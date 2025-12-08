Pisa-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Parma di Serie A 2025-26, 14a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pisa e Parma si affrontano all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00, nella 14a giornata. È un autentico scontro salvezza: i toscani sono 18° con 10 punti in 13 partite (1 vittoria, 7 pareggi, 5 sconfitte; 10 gol fatti, 18 subiti), gli emiliani 17° con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 9 gol segnati, 17 incassati). Margini sottili e posta altissima: continuità e solidità difensiva saranno le chiavi per muovere la classifica.

Probabili formazioni di Pisa-Parma

A ridosso del fischio d’inizio, il Pisa dovrebbe confermare il 3-5-2 con qualche dubbio tra i pali: Semper è reduce da un’indisposizione e potrebbe essere confermato, altrimenti spazio a Scuffet. Dietro, si va verso Caracciolo, Albiol e Canestrelli; sulle corsie opzioni Toure a destra e Angori a sinistra. In mezzo, regia fisica di Aebischer con Piccinini e Marin mezzali. Davanti coppia di lotta e fantasia Tramoni–Nzola. Assenze pesanti come Cuadrado e problemi per Esteves, Lusuardi, Denoon e Vural in dubbio. Il Parma risponde con un 3-5-2 speculare: out lo squalificato Troilo, in difesa dovrebbero partire Delprato, Løvik e Valenti. Corsie a tutta gamba con Britschgi e Valeri, in regia Keita con Bernabé e Sørensen a supporto. Davanti, fiducia a Cutrone e Pellegrino. In porta si va verso Corvi, con Suzuki non al meglio.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Nzola.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Løvik, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Gli indisponibili di Pisa-Parma

Situazione non semplice per entrambe. Nel Pisa restano da valutare diversi elementi: esperienza e qualità come quelle di Cuadrado mancano, mentre le condizioni di Semper e dei giovani in dubbio potrebbero incidere sulle rotazioni. Nel Parma la lista è corposa in difesa e in porta, con Suzuki fermo e Circati non al meglio; l’assenza per squalifica di Troilo toglie un’alternativa in retroguardia.

Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Semper (malattia, in dubbio), Esteves (problema all’inguine), Vural (infortunio al ginocchio, in dubbio), Akinsanmiro (infortunio alla spalla), Lusuardi (lesione al collaterale mediale), Denoon (infortunio alla caviglia, in dubbio). Squalificati: nessuno.

Parma – Infortunati: Suzuki (dito rotto, in dubbio), Ndiaye (problema all'inguine, in dubbio), Circati (infortunio alla caviglia, in dubbio), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Troilo (squalifica, 1 turno).

Le ultime partite giocate

Trend differenziato nelle recenti uscite: il Pisa ha perso una sola volta nelle ultime cinque, mostrando tenuta e pareggi pesanti, mentre il Parma alterna passi falsi a qualche lampo esterno. Gara che potrebbe vivere su dettagli e palloni inattivi.

Pisa x x ok x ko Parma ko ko x ok ko

Nelle ultime 5 il Pisa ha totalizzato 6 punti, il Parma 4. Dettaglio:

Pisa

Pisa-Lazio 0-0; Torino-Pisa 2-2; Pisa-Cremonese 1-0; Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2.

Parma

Roma-Parma 2-1; Parma-Bologna 1-3; Parma-Milan 2-2; Verona-Parma 1-2; Parma-Udinese 0-2.

L’arbitro di Pisa-Parma

Dirige Daniele Doveri. Assistenti Mondin e Luciani, IV Perri, VAR Camplone, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare: 0 rigori assegnati, 26 ammonizioni e nessuna espulsione; media 4,3 cartellini a partita e 5,6 falli per cartellino. Direzione di gara tendenzialmente dialogante ma ferma nei duelli aerei e sui contatti in mezzo al campo.

