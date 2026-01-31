Pisa-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa-Sassuolo di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pisa–Sassuolo accende la 23a giornata di Serie A: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00. Sfida che profuma di scontro salvezza per i nerazzurri, 19° con 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 37 subiti), contro i neroverdi, 11° posto a quota 26 (7 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 24 gol fatti, 28 incassati). Occasione pesante per il Pisa per risalire, test di solidità per il Sassuolo.

Probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

Il Pisa dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: con Calabresi squalificato e diverse defezioni, spazio a Scuffet tra i pali e alla cerniera Caracciolo–Canestrelli–Coppola. Sulle corsie, a destra Touré e a sinistra Angori; in mezzo regia fisica con Marin e Aebischer. Sulla trequarti Moreo e Tramoni a supporto di Nzola, con l’opzione Durosinmi a gara in corso. Il Sassuolo si orienterebbe verso il 4-3-3: Muric tra i pali, linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. In mediana regia a Matic con Lipani e Kone mezzali. Davanti tridente leggero con Fadera, Moro, Laurienté; dalla panchina restano carte importanti come Berardi, mentre Pinamonti non è al meglio.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Kone; Fadera, Moro, Laurienté.

Gli indisponibili di Pisa-Sassuolo

Il Pisa arriva con una lista lunga: oltre alla squalifica di Calabresi, out elementi d’esperienza come Semper e Albiol, mentre a centrocampo pesano gli stop di Cuadrado e Vural. Nel Sassuolo gli infortuni di lungo corso sulle fasce difensive condizionano le rotazioni, con Candé e Pieragnolo fuori, e Boloca ai box in mediana; da valutare Pinamonti.

Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Semper (infortunio al ginocchio), Meister (infortunio al ginocchio), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Calabresi .

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Pisa, che fatica a trovare il guizzo in casa e incassa molto contro le big. Il Sassuolo alterna prove solide a qualche blackout esterno, ma resta pericoloso nelle ripartenze e sulle corsie.

Pisa x ko x x ko Sassuolo x ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 3 punti; il Sassuolo ne ha conquistati 4. Questo il dettaglio dei risultati:

Pisa

Genoa–Pisa 1-1; Pisa–Como 0-3; Udinese–Pisa 2-2; Pisa–Atalanta 1-1; Inter–Pisa 6-2.

Sassuolo

Sassuolo–Parma 1-1; Sassuolo–Juventus 0-3; Roma–Sassuolo 2-0; Napoli–Sassuolo 1-0; Sassuolo–Cremonese 1-0.

L’arbitro di Pisa-Sassuolo

Dirige Arena (Alberto Ruben): in stagione 2025/26 ha arbitrato 8 gare di Serie A, fischiando 180 falli, 26 fuorigioco e assegnando 2 rigori; 24 ammonizioni e nessuna espulsione finora. Squadra arbitrale: assistenti Bahri e Di Gioia, IV Mariani, VAR Paterna, AVAR Guida.

Arbitro: ARENA

Assistenti: BAHRI – DI GIOIA

IV: MARIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

Informazioni interessanti sul match

Equilibrio storico e posta altissima: tra Pisa e Sassuolo i precedenti recenti raccontano sfide combattute, con i nerazzurri chiamati a invertire il trend casalingo (pochi gol all’Arena) e i neroverdi a ritrovare continuità lontano da casa. I toscani primeggiano per duelli aerei vinti e volume sui piazzati offensivi, ma pagano sulle palle inattive difensive; gli emiliani sono più puliti nel palleggio e nella precisione al tiro, pur segnando poco in trasferta. Occhio alle fiammate di Moreo e alla qualità tra le linee di Laurienté, con jolly di lusso come Berardi pronti a cambiare l’inerzia. Dettagli e episodi, come spesso accade nelle gare con obiettivi diversi ma urgenze simili, potrebbero fare tutta la differenza.

Bilancio complessivo in equilibrio: due successi per parte e tre pari nell’era dei tre punti, incluso il 2-2 dell’andata.

All’Arena Garibaldi il Pisa ha vinto due dei tre incroci recenti nei pro, ultimo un 3-1 del 26 dicembre 2024.

ha vinto due dei tre incroci recenti nei pro, ultimo un 3-1 del 26 dicembre 2024. Il Sassuolo fatica contro squadre di bassa classifica: appena due vittorie nelle ultime 11 sfide di questo tipo.

fatica contro squadre di bassa classifica: appena due vittorie nelle ultime 11 sfide di questo tipo. Pisa unico club dei top-5 campionati con doppia cifra di pareggi e sconfitte e una sola vittoria nel 2025/26.

unico club dei top-5 campionati con doppia cifra di pareggi e sconfitte e una sola vittoria nel 2025/26. Neroverdi in calo fuori casa: due ko senza reti nelle ultime due trasferte di Serie A.

Pochi gol interni del Pisa : solo due reti nelle prime 11 gare casalinghe stagionali in A, dato rarissimo.

: solo due reti nelle prime 11 gare casalinghe stagionali in A, dato rarissimo. Palle inattive: il Pisa concede più tiri da fermo di tutti; il Sassuolo è tra i meno pericolosi su sviluppo da piazzato.

concede più tiri da fermo di tutti; il è tra i meno pericolosi su sviluppo da piazzato. Il 28% dei tiri del Pisa arriva di testa (record percentuale), ma ha segnato solo tre gol con questo fondamentale.

arriva di testa (record percentuale), ma ha segnato solo tre gol con questo fondamentale. Moreo è salito a quota cinque reti e punta continuità dopo la doppietta all’Inter.

è salito a quota cinque reti e punta continuità dopo la doppietta all’Inter. Fadera è coinvolto in tre gol in A: occhio al suo momento dopo la rete con la Cremonese.

Le statistiche stagionali di Pisa e Sassuolo

Il Pisa segna poco (18 gol) e subisce molto (37), con possesso medio del 40% e PPDA 13.5: squadra reattiva ma spesso schiacciata. Il Sassuolo è più pulito in costruzione (possesso 45.3%, precisione passaggi 82.1%) e conclude con maggiore precisione (47.2% tiri nello specchio), ma ha numeri offensivi contenuti (24 gol). Clean sheet: 4 Pisa, 5 Sassuolo.

Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Moreo (5), a ruota Nzola (3); più assist per Léris (3) e Tramoni (2). Più ammoniti: Caracciolo e Calabresi (5); rossi per Touré e Nzola (1). Tra i pali, 4 clean sheet per Semper. Nel Sassuolo i bomber sono Berardi e Pinamonti (4), quindi Laurienté e Kone (3); top assist Volpato (4). Più gialli per Thorstvedt (5); un rosso per Kone. Muric a quota 5 clean sheet.

Pisa Sassuolo Partite giocate 22 22 Vittorie 1 7 Pareggi 11 5 Sconfitte 10 10 Gol fatti 18 24 Gol subiti 37 28 Possesso palla (%) 40.0 45.3 Tiri totali 166 178 Tiri nello specchio 59 84 Precisione tiri (%) 35.5 47.2 Clean sheet 4 5 Cartellini gialli 45 46 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Moreo 5 Berardi/Pinamonti 4 Top assist Léris 3 Volpato 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Pisa-Sassuolo? Pisa-Sassuolo si gioca sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Pisa-Sassuolo? La partita si disputa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Chi è l’arbitro di Pisa-Sassuolo? L’arbitro è Alberto Ruben Arena, con assistenti Bahri e Di Gioia, IV Mariani, VAR Paterna e AVAR Guida.