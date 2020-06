Pisa-Spinelli, contatto per il centro sportivo

A poche ore dalla ripresa del campionato con la trasferta contro la Salernitana dell'ex Ventura, in casa Pisa si pensa anche al futuro.

Sul campo c'è una salvezza da conquistare, ma la società sta pensando anche al nuovo centro sportivo, che potrebbe sorgere niente meno che sui terreni di Fauglia di proprietà del presidente del Livorno Aldo Spinelli. A parlarne è stato il dg dei nerazzurri Giovanni Corrado in un'intervista al 'Tirreno': “Siamo andati a vedere i terreni, nei prossimi mesi faremo tutte le nostre valutazioni e decideremo per il meglio. Per il Pisa e per Pisa" ha dichiarato Corrado.

Il dirigente si è poi concentrato su ciò che attende sul campo i giocatori di D'Angelo: "I ragazzi si sono presentati in ottima condizione. Con una pausa così lunga credo che nelle prime partite nessuno sarà fisicamente al 100%, sarà difficile per tutti avere brillantezza. La differenza quindi la potranno fare l’atteggiamento, la maggiore o minore intensità con cui ciascun giocatore e ciascuna squadra si sintonizzerà sul campionato. Riattivarsi velocemente può dare un grande vantaggio in un torneo dove è possibile che ci sia un grosso saliscendi settimanale fra la zona playoff e la zona playout. Sono pochissime le squadre la cui posizione di classifica è già definita".

