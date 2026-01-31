Pisa-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Pisa–Sassuolo accende la 23a giornata di Serie A: si gioca all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00. Sfida che profuma di scontro salvezza per i nerazzurri, 19° con 14 punti (1 vittoria, 11 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 37 subiti), contro i neroverdi, 11° posto a quota 26 (7 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 24 gol fatti, 28 incassati). Occasione pesante per il Pisa per risalire, test di solidità per il Sassuolo.
Probabili formazioni di Pisa-Sassuolo
Il Pisa dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1: con Calabresi squalificato e diverse defezioni, spazio a Scuffet tra i pali e alla cerniera Caracciolo–Canestrelli–Coppola. Sulle corsie, a destra Touré e a sinistra Angori; in mezzo regia fisica con Marin e Aebischer. Sulla trequarti Moreo e Tramoni a supporto di Nzola, con l’opzione Durosinmi a gara in corso. Il Sassuolo si orienterebbe verso il 4-3-3: Muric tra i pali, linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. In mediana regia a Matic con Lipani e Kone mezzali. Davanti tridente leggero con Fadera, Moro, Laurienté; dalla panchina restano carte importanti come Berardi, mentre Pinamonti non è al meglio.
- Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Kone; Fadera, Moro, Laurienté.
Gli indisponibili di Pisa-Sassuolo
Il Pisa arriva con una lista lunga: oltre alla squalifica di Calabresi, out elementi d’esperienza come Semper e Albiol, mentre a centrocampo pesano gli stop di Cuadrado e Vural. Nel Sassuolo gli infortuni di lungo corso sulle fasce difensive condizionano le rotazioni, con Candé e Pieragnolo fuori, e Boloca ai box in mediana; da valutare Pinamonti.
- Pisa – Infortunati: Albiol (infortunio muscolare), Cuadrado (infortunio al bicipite femorale), Semper (infortunio al ginocchio), Meister (infortunio al ginocchio), Vural (infortunio al ginocchio), Lusuardi (infortunio muscolare), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Calabresi.
- Sassuolo – Infortunati: Pinamonti (indisposizione), Candé (rottura del crociato), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (rottura del crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento complicato per il Pisa, che fatica a trovare il guizzo in casa e incassa molto contro le big. Il Sassuolo alterna prove solide a qualche blackout esterno, ma resta pericoloso nelle ripartenze e sulle corsie.
|Pisa
|x
|ko
|x
|x
|ko
|Sassuolo
|x
|ko
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Pisa ha raccolto 3 punti; il Sassuolo ne ha conquistati 4. Questo il dettaglio dei risultati:
- Pisa
Genoa–Pisa 1-1; Pisa–Como 0-3; Udinese–Pisa 2-2; Pisa–Atalanta 1-1; Inter–Pisa 6-2.
- Sassuolo
Sassuolo–Parma 1-1; Sassuolo–Juventus 0-3; Roma–Sassuolo 2-0; Napoli–Sassuolo 1-0; Sassuolo–Cremonese 1-0.
L’arbitro di Pisa-Sassuolo
Dirige Arena (Alberto Ruben): in stagione 2025/26 ha arbitrato 8 gare di Serie A, fischiando 180 falli, 26 fuorigioco e assegnando 2 rigori; 24 ammonizioni e nessuna espulsione finora. Squadra arbitrale: assistenti Bahri e Di Gioia, IV Mariani, VAR Paterna, AVAR Guida.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: BAHRI – DI GIOIA
- IV: MARIANI
- VAR: PATERNA
- AVAR: GUIDA
Informazioni interessanti sul match
Equilibrio storico e posta altissima: tra Pisa e Sassuolo i precedenti recenti raccontano sfide combattute, con i nerazzurri chiamati a invertire il trend casalingo (pochi gol all’Arena) e i neroverdi a ritrovare continuità lontano da casa. I toscani primeggiano per duelli aerei vinti e volume sui piazzati offensivi, ma pagano sulle palle inattive difensive; gli emiliani sono più puliti nel palleggio e nella precisione al tiro, pur segnando poco in trasferta. Occhio alle fiammate di Moreo e alla qualità tra le linee di Laurienté, con jolly di lusso come Berardi pronti a cambiare l’inerzia. Dettagli e episodi, come spesso accade nelle gare con obiettivi diversi ma urgenze simili, potrebbero fare tutta la differenza.
- Bilancio complessivo in equilibrio: due successi per parte e tre pari nell’era dei tre punti, incluso il 2-2 dell’andata.
- All’Arena Garibaldi il Pisa ha vinto due dei tre incroci recenti nei pro, ultimo un 3-1 del 26 dicembre 2024.
- Il Sassuolo fatica contro squadre di bassa classifica: appena due vittorie nelle ultime 11 sfide di questo tipo.
- Pisa unico club dei top-5 campionati con doppia cifra di pareggi e sconfitte e una sola vittoria nel 2025/26.
- Neroverdi in calo fuori casa: due ko senza reti nelle ultime due trasferte di Serie A.
- Pochi gol interni del Pisa: solo due reti nelle prime 11 gare casalinghe stagionali in A, dato rarissimo.
- Palle inattive: il Pisa concede più tiri da fermo di tutti; il Sassuolo è tra i meno pericolosi su sviluppo da piazzato.
- Il 28% dei tiri del Pisa arriva di testa (record percentuale), ma ha segnato solo tre gol con questo fondamentale.
- Moreo è salito a quota cinque reti e punta continuità dopo la doppietta all’Inter.
- Fadera è coinvolto in tre gol in A: occhio al suo momento dopo la rete con la Cremonese.
Le statistiche stagionali di Pisa e Sassuolo
Il Pisa segna poco (18 gol) e subisce molto (37), con possesso medio del 40% e PPDA 13.5: squadra reattiva ma spesso schiacciata. Il Sassuolo è più pulito in costruzione (possesso 45.3%, precisione passaggi 82.1%) e conclude con maggiore precisione (47.2% tiri nello specchio), ma ha numeri offensivi contenuti (24 gol). Clean sheet: 4 Pisa, 5 Sassuolo.
Giocatori: nel Pisa il miglior marcatore è Moreo (5), a ruota Nzola (3); più assist per Léris (3) e Tramoni (2). Più ammoniti: Caracciolo e Calabresi (5); rossi per Touré e Nzola (1). Tra i pali, 4 clean sheet per Semper. Nel Sassuolo i bomber sono Berardi e Pinamonti (4), quindi Laurienté e Kone (3); top assist Volpato (4). Più gialli per Thorstvedt (5); un rosso per Kone. Muric a quota 5 clean sheet.
|Pisa
|Sassuolo
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|1
|7
|Pareggi
|11
|5
|Sconfitte
|10
|10
|Gol fatti
|18
|24
|Gol subiti
|37
|28
|Possesso palla (%)
|40.0
|45.3
|Tiri totali
|166
|178
|Tiri nello specchio
|59
|84
|Precisione tiri (%)
|35.5
|47.2
|Clean sheet
|4
|5
|Cartellini gialli
|45
|46
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Moreo 5
|Berardi/Pinamonti 4
|Top assist
|Léris 3
|Volpato 4