Arbitro: Doveri

Doveri Assistenti: Mondin – Luciani

Mondin – Luciani IV: Perri

Perri VAR: Camplone

Camplone AVAR: Pezzuto

Informazioni interessanti

La sfida mette di fronte due squadre che si conoscono bene tra A e B e che arrivano con stati d’animo diversi. Il Parma ha interrotto di recente il digiuno esterno e punta a dare continuità; il Pisa, invece, ha costruito la propria risalita su solidità e pareggi, con gare interne spesso avare di gol ma ordinate. Gli incroci storici in Serie A sono pochi e curiosi: negli anni ’90 vinse sempre chi era in trasferta. Occhio alle palle inattive e al contributo dei terminali offensivi: Pellegrino pesa in percentuale sui gol crociati, mentre per i nerazzurri contano gli strappi di Nzola e la fisicità di Touré. La gestione degli episodi – tra rigori e dettagli difensivi – potrebbe spostare l’ago della bilancia.

Il Parma ha vinto le ultime due gare di campionato contro il Pisa dopo una serie di quattro senza successi.

ha vinto le ultime due gare di campionato contro il dopo una serie di quattro senza successi. Due delle ultime tre sfide a Pisa tra le due squadre sono finite 0-0; i toscani non hanno segnato in tre delle cinque più recenti in casa contro i crociati.

Gli unici incroci in Serie A risalgono al 1990/91: successo esterno per entrambe (0-2 Parma, 2-3 Pisa).

Le gare casalinghe del Pisa sono tra le meno prolifiche in Europa: solo un gol complessivo; quattro clean sheet in sette partite interne.

sono tra le meno prolifiche in Europa: solo un gol complessivo; quattro clean sheet in sette partite interne. Il Parma ha ritrovato un successo in trasferta dopo un avvio complicato: non infila due vittorie esterne di fila in A da agosto 2020.

ha ritrovato un successo in trasferta dopo un avvio complicato: non infila due vittorie esterne di fila in A da agosto 2020. Il Pisa ha perso una sola volta nelle ultime sette di campionato (1V, 5N), cinque pareggi: segnale di grande compattezza.

ha perso una sola volta nelle ultime sette di campionato (1V, 5N), cinque pareggi: segnale di grande compattezza. Contro squadre in zona retrocessione, il Parma ha appena invertito il trend negativo vincendo col Verona ; ora cerca continuità.

ha appena invertito il trend negativo vincendo col ; ora cerca continuità. Il Pisa ha segnato 4 dei suoi 10 gol su rigore (40%), record in A 2025/26; concede però molti tocchi agli avversari in area.

ha segnato 4 dei suoi 10 gol su rigore (40%), record in A 2025/26; concede però molti tocchi agli avversari in area. Touré spicca per duelli vinti e presenza aerea tra i centrocampisti con più presenze dal 1’: impatto fisico determinante.

spicca per duelli vinti e presenza aerea tra i centrocampisti con più presenze dal 1’: impatto fisico determinante. Pellegrino ha firmato il 44% dei gol del Parma in questa Serie A (4 su 9): riferimento offensivo.

Le statistiche stagionali di Pisa e Parma

Numeri vicini e gara da dettagli: possesso medio Pisa 38,8% contro Parma 42,4%. I nerazzurri hanno segnato 10 gol (18 subiti), gli emiliani 9 (17 concessi). Tiri totali: Pisa 96 (32 nello specchio), Parma 95 (39 in porta). PPDA più aggressivo per il Parma (13,5) rispetto al Pisa (14,9). Clean sheet: 4 a 3 per i toscani.

A livello individuale: capocannoniere Pisa Nzola (3); nel Parma guida Pellegrino (4). Assist: Parma con Britschgi a quota 2; nel Pisa diverse mani a 1 (tra cui Moreo, Akinsanmiro, Tramoni, Léris). Cartellini: più gialli nel Pisa per Caracciolo (3); un rosso per Touré. Nel Parma 3 gialli per Delprato e Pellegrino; rossi per Ndiaye, Ordóñez e Troilo. Clean sheet portieri: Semper 4, Suzuki 3.

Pisa Parma Partite giocate 13 13 Vittorie 1 2 Pareggi 7 5 Sconfitte 5 6 Gol segnati 10 9 Gol subiti 18 17 Possesso palla (%) 38,8 42,4 Tiri totali 96 95 Tiri in porta 32 39 Precisione tiri (%) 33,3 41,1 Clean sheet 4 3 Cartellini gialli 23 23 Cartellini rossi 1 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Parma? Pisa-Parma si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Pisa-Parma? All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Parma? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Mondin e Luciani, IV Perri, VAR Camplone, AVAR Pezzuto.