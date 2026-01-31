Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pisa-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Sassuolo di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

PisaSassuolo accende la 23a giornata di Serie A: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00. Sfida che profuma di scontro salvezza per i nerazzurri, 19° con 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 37 subiti), contro i neroverdi, 11° posto a quota 26 (7 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 24 gol fatti, 28 incassati). Occasione pesante per il Pisa per risalire, test di solidità per il Sassuolo.


Probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

Il Pisa dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: con Calabresi squalificato e diverse defezioni, spazio a Scuffet tra i pali e alla cerniera CaraccioloCanestrelliCoppola. Sulle corsie, a destra Touré e a sinistra Angori; in mezzo regia fisica con Marin e Aebischer. Sulla trequarti Moreo e Tramoni a supporto di Nzola, con l’opzione Durosinmi a gara in corso. Il Sassuolo si orienterebbe verso il 4-3-3: Muric tra i pali, linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. In mediana regia a Matic con Lipani e Kone mezzali. Davanti tridente leggero con Fadera, Moro, Laurienté; dalla panchina restano carte importanti come Berardi, mentre Pinamonti non è al meglio.

  • Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola.

V:Sport

  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Kone; Fadera, Moro, Laurienté.

V:Sport

Gli indisponibili di Pisa-Sassuolo

Il Pisa arriva con una lista lunga: oltre alla squalifica di Calabresi, out elementi d’esperienza come Semper e Albiol, mentre a centrocampo pesano gli stop di Cuadrado e Vural. Nel Sassuolo gli infortuni di lungo corso sulle fasce difensive condizionano le rotazioni, con Candé e Pieragnolo fuori, e Boloca ai box in mediana; da valutare Pinamonti.

  • Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Semper (infortunio al ginocchio), Meister (infortunio al ginocchio), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Calabresi.
  • Sassuolo – Infortunati: Pinamonti (indisposizione), Candé (rottura del crociato), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (rottura del crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Pisa, che fatica a trovare il guizzo in casa e incassa molto contro le big. Il Sassuolo alterna prove solide a qualche blackout esterno, ma resta pericoloso nelle ripartenze e sulle corsie.

Pisa x ko x x ko
Sassuolo x ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 3 punti; il Sassuolo ne ha conquistati 4. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Pisa

GenoaPisa 1-1; PisaComo 0-3; UdinesePisa 2-2; PisaAtalanta 1-1; InterPisa 6-2.

  • Sassuolo

SassuoloParma 1-1; SassuoloJuventus 0-3; RomaSassuolo 2-0; NapoliSassuolo 1-0; SassuoloCremonese 1-0.

L’arbitro di Pisa-Sassuolo

Dirige Arena (Alberto Ruben): in stagione 2025/26 ha arbitrato 8 gare di Serie A, fischiando 180 falli, 26 fuorigioco e assegnando 2 rigori; 24 ammonizioni e nessuna espulsione finora. Squadra arbitrale: assistenti Bahri e Di Gioia, IV Mariani, VAR Paterna, AVAR Guida.

  • Arbitro: ARENA
  • Assistenti: BAHRI – DI GIOIA
  • IV: MARIANI
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: GUIDA

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio storico e posta altissima: tra Pisa e Sassuolo i precedenti recenti raccontano sfide combattute, con i nerazzurri chiamati a invertire il trend casalingo (pochi gol all’Arena) e i neroverdi a ritrovare continuità lontano da casa. I toscani primeggiano per duelli aerei vinti e volume sui piazzati offensivi, ma pagano sulle palle inattive difensive; gli emiliani sono più puliti nel palleggio e nella precisione al tiro, pur segnando poco in trasferta. Occhio alle fiammate di Moreo e alla qualità tra le linee di Laurienté, con jolly di lusso come Berardi pronti a cambiare l’inerzia. Dettagli e episodi, come spesso accade nelle gare con obiettivi diversi ma urgenze simili, potrebbero fare tutta la differenza.

  • Bilancio complessivo in equilibrio: due successi per parte e tre pari nell’era dei tre punti, incluso il 2-2 dell’andata.
  • All’Arena Garibaldi il Pisa ha vinto due dei tre incroci recenti nei pro, ultimo un 3-1 del 26 dicembre 2024.
  • Il Sassuolo fatica contro squadre di bassa classifica: appena due vittorie nelle ultime 11 sfide di questo tipo.
  • Pisa unico club dei top-5 campionati con doppia cifra di pareggi e sconfitte e una sola vittoria nel 2025/26.
  • Neroverdi in calo fuori casa: due ko senza reti nelle ultime due trasferte di Serie A.
  • Pochi gol interni del Pisa: solo due reti nelle prime 11 gare casalinghe stagionali in A, dato rarissimo.
  • Palle inattive: il Pisa concede più tiri da fermo di tutti; il Sassuolo è tra i meno pericolosi su sviluppo da piazzato.
  • Il 28% dei tiri del Pisa arriva di testa (record percentuale), ma ha segnato solo tre gol con questo fondamentale.
  • Moreo è salito a quota cinque reti e punta continuità dopo la doppietta all’Inter.
  • Fadera è coinvolto in tre gol in A: occhio al suo momento dopo la rete con la Cremonese.

Le statistiche stagionali di Pisa e Sassuolo

Il Pisa segna poco (18 gol) e subisce molto (37), con possesso medio del 40% e PPDA 13.5: squadra reattiva ma spesso schiacciata. Il Sassuolo è più pulito in costruzione (possesso 45.3%, precisione passaggi 82.1%) e conclude con maggiore precisione (47.2% tiri nello specchio), ma ha numeri offensivi contenuti (24 gol). Clean sheet: 4 Pisa, 5 Sassuolo.

Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Moreo (5), a ruota Nzola (3); più assist per Léris (3) e Tramoni (2). Più ammoniti: Caracciolo e Calabresi (5); rossi per Touré e Nzola (1). Tra i pali, 4 clean sheet per Semper. Nel Sassuolo i bomber sono Berardi e Pinamonti (4), quindi Laurienté e Kone (3); top assist Volpato (4). Più gialli per Thorstvedt (5); un rosso per Kone. Muric a quota 5 clean sheet.

Pisa Sassuolo
Partite giocate 22 22
Vittorie 1 7
Pareggi 11 5
Sconfitte 10 10
Gol fatti 18 24
Gol subiti 37 28
Possesso palla (%) 40.0 45.3
Tiri totali 166 178
Tiri nello specchio 59 84
Precisione tiri (%) 35.5 47.2
Clean sheet 4 5
Cartellini gialli 45 46
Cartellini rossi 2 1
Capocannoniere Moreo 5 Berardi/Pinamonti 4
Top assist Léris 3 Volpato 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Pisa-Sassuolo?

Pisa-Sassuolo si gioca sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Pisa-Sassuolo?

La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa.

Chi è l’arbitro di Pisa-Sassuolo?

L’arbitro è Alberto Ruben Arena, con assistenti Bahri e Di Gioia, IV Mariani, VAR Paterna e AVAR Guida.

Pisa-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Pisa - Sassuolo
Napoli - Fiorentina
Cagliari - Verona
SERIE B:
Empoli - Modena
Sudtirol - Catanzaro
Virtus Entella - Frosinone
Avellino - Cesena
Venezia - Carrarese
Pescara - Mantova
Sampdoria - Spezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio