Pisa-Sassuolo 1-3, moviola: gol annullato, rigore revocato, giallo sull’espulsione ignorata ma è Berardi contro tutti

La prova dell’arbitro campano Alberto Ruben Arena all’Arena Garibaldi nell’anticipo della 23esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alberto Ruben Arena, la scelta per Pisa-Sassuolo, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, ultima uscita in Cremonese-Verona. vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti tra Pisa e Sassuolo

I precedenti del Pisa in casa con i neroverdi sono appena tre. E il bilancio sorrideva al Pisa: due vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Di Gioia, con IV uomo Marini, Paterna al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito Thorstvedt, Konè, Bozhinov, Tramoni, Tourè, Moro

Pisa-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 40′ su assist di Caracciolo segna Bozhinov ma si alza la bandierina dell’assistente, gol annullato per fuorigioco, confermato anche dal Var. Primo giallo al 25′, è per Thorstvedt per proteste. Regolare al 25′ il gol di uno scatenato Berardi che entra in area, dribbla e scarica un potente destro che batte Scuffet. Diventa un duello personale tra l’ex azzurro e il portiere pisano che si salva per tre volte ma deve ancora arrendersi prima del riposo quando la conclusione di Berardi viene deviata nella sua porta da Caracciolo.

Al 51′ segna Aebischer accorciando le distanze. Al 53′ contatto in area neroverde, qualche timida protesta ma non c’è nulla di irregolare: Koné anticipa Tramoni. Al 68′ Konè segna il 3-1. Al 62′ giallo per Bozhinov che stende Berardi lanciato a rete: il Sassuolo chiede il rosso ma non c’erano i 4 presupposti per il Dogso

Al 63′ ennesima giocata di Berardi che costinge Tramoni al fallo e rovina in area, è rigore più ammonizione per l’arbitro che però viene richiamato all’on field review dal Var e torna sui suoi passi: il fallo è avvenuto fuori area, è solo punizione. Al 76’ ammonito Tourè per un intervento in ritardo su Doig. Giallo al 79′ anche per Moro per aver ostacolato irregolarmente Scuffet. Il Pisa chiede il rosso per il portiere Muric che frana fuori area su Durosinmi lanciato a rete e con la porta sguarnita. L’arbitro fischia fallo contro il Pisa, rumoreggia lo stadio, Arena viene richiamato dal Var e chiarisce col microfono che ala posizione di Durosinmi era di fuorigioco. Dopo 6′ di recupero la gara finisce 1-3.