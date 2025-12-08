Pisa-Parma, moviola: Doveri dice solo no ai toscani, Var decisivo sul rigore, un rosso al 93'

La prova dell’arbitro romano all’Arena Garibaldi nel posticipo dela quattordicesima giornata di serie A analizzata al microscopio, tre gli ammoniti

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Pisa-Parma – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita Fiorentina-Juve ma come se l’è cavata il fischietto laziale all’Arena Garibaldi?

I precedenti con Pisa e Parma

Doveri aveva arbitrato il Pisa quattro volte con un bilancio di totale equilibrio: 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta per i nerazzurri. L’ultimo incontro è stata la sconfitta per 2-0 contro la Juve Stabia del 29 settembre 2024. Nei 15 incroci con lui pessimo biilancio per i ducali con 2 vittorie, 6 pari e 7 ko.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Luciani con Perri IV uomo, Camplone al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Benedyczak, Valeri, Aebischer, Tourè. Espulso Nzola.

Pisa-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ graziato Bernabé per un brutto intervento ai danni di Aebischer. C’è però un faccia a faccia tra l’arbitro Doveri e il regista spagnolo autore di due falli in pochissimi minuti. Al 17′ incomprensione tra Corvi e Valenti, con il difensore argentino che cerca di proteggere il pallone fino all’area, ma il portiere crociato esce e spazza, colpendo anche il proprio compagno all’addome, serve l’intervento dello staff medico. Al 31′ contatto in area tra Keita e Piccini che cade e reclama il rigore ma l’arbitro lascia correre. Al 37′ sinistro di Britschgi, palla deviata da Caracciolo e Scuffet salva miracolosamente. Doveri però viene richiamato all’on field review per un possibile tocco di mano di Caracciolo e l’arbitro dopo aver visto le immagini al monitor assegna il penalty.

Dal dischetto segna Benedyczak che viene poi ammonito per aver ecceduto nell’esultanza. Al 49′ ammonito Valeri per fallo su Piccinini. Al 53′ proteste furiose del Pisa che chiede un rigore per un contrasto deciso di Valeri su Piccinini a due passi dall’area di rigore. Doveri lascia proseguire e poi estrae un cartellino rosso all’indirizzo di Dainelli, componente dello staff tecnico della panchina toscana. il VAR non puó intervenire essendo l’intervento di Valeri fuori dall’area. Al 57′ Nzola chiede un rigore dopo una presunta trattenuta di Valenti in area ma Doveri lascia correre. Al 68′ giallo per Aebischer che interrompe la ripartenza di Valeri. All’82’ giallo per Tourè per fallo su Sorensen. Espulso al 93′ Nzola che scalcia senza motivo Mandela Keita. Dopo 4′ di recupero Pisa-Parma finisce 0-1.