati, 45 ammonizioni e nessuna espulsione, media di 4,0 cartellini a gara.

Informazioni interessanti sul match

Una sfida dal sapore storico: il Pisa, tornato a misurarsi con l’élite, affronta un Napoli di vertice che ha fatto del possesso e della qualità tecnica la propria cifra. I nerazzurri arrivano da una lunga serie di ko e faticano soprattutto in casa, dove il trend è stato negativo; gli azzurri, pur imbattibili a tratti, hanno alternato frenate e accelerazioni, con tendenza recente al pareggio in trasferta. Le statistiche raccontano di un Napoli più preciso al tiro e dominante nel controllo del pallone, mentre il Pisa ha capitalizzato molto dai rigori. Occhio ai duelli sulle fasce e alla trequarti azzurra, dove la creatività può spaccare le linee: De Bruyne tra le linee e la progressione di Alisson Santos possono incidere, ma i nerazzurri proveranno a opporre densità e ripartenze con Moreo e l’ampiezza data da Léris e Angori. La storia recente dei confronti pende dalla parte degli ospiti, ma la fame di punti del Pisa rende il contesto imprevedibile nelle pieghe emotive.

Dopo un buon avvio storico negli incroci, il Pisa ha perso cinque degli ultimi sette confronti di Serie A contro il Napoli (due pareggi in mezzo), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987.

ha perso cinque degli ultimi sette confronti di Serie A contro il (due pareggi in mezzo), incluso lo 0-2 a tavolino del 27 settembre 1987. Al Garibaldi il Napoli è imbattuto da cinque trasferte di fila contro il Pisa in campionato: due vittorie e tre pareggi nel parziale.

è imbattuto da cinque trasferte di fila contro il in campionato: due vittorie e tre pareggi nel parziale. Serie nera nerazzurra: il Pisa ha perso le ultime sette gare di A. Nella storia recente, solo l’Hellas Verona 2022 è andato oltre (10 ko di fila).

ha perso le ultime sette gare di A. Nella storia recente, solo l’Hellas Verona 2022 è andato oltre (10 ko di fila). Fragilità interna: il Pisa ha perso 12 dei 18 match casalinghi di questa Serie A, dato tra i peggiori nei top 10 campionati europei 2025-26.

ha perso 12 dei 18 match casalinghi di questa Serie A, dato tra i peggiori nei top 10 campionati europei 2025-26. Altalena azzurra: il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque in A (2N, 2P) ma quando ha affrontato squadre con oltre 50 punti di distacco non ha mai perso (3V, 1N nei precedenti simili).

ha vinto solo una delle ultime cinque in A (2N, 2P) ma quando ha affrontato squadre con oltre 50 punti di distacco non ha mai perso (3V, 1N nei precedenti simili). Tendenza ai pareggi esterni: dopo Como e Parma, il Napoli potrebbe centrare tre X di fila fuori casa per la prima volta dal 2018.

potrebbe centrare tre X di fila fuori casa per la prima volta dal 2018. Costruzione lunga: solo l’Inter ha più sequenze da 10+ passaggi del Napoli in A; sei di queste azzurre si sono chiuse con gol.

in A; sei di queste azzurre si sono chiuse con gol. Record incrociati: il Pisa ha subito più gol su azione (49) e ne ha segnati meno su azione (11); 6/25 reti nerazzurre arrivano dal dischetto (24%).

ha subito più gol su azione (49) e ne ha segnati meno su azione (11); 6/25 reti nerazzurre arrivano dal dischetto (24%). Focus uomini chiave: Moreo è il top scorer del Pisa (6) e insegue i primati storici del club; Alisson Santos, dal debutto, è l’azzurro più incisivo per dribbling e conclusioni dopo slalom palla al piede.

Le statistiche stagionali di Pisa e Napoli

Numeri alla mano, il Napoli domina per possesso (58,1% a 40,3%), precisione di tiro (48,14% vs 39,38%) e gol fatti (54 a 25), incassando meno (36 vs 66). Il Pisa concede 1,83 gol di media e fatica a produrre occasioni pulite, ma ha saputo capitalizzare i rigori. Gli azzurri costruiscono con continuità (PPDA 13,3) e tirano di più e meglio, segno di un controllo territoriale spiccato.

Singoli: marcatori principali Moreo (6) per il Pisa e Højlund (10) per il Napoli. Assist: Léris (3) per i nerazzurri; negli azzurri guida Politano (5). Cartellini: nel Pisa più ammonizioni per Caracciolo (9); espulsi più volte a 1 Touré, Nzola, Loyola, Bozhinov. Nel Napoli più gialli per Juan Jesus (8); rossi a quota 1 per Juan Jesus e Mazzocchi. Clean sheet: Semper 4 (più di Scuffet), Milinkovic-Savic 11 (davanti a Meret).

Pisa Napoli Partite giocate 36 36 Vittorie 2 21 Sconfitte 22 8 Pareggi 12 7 Gol segnati 25 54 Gol subiti 66 36 Media gol subiti/partita 1,83 1,00 Possesso palla (%) 40,3 58,1 Tiri nello specchio 102 168 Precisione al tiro (%) 39,38 48,14 Cartellini gialli 73 45 Cartellini rossi 5 2 Capocannoniere Moreo 6 Højlund 10 Top assistman Léris 3 Politano 5

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FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Napoli? Pisa-Napoli si gioca domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. Dove si gioca Pisa-Napoli? La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Napoli? L’arbitro è Francesco Fourneau, con assistenti Preti e Biffi, IV Galipò, VAR Maggioni e AVAR Camplone.