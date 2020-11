Pisa, Petrone: "Solo una falsa partenza"

L’ex tecnico del Pisa Mario Petrone ai microfoni di Sestaporta si è espresso così sulla partenza del Pisa in campionato: “I numeri attuali del Pisa a mio avviso sono positivi, basta correggere la fase difensiva ed il gioco è fatto, oltretutto mister D’Angelo è stato un difensore e quindi saprà benissimo cosa fare; c’è da trovare l’equilibrio giusto, consideriamo che siamo ad inizio stagione di un anno davvero particolare, dove ci sono partite rinviate per il Covid-19 e tutta la situazione che ben conoscete”.

L’annullamento della partita con l’Ascoli: “La partita con l’Ascoli per il Pisa era importante per portare punti a casa, dopo la bella reazione di Vicenza, anche se il fattore campo senza il pubblico negli stadi è praticamente azzerato; adesso c’è da andare a Reggio Calabria e non sarà affatto facile”.

Sull’organico della squadra: “Mi piace, è una squadra giovane tranne poche eccezioni (Masucci, Gucher, Soddimo), ha un allenatore che mi piace e che è bravo a variare il modulo; c’è stata una falsa partenza ma sono convinto che nel girone di ritorno i neroazzurri possano riprendere i punti persi per strada finora, anche perché a gennaio la società saprà intervenire sul mercato se ce ne sarà bisogno”.

OMNISPORT | 06-11-2020 11:43